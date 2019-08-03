Любимая певица Брежнева Александра Стрельченко: «Зыкина отбирала у меня песни»

Ушла в мир иной певица Александра Стрельченко, очень знаменитая в советские годы. Ей было 82 года.В советские годы песни в ее исполнении звучали по радио, на телеконцертах. Ее голосом восхищались вожди и простые рабочие. Она считалась любимой певицей Никиты Хрущева, Леонида Брежнева. Голос певицы звучит в кинофильмах «Война и мир» (режиссер Сергей Бондарчук), «Шел солдат с фронта» (режиссер Николай Губенко), в симфонической поэме Евгения Светланова «Калина красная».

Голос Александры Стрельченко стал символом целой эпохи.

Александра Стрельченко дебютировала в середине 60-х. К тому времени в СССР уже были две главные народницы - Ольга Воронец и Людмила Зыкина.

- Нередко так бывало: запишу я на радиостанции народную песню, ее крутят, но если она приглянется Зыкиной, то мою запись удаляли, а включали только запись этой песни Люды Зыкиной, - рассказывала Стрельченко. – Людмила Зыкина умела дружить с властью, была лично знакома со Сталиным, входила во все кабинеты Кремля. Если она приезжала в любой регион на гастроли, ее встречали с почестями первые лица на «Волге», накрывали столы. А я не гналась за расположением начальства, не выпивала с ними…

Певица признавалась, что не смогла дружить с Зыкиной и Воронец.

«Однажды я спела на юбилейном вечере «Калинку», мне тут же позвонила Оля и попросила больше никогда не петь эту песню. Я не стала спорить», - вспоминала певица.

Тем не менее, после Зыкиной у Леонида Брежнева в любимых певицах шла именно Александра Стрельченко. Он заслушивался ее песнями.

Стрельченко включали во все правительственные концерты благодаря ее голосу, но и сказалось то, что ее мужем был генерал-майор, начальник 9-го управления Кремля (КГБ) Владимир Чекалов. Его она называла первой и единственной своей любовью.

Но, преданная сцене, не отменила концертов, даже когда получила известие о трагической гибели своего первого супруга, генерал–майора КГБ Владимира Чекалова. Они прожила в браке два года, после чего муж погиб при загадочных обстоятельствах.

Даже Александре Стрельченко не посчитали нужным раскрыть обстоятельства смерти ее мужа, которого певица просто обожала.

- Все скрывалось, - коротко поясняла она в интервью.

Рассказывала, что второй раз вышла замуж по необходимости - за барабанщика Владимира Морозова, который стал ее продюсером. Ближе к концу жизни Стрельченко часто вспоминала свою юность. Она рано осталась сиротой, росла в детдоме. И могла ли она, детдомовская девчонка, мечтать, что встретиться со своим кумиром Лидией Руслановой. И все же когда она училась в Москве, Русланова выделила студентку из всех и даже пригласила к себе в гости.

Стрельченко рассказывала, что от ее голоса в доме Руслановой звенел хрусталь, а сама певица под конец заплакала и напутствовала студентку словами: «Ты будешь петь!». Это пророчество кумира сбылось – всю жизнь Стрельченко выступала.

«Расскажу об одной незабываемой для меня встрече, - рассказывала однажды певица в интервью «КП». - Однажды у меня дома зазвонил телефон и на другом конце провода мужской голос произнес: «Здравствуйте, Александра Ильинична! Это говорит Евгений Светланов». Я несколько секунд пребывала в онемении, поскольку никак не ожидала, что мне позвонит Великий Дирижер. Но это был он. В то время Евгений Федорович работал над симфонической поэмой «Калина красная» для оркестра и женского голоса, которую он посвятил Василию Шукшину и предложил мне спеть в ней. Для меня это была большая честь и я, со страхом и волнением, согласилась.

Евгений Федорович пообещал прислать мне клавир песни «Калина красная» с его авторскими пожеланиями, и мы простились. Через некоторое время я получила письмо, скорее рабочую записку с клавиром и пожеланиями автора. Это письмо сохранилось у меня. Оно написано рукой Большого Художника, оказавшего мне доверие. Я храню его с благодарностью.

Запись прошла удачно, я очень волновалась, а Евгений Федорович по окончании записи радовался как ребенок и благодарно преклонил передо мной колено.

"Сейчас по прошествии многих лет я, слушая сочинение «Калина красная», написанное Великим Музыкантом Евгением Светлановым, с волнением и благодарностью вспоминаю эту встречу, посланную мне Судьбой, и мне кажется, что все это было вчера".

"С 1964 года народная артистка России Александра Стрельченко – солистка Москонцерта, художественный руководитель Мастерской народного творчества. За годы работы в "Москонцерте" певица с концертами объехала всю нашу страну, пронесла русскую народную песню по всем континентам мира.

В многолетнем сотрудничестве с Академическим оркестром русских народных инструментов Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Владимира Федосеева, а затем Николая Некрасова, записала многие песни, вошедшие в Золотой фонд Радио. На фирме «Мелодия» записано четыре сольных пластинки-гиганта, магнитофонные кассеты с записями народных песен и песен советских композиторов, - рассказали «КП» в «Москонцерте». - Александра Стрельченко продолжала певческую линию своих великих представительниц – Ольги Ковалевой, Надежды Плевицкой, Лидии Руслановой.

Народная артистка России Александра Ильинична Стрельченко являлась не просто отличной исполнительницей русских народных песен, но и деятелем русского народного искусства, защищающим его лучшие традиции, и передающим их будущему поколению».

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