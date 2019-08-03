2019-08-03T19:09:25+03:00
Политика

У «мирных» протестующих полицейские отобрали целый арсенал

Зачем он был нужен участникам несогласованной акции?
Сергей ПОЛОСАТОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Все это отобрано у задержанных на несогласованной акции протеста в МосквеВсе это отобрано у задержанных на несогласованной акции протеста в Москве
Изменить размер текста:

Устроители несогласованной акции протеста, прошедшей в эту субботу в Москве из кожи вон лезли, доказывая, что их сторонники – мирные, законопослушные люди. Может, на словах, так оно и несть. Но вот на деле…

В прошлую субботу, во время несогласованного митинга полицейские отобрали у одного из участников внушительный нож (помимо обычного канцелярского ножа), противогаз, баллончик с перцовым газом и молоток. В этот раз улов правоохранителей оказался существенно богаче. На фотографии трофеи полиции на нынешней акции только в одном месте видны достаточно хорошо. И это отнюдь не смартфоны, а несколько баллончиков с газом (как минимум, три), специальные бойцовые перчатки, нечто похожее на электрошокер, и два пистолета. Все это отобрано у задержанных.

Травматический четырехствольный револьвер «Оса» - оружие весьма серьезное. С близкого расстояния его пуля может и убить человека, если попадет в нужное место, или, как минимум, серьезно его травмировать или покалечить. А на массовых акциях, как наверное. все понимают, дальних расстояний не бывает. Второй пистолет, скорее всего, также травматический. Был бы он настоящим огнестрелом, его хозяин не парился бы в автозаке, как следует из фото, а уже давал показания в ОВД, будучи доставлен туда персональным автотранспортом.

- У полиции есть защита, - скажут некоторые скептики. Точно, есть. Но пуля, которая не может пробить тот же бронежилет, очень часто ломает ребра из-за своей кинетической энергии. А, кстати, кто вам сказал, что эти пули предназначались ОМОНу? С оружием на такие акции ходят только явные провокаторы. А провокатору, по большому счету, не так и важно, в чью сторону стрелять, если надо просто устроить большой «шухер» и выдать требуемую заказчиком картинку.

Хотелось бы, чтобы теперь всем, даже самым оголтелым стало понятно, что на согласованной акции такого быть не может по определению. И чем согласованная акция отличается от вот таких вот митингов с непредсказуемыми последствиями. И, кстати, весьма вероятно, что хозяева изъятого снаряжения «наработали» себе уже не на административное нарушение, а на статью Уголовного Кодекса.

КСТАТИ

Майор ОМОНа: «Да покрашу я забор, покрашу. Вот закончатся эти митинги…"

Корреспондент «КП» послушал - о чем говорили полиция и протестующие на несанкционированной акции в Москве. С разных сторон (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Участникам несанкционированной акции в Москве не удалось устроить массовые «гуляния по бульварам»

Протестующие в субботу, 3 августа, смогли организовать «движуху» только на Пушкинской площади (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Любовь Соболь до несогласованной акции не доехала

Ее задержали на выходе из собственного штаба (подробности)

Несанкционированные акции в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду по спискам
Финляндия извинилась перед Россией за нарушение ее территориальных границ
Владимир Зеленский надеется на встречу с Дональдом Трампом в сентябре
Количество задержанных на несогласованной акции в Москве достигло почти 600 человек
Очевидец снял на видео кита и медведя, резвившихся по соседству на побережье Тихого океана
Матч Спартак - Динамо 3 августа 2019: экс-капитан "Спартака" Паршивлюк появится в старте у динамовцев
Матч Спартак - Динамо 3 августа 2019: в запасе на игру у хозяев остался новичок Шюррле
Авиация Минобороны затушила более 450 тыс. гектаров лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области
Главу партии «Слуга народа» будут рекомендовать на пост спикера Рады
Самолет ВВС США провел разведку у берегов Черного моря России
Путин и Трамп обсудили смену посла США в Москве
Столицей Ленинградской области в 2020 году станет Всеволжск
Новый глава Пентагона выступил за скорейшее размещение ракет в азиатском регионе
Названа основная версия причин пожара в центре Москвы
ГУ МВД: На несогласованной акции задержали 30 человек
Следственный комитет возбудил дело об отмывании денег, на которые финансировался ФБК Навального
Роспотребнадзор напомнил россиянам об угрозах отдыха в тропических странах
Пентагон объявил о разработке ракет, запрещенных ДРСМД
Ленинградская область отмечает 92-летие со дня образования