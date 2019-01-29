2019-01-29T08:51:19+03:00
Политика

США планируют приостановить участие в ДРСМД 2 февраля

При этом пока неизвестно, заявят ли американцы об окончательном выходе из ДРСМД или это будет временное приостановление участия
Татьяна СЫКОВА
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Усовершенствование крылатой ракеты 9М728 было направлена на повышение мощности боевой части и точностных характеристик.Усовершенствование крылатой ракеты 9М728 было направлена на повышение мощности боевой части и точностных характеристик.Фото: REUTERS
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В Вашингтоне готовятся заявить о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот документ, который был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году, долгое время сдерживал гонку вооружения и являлся гарантом мировой безопасности и контроля над вооружением.

Власти США планируют сделать официальное объявление по этому поводу 2 февраля. При этом пока неизвестно, заявят ли американцы об окончательном выходе из ДРСМД или это будет временное приостановление участия, сообщает Bloomberg.

По данным источника издания в Белом доме, администрация Дональда Трампа все больше склоняется к полному выходу из договора. По их данным, в НАТО уже в течение нескольких месяцев готовятся к тому, что договор перестанет действовать.

Напомним, согласно официальным данным, договор был выполнен в 1991 году, когда СССР уничтожило около двух тысяч имеющихся ракет, США в рамках договора ликвидировали свои более скромные запасы – около 850 штук. Однако в последние годы действие этого договора оказалось под угрозой из-за взаимных обвинений США и России в нарушении договора.

Поледний раз «ракетой преткновения» стала российская 9М729. Минобороны России на брифинге продемонстрировало боеприпас, чтобы доказать, что РФ на нарушает ДРСМД. Представители американских СМИ и госведомств на мероприятие не пришли и поспешили заявить, что все равно не верят российской стороне.

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На спецбрифинге военные и дипломаты наглядно продемонстрировали, что Россия не нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). В отличие от США.

Это был беспрецедентный брифинг. В подмосковный парк «Патриот» съехались журналисты со всего мира. Сюда же прибыли военные атташе дипмиссий, пожелавшие услышать разъяснения по поводу ракеты, из-за которой США хотят выйти из ДРСМД. Услышать и увидеть своими глазами (подробнее)

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