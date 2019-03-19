Россия отвергла требования США уничтожить «ракету преткновения» 9М729

СЕГОДНЯ 12:31 2019-03-19T12:31:37+03:00

В МИД заявили, что Вашингтон без каких-либо оснований называет российскую разработку противоречащий ДРСМД

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Москва не готова пойти на уничтожение пусковой установки «Искандер-М» с четырьмя ракетами 9М729, которые, по утверждениям Вашингтона, якобы нарушают пункты Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

«На уничтожение комплексов с нашей ракетой 9М729, которая без каких-либо на то оснований объявлена Вашингтоном противоречащей договору, мы пойти не можем», — указали во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД добавили, что США не проявила готовности к продолжению диалога ради сохранения ДРСМД, и придерживается идеи заведомо неприемлемом ультиматуме в адрес России.

«К сожалению, пока в США предпочитают создавать вокруг продления ДСНВ атмосферу неопределенности, в том числе и негативные сигналы. Таким образом, замаячила перспектива полного исчезновения в отношениях двух крупнейших в мире ядерных держав каких-либо контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере. Это не может не тревожить», - говорится в комментарии.

В министерстве еще раз подчеркнули, что «развал договора будет иметь самые негативные последствия для международной безопасности и стабильности».

Напомним, 23 января Минобороны показало иностранным военным атташе ракету 9М729. Однако Вашингтон продолжает утверждать, что данная российская разработка нарушает Договор о РСМД. Именно эта «ракета преткновения» стала поводом для приостановки выполнением США своих обязательств по договору со 2 февраля текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU