Наследство Вилли Токарева: солидные авторские, три квартиры и дорогие подарки

Близкие Вилли Токарева сообщили нам, что пока не определились с датой прощания с певцом. Последние несколько месяцев перед смертью Вилли Иванович находился в больнице, но его уход стал неожиданностью для родных.

С Вилли Токаревым мы общались последний раз год назад, когда он снимался в телешоу «Три аккорда». В 2018-м году у певца было активное лето – он ездил на фестиваль «Славянский базар», давал концерты, снимался в телепроекте «Три аккорда» и «Судьба человека». Выглядел превосходно: шутил, что чувствует себя на 40 лет, а гадалка предсказала ему дожить до 120. Вилли Иванович был внимателен к здоровью и выполнял регулярные обследования, также принимал витамины и следовал рекомендациям врачей. На мой вопрос не хочется ли ему просто отдыхать в семейном кругу: с женой, детьми… Вилли Токарев тогда ответил: «Да, я могу жить только на авторские – нигде не работать…».

willi_tokarev Вилли Токарев с младшими детьми

Действительно, у музыканта, который выпустил более 40 альбомов, была такая возможность. Но Токарев заметил, что никогда не отказывается от предложений выступать: так как у него молодая жена, двое детей, и он старается им ни в чем не отказывать. Ну и главное, Токареву нравится работать и быть востребованным.

Вилли Токарев после всех своих разводов оставлял экс-женам недвижимость и не бросал детей. От первого брака у него взрослый сын Антон и двое внуков, которые живут в Санкт-Петербурге, от второго – сын Алекс, он живет в Нью-Йорке.

Больше 20 последних лет Вилли Токарев рассказывал о счастливом браке с третьей женой Юлией Токаревой, которая младше музыканта на 43 года. Юлия родила Вилли двоих детей: сыну Милену 15 лет, дочери Эвелине – 18. Жена и дети Токарева сейчас живут, работают и учатся в Нью-Йорке. Милен помимо учебы, стал актером и режиссером детского бродвейского театра, парень - член американской хоккейной лиги юниоров, а Эвелина окончила с отличием школу и получает медицинское образование.

У Вилли Токарева американское и российское гражданство, но последние годы он жил в Москве, регулярно летая в США. Некоторые знакомые намекали: мол, раздельное проживание с молодой супругой, признак грядущего развода? Вилли Иванович категорически отрицал подобные домыслы, подчеркивая, что они с Юлией не успели друг другу надоесть, живут в любви и радости. Жена Токарева – выпускница ВГИКа нашла в Америке работу по специальности (в кинопроизводстве), а он сам зарабатывал в России. А когда спешил к детям, то всегда заботился о дорогих подарках. Сам Вили Иванович получал дорогие презенты от поклонников после выступления на «заказниках» – часы, коллекционное вино и т.п. И сам радовал супругу: к примеру, она собирает кукол, и Токарев покупал редкие экземпляры в ее коллекцию – мог найти куколку и за полторы тысячи долларов.

Семья, когда у детей были каникулы, прилетала в Москву к Токареву. Вилли Иванович души не чаял в Юлии и их дочери и сыне – они были его смыслом жизни. Музыкант позаботился о завещании и обеспечил своих близких.

willi_tokarev Вилли Токарев с младшими детьми и с женой

Вилли Токарев любил говорить, что у него есть три подушки, на которых он периодически любит отдыхать – недвижимость в Ялте, Москве и Нью-Йорке.

В Москве у Вилли Токарева просторная квартира в высотке на Котельнической набережной (квартира площадью 60 кв.м в этом доме стоит 35 млн.руб.). В Ялте Токарев приобрел двухкомнатную квартиру окна которой выходят на порт и набережную (цена недвижимости сейчас около $200 тыс.) В Ялте музыкант любил отдыхать на собственной яхте.

Ну а в американском доме живет его семья – дети и супруга.

Авторские отчисления за песни, которые написал Вилли Токарев будут получать его вдова и дети в равных долях.

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