Неопубликованное интервью Вилли Токарева: Моя гражданская позиция – любовь к своей Родине

После записи этого интервью мы еще добрый десяток раз встречались с Вилли Ивановичем: то в московском аэропорту, откуда он отправлялся на очередные гастроли, то в Нью-Йорке, куда он прилетел для того, чтобы выступить специально для ветеранов Великой Отечественной, проживающих сейчас в США, то в студии радио «КП». Его оптимизм, широта души, скорости жизни просто поражали.

И сегодня Токарева не стало. Увы, это интервью, не публиковавшееся ранее в российских СМИ, стало прощальным.

- Вилли Иванович, вам по душе своеобразная классификация российских исполнителей – этот попсовик, другой работает исключительно в жанре шансон, этот - эстрадник и т.п.? Такого рода классификация нужна? Вы к какому себя из подобного рода разрядов сея относите?

- Я пишу свои песни и исполняю их примерно в восьми разных жанрах. Так что куда хотите, туда и относите меня. Возьмите мой альбом «Я вас любил»: там только лирика, а многие меня любят за шансон. Ну и что же делать? Быть может, Вилли Токарев просто останется Вилли Токаревым?

- Да, можно говорить о том, что у творчества есть национальность, а вот как быть с тем, что у творчества есть еще и гражданство? Вы работали в СССР, США, независимой России, много гастролируете. Какая она – ваша гражданская позиция?

- Очень простая, очень четкая и очень ясная – любовь к своей Родине.

- Вы не только исполняете песни, но и пишете их сам. Что интересней – писать или исполнять?

- Я пишу одновременно – и слова, и музыку, так что сложно разделить и понять, что интереснее. Интересно все – и писать, и исполнять.

- Обижаетесь ли, если слышите собственную песню в исполнении другого певца?

- Любому автору приятно, когда его песни исполняют другие, особенно, если исполняют хорошо.

- Вы вернулись в Россию, оставив эмиграцию. А оставила ли эмиграция вас?

- Коль концерты есть – Америка, Израиль, Канада, Австралия, то это говорит о том, что эмиграция меня и не оставляет, и не забывает – всегда полные залы.

- Где отказываетесь выступать? Что должно произойти, чтобы вы отказались выйти на сцену?

- Никогда не выбираю ни города, ни сцены – выступаю везде, куда меня приглашают.

- Семья, вроде бы, - это оковы и узы, а вы – супруг и отец, да еще и творец. Есть какая-то тайна? - Быть отцом, воспитывать своих детей с любимой женой – это радость, а не оковы и узы. А дети – это такой стимул для творчества! Только любящий отец и супруг может ощутить радость и желание творить после того, как утром дети целуют его в щечку и говорят: «Здравствуй, папочка!».