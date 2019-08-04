Пожилая жена Макрона сделала пластическую операцию

Брижит Макрон 12 лет замужем за лидером Франции Эммануэлем Макроном. 66-летняя пенсионерка старше мужа на 25 лет, но это ничуть не мешает счастью первой пары страны. Брижит тщательно следит за собой, она одевается по последней моде, а в молодости, говорят, слыла первой красавицей. Но, как любая женщина, Брижит находит изъяны в собственной внешности. Поэтому супруга 41-летнего французского президента сделала пластическую операцию.

Брижит Макрон решилась на пластику по омоложению лица, пишет DailyMail. Первую леди Франции прооперировали в элитной клинике в Париже, куда часто обращались именитые персоны, среди которых были Рок Хадсон и Бета Дейвис, а также популярный модельер Карл Лагерфельд.

Сначала леди Макрон сходила на консультацию к медиками, а на следующий день ее прооперировали, убрав морщины. Хирургическое вмешательство во имя сохранения красоты проводилось под общим наркозом и длилось около трех часов.

В этот же день супруга Эммануэля Макрона вышла из клиники и в сопровождении телохранителей покинула лечебное учреждение. "Операция прошла без проблем, она смогла покинуть больницу в тот же вечер", - сообщили осведомленные источники.

Первая леди провела два дня после операции, восстанавливаясь в Версале. Брижит и до операции выглядела гораздо моложе своих лет. Она активно занимается внешностью. А теперь, по слухам, пенсионерка будто заново родилась. Кожа на ее лице разгладилась. Результатом первая леди Франции довольна.

Напомним, сейчас Брижит Макрон на пенсии. Со своим будущим мужем женщина познакомилась, когда ему исполнилось 15 лет. Она работала учительницей. В то время Брижит была замужем за банкиром и растила троих детей. Позднее она развелась и в 2007 году вышла замуж за Эммануэля.