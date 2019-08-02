Новичок "Спартака" Шюррле: "ЦСКА? Я им уже забивал. Было бы неплохо повторить"

Московский "Спартак" на днях объявил о громком трансфере этого лета. На правах аренды в команду из дортмундской "Боруссии" перешел полузащитник Андре Шюррле. В 2014 году он выиграл чемпионат мира с командой Германии. А последний сезон Шюррле провел в английском клубе "Фулхэм" на правах аренды.

В своем первом интервью клубной пресс-службе "Спартака" Шюррле расказал немало занятного. Самое главное - воспоминания об игре против ЦСКА в Лиге Чемпионов. Немец тогда забил в ворота принципиального противника "красно-белых":

- Надеюсь, сыграю не в одном дерби. Буду биться изо всех сил! В том числе для того, чтобы снова забить ЦСКА и порадовать болельщиков.

Говоря же о своей текущей форме, Шюррле был сдержан. Он готов сыграть против армейцев уже 19 августа в домашней игре, но последнее слово будет не за ним:

- Зависит от того, как ситуацию видит главный тренер. Мне нужно поработать, потренироваться с новыми партнерами. Но в целом я в хорошей форме, много тренировался этим летом и надеюсь помочь команде как можно скорее.

Новичок "Спартака" рассказал и о том, что свою семью в Россию он пока не перевез:

- Пока я буду здесь один. Жена осталась в Европе, потому что у нас маленький ребенок, плюс нужно время, чтобы обзавестись в Москве жильем. А потом семья приедет, и супруга станет переживать за меня с трибун вместе с другими спартаковскими болельщиками.

Но футболист уже сказал, что хотел бы выучить русский язык, чтобы ему было проще в России. У Шюррле жена Анна Шарыпова родом из Казахстана, а родня же живет в нашей стране:

- На самом деле учу немножко. Моя жена родом из Казахстана, а ее родители живут в России. Я искренне хочу получше узнать страну, выучить язык. Думаю, возьму учителя, чтобы он помог мне сделать это быстрее.

К переходу в "Спартак" Шюррле относится как к приключению и готов помочь новой команде:

- Знаю, что «Спартак» — большой клуб. Самый большой в России. И всегда ставит перед собой цель быть на самом верху. Я готов помочь ему в этом. А в конце сезона посмотрим на результат. Я правда с нетерпением жду начала этого приключения!