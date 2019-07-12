Россия - страна охранников и таксистов. Проблемы начнутся, когда они станут не нужны

Можно, конечно, упорствовать в нежелании замечать технический прогресс. Но многим он сам очень больно напоминает о себе. И все чаще это приобретает форму увольнения. Когда начальник или владелец бизнеса приглашает тебя в кабинет и что-то говорит про реструктуризацию, плохую экономику и прочие пустые слова, которые маскируют главное – у тебя появилась очень большая проблема. Финансовая.

Это началось не вчера и не закончится завтра. Это вообще теперь никогда не закончится. Локальные катастрофы, связанные с исчезновением целых профессий, случаются постоянно. Просто мы про них, как правило, не знаем. До того момента, когда это касается нас.

А иногда исчезают целые отрасли. Так исчезли огромные газетные типографии и книжные издательства, целые комбинаты, на которых работали десятки тысяч людей. А теперь новости и книги читают на смартфонах.

Опустели и продолжают пустеть тысячи сел. Не только в России. Это происходит на Украине, Латвии, Польше. Сельскому хозяйству много людей больше не нужно. Огромную ферму на 3000 коров обслуживают, дай Бог, если 20 человек. Остальное делает техника, включая специального робота, который перемещается по коровнику и сдвигает сено к автокормушкам.

К тому, что люди уезжают из деревни, мы за 100 лет привыкли. Сейчас разыгрывается просто финальный акт этой драмы, которая началась с появления в деревне трактора и закончится полностью автоматизированной техникой, которая обрабатывает поля и убирает урожай практически без участия людей, за исключением оператора, который контролирует работу бортовых компьютеров.

Однако сейчас на Россию надвигается социальный катаклизм, равного которому не было со времен коллективизации.

Президент «Высшей школы экономики» произнес в Сколково страшные слова о том, что через 10 лет практически полностью исчезнет профессия продавца и охранника. В общей сложности это около 6,5 миллионов человек. Сюда стоит добавить и самую массовую профессию в России – водителей. Их – 5 миллионов. Это почти 18% трудоспособного населения.

В социальной лестнице эти специальности сегодня находятся на самом дне. На кассу супермаркета или в охранники того же самого супермаркета берут практически любого взрослого гражданина Российской Федерации. Никакой квалификации тут вообще не требуется.

Даже по сравнению с началом 20 века, когда приказчиком в лавке мог стать только образованный и знающий математику человек, профессия продавца полностью деградировала.

Электронная касса и сканер все сделают сами с минимальным участием человека. Оплата покупок платежными картами исключают возможность ошибки в расчётах. Все посчитает компьютер, и тебе просто придет эсэмэска на телефон с остатком на счете. Времена, когда поход за продуктами был одновременно экзаменом по математике, остались в далеком прошлом.

Когда розничные сети начинают говорить о сокращении издержек, они имеют в виду именно эту огромную армию торгового персонала – кассиров и охранников.

Унификация и автоматизация выживает людей со всех этапов мировой торговли. Огромные склады в десятки тысяч квадратных метров пустынны как космические станции в фантастических фильмах. По их широким коридорам ездят несколько погрузчиков, которые комплектуют заказы. А в США Amazon активно избавляется и от остатков персонала. У них даже погрузчики управляются компьютерами. Оператор погрузчика становится ненужной и слишком дорогой деталью.

Удешевление видеокамер слежения и фиксации сокращает армию охранников быстрее чем эпидемия чумы. Датчики движения, электронные метки на всех товарах делают их совершенно ненужными. Тем более, что вреда от охранников, как признают ритейлеры, часто больше, чем пользы. Они ленивы, демотивированы, они постоянно становятся частью организованных преступных групп, которые воруют в магазинах. Электронный сторож – надежнее.

Технологии, на которые розничные торговцы со скепсисом смотрели еще 5-7 лет назад, уже сегодня стали обыденностью. Гипермаркеты убирают из торговых залов до половины обычных касс, переходя на кассы самообслуживания. Они идут тем же путем, что и Сбербанк, которому оказалось дешевле научить пенсионеров пользоваться платежными терминалами и банкоматами, чем продолжать платить зарплату десяткам тысяч кассиров и операционистов.

Кстати, о банках.

Еще 10 лет назад все мальчики и девочки как один хотели «работать в коммерческих банках». Потому что, это было престижно, это очень хорошо оплачивалось, и банковская отрасль требовала все новых и новых специалистов.

За последние 5 лет лицензии лишились 400 банков, а оставшиеся активно закрывают отделения, переходя на интернет-обслуживание. Вы никогда не задавались вопросом, куда делись все эти люди, которые там работали? А ведь работали десятки тысяч человек.

Исчезают не только самые примитивные профессии, которые заменяет техника. Исчезают специальности, которые требовали специального образования, навыков и квалификации.

В стране 3 миллиона бухгалтеров. Специалисты утверждают, что через 5 лет их количество уменьшится в 6-7 раз. А некоторые говорят о том, что, дальнейшая автоматизация финансового и налогового учета приведёт к тому, что в этой профессии вообще останется не более 100 тысяч человек. Из 3 миллионов сегодня.

Раньше жизнь была простой и комфортной. Выбор судьбы приходилось сделать всего один раз. В 17 лет.

Ты выбирал профессию один раз и брел за своим плугом последующие 30 лет до выхода на пенсию. Особенно амбициозные и неугомонные шли на всякие курсы повышения квалификации, получали второй диплом. Но то было уделом единиц.

Сегодня, размышляя над будущим своих детей, неплохо бы сразу подготовить их к тому, что вы готовы им помочь только с получением первой профессии. Следующую специальность им придётся получать самим, за свои деньги и довольно скоро.

Исчезновение неквалифицированной работы приведет к новым социальным проблемам.

Если сегодня 18 летний балбес, который не хочет ничему учиться может просто пойти в отдел кадров «Магнита» и начать зарабатывать свои 20 тысяч в месяц, то уже завтра это станет невозможно.

Потому что «Магнит» будет искать технического специалиста, который сможет обслуживать их автоматические кассы. А для этого уже потребуется среднее специальное образование.

На улице окажутся миллионы людей, не готовых или не имеющих возможности учиться. Еще миллионы людей столкнутся с необходимостью получать новую профессию в зрелом возрасте и для многих это станет невыносимым психологическим бременем и сломает их.

С этим уже сегодня сталкиваются европейцы, которые вводят «безусловный прожиточный минимум» даже для тех, кто не может или не хочет работать. Просто, чтобы они не пошли грабить.

Сегодня стоит выбирать профессию, которая требует реальных практических навыков и не автоматизируема в принципе. Например, сантехника, электрика или няни.

И кстати, о таксистах-киргизах вы еще будете вспоминать с ностальгией. Как же это было классно ехать в машине вместе с живым человеком. Который мог предложить тебе зарядку к телефону или поинтересоваться, какую музыку вы предпочитаете, поговорить о политике и рассказать, какая у него в детстве была собака.

Потому что, в следующем десятилетии таксистов заменят машины с автопилотом, и болтливого водителя можно будет заказывать только за отдельные большие деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВШЭ: Через 10 лет роботы заменят водителей и продавцов в России

Через десять лет водителей и продавцов в России заменять цифровые сервисы. Такой прогноз сделал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Вердикт ученого оказался неутешительным для более чем десяти миллионов россиян, которые заняты сегодня в этих двух самых массовых профессиях. (подробности)