Шведский форвард Джордан Ларссон перешел в московский "Спартак"

22-летний футболист Джордан Ларссон, родной сын известного в прошлом футболиста сборной Швеции Хенрика Ларссона, официально стал игроком столичного "Спартака". Ларссон-младший до этого играл за шведский "Норрчепинг" у себя на Родине. А за плечами у него - футбольная школа "Барселоны". Но свою профессиональную карьеру он начал в футбольном клубе "Хельсинборг", где в свое время играл его отец - Хенрик Ларссон.

- Наш новичок родился в Роттердаме, где на тот момент играл его отец, а свое имя получил в честь легенды мирового баскетбола Майкла Джордана. За «Спартак» форвард будет выступать под 23-м номером, как и «Его Воздушество», - сообщает пресс-служба "Спартака".

Срок соглашения со "Спартаком" не уточняется.

В целом же, Ларссон-младший повторил карьеру своего отца в части игры за "Хельсинборг" и поездки в Голландию. В Нидерландах Йордан Ларссон провел сезон в клубе "НЕК" в сезоне 2017/2018 годов.

В сборной Швеции у Джордана Ларссона - 2 матча. В 2016 году он мог попасть в состав олимпийской футбольной сборной, однако был в итоге заменен на другого игрока.