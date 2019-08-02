Очередь до чемпиона мира! «Спартак» представил Андре Шюррле

Около стадиона «Спартака» стоит приличная очередь. Матч против «Динамо» только в субботу, на часах 16:00, а люди уже организовали небольшую толпу. В чем подвох, неужели митинг?

Все гораздо проще и безопаснее. «Спартак» за неделю поиграл на нервах у болельщиков. Сначала расстался с двумя ключевыми легионерами Луисом Адриану и Фернандо, а затем официально объявил о подписании чемпиона мира Андре Шюррле и сына знаменитого футболиста Хенрика Ларссона Йордана.

В пятницу натерпевшимся болельщикам «красно-белых» пришло время получить награду. «Спартак» организовал автограф-сессию с Шюррле.

«С трёх часов стоим, чемпион мира не каждый день приезжает», - бодро рассказывает юный фанат.

Стоять ещё час, да и погода в Москве не летняя, но ребята не унывают. Чем ближе к мероприятию, тем больше людей. В основном дети и подростки, но за час до встречи, которая заявлена на 18:45, подтягиваются и представители офисного планктона, и немного разгорячённые спиртными напитками фанаты. Надо же как-то согреваться?

Правда, их ждёт большое разочарование - очередь, конечно, не как в первый «Макдоналдс», но фото с чемпионом мира можно не дождаться.

Болельщики «Спартака» ещё днём начали выстраиваться в очередь за автографом чемпиона мираФото: Георгий ШАКОВ

Корреспонденту «КП» везёт чуть больше. Пока болельщики мёрзнут на улице, новички Спартака уже бегают перед объективами телекамер на базе. Чемпиона мира отличить на поле легко, особенно на фоне партнёров по команде. Пока спартаковцы развлекаются в квадрат, запарывая каждый второй пас, Андре элегантен даже в дворовой игре. Каждый пас аккуратный и в одно касание. Осталось повторить на поле и отработать три миллиона евро в год, которые ему оформили в Спартаке.

Йордан - он же Джордан выбежал на поле чуть позже. Швед, конечно, не Шюррле, но при игре в квадрат не теряется. Видно, что новичков пока жалеют. Молодой Рассказов дружелюбно не вступает в единоборство с Шюррле - звезду нужно беречь.

«Поточнее играйте! Хотя бы двадцать передач, чемпион мира с вами», - тонет в праздничной атмосфере призыв тренера «Спартака».

На пресс-конференцию «Спартак» заявил не только легионеров, но и двух других новичков Эсекьеля Понсе и единственного россиянина в квартете Резиуана Мирзова. К ним от прессы внимания практически нет. Тем более что Шюррле нужно отпустить. Болельщики мёрзнут!

Слева-направо: Аргентина, Россия, Германия, Швеция - интернационал в «Спартаке», но станут ли командой?

Первым Андре отвечает на мой вопрос о русскоговорящей жене. Известно, что немец состоит в браке с уроженкой Казахстана Анной Шариповой.

«Я сам по-русски не говорю и не понимаю. Родители моей жены из Казахстана.

Могу сказать, что жена повлияла на мое решение, мы всё обсудили вместе с семьёй. Жена была рада за меня».

Немец как ловко обращался с мячом, так и уходил от неудобных вопросов. Про переговоры с «Локомотивом» рассказывать отказался, про то, почему уже в 28 лет покинул топ-чемпионат, подробностей не раскрыл.

Пять часов ожидания и в руках заветные фото с автографамиФото: Георгий ШАКОВ

«Когда увидел статую гладиатора около стадиона, то понял, что клуб символизирует борьбу до последней секунды».

Кстати, про статую... Очередь желающих увидеть Шюррле вживую уже давно растянулась далеко позади того самого гладиатора. Немец первым ушел с пресс-конференции, но все равно преданные болельщики ждали около часа.

На часах уже 19:30, а очередь все растет. Толпу разделили на две группы. Первую очередь организовали в пределах стадиона, опоздавшие томятся в ожидании у входа на арену.

Ловлю счастливую компанию. В руках заветные фото с автографами. Пять часов ожидания и все не зря!

«Шюррле этот! Вот что у нас теперь есть», - докладывает подвыпивший фанат, показывая фото Шюррле с росписью.

Андре отработал на автографах полтора часа и угодил большей части собравшихся болельщиков.

Все счастливы. Шюррле нашел команду, готовую платить ему солидную зарплату, а фанаты получили заветную закорючку от нового кумира.