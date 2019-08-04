2019-08-04T19:11:46+03:00
Общество

Блогера, призвавшего убивать детей силовиков, задержали и обвинили в экстремизме

Следователи требуют отправить активиста московских протестов под стражу
Роман ГОЛОВАНОВ
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Активист несогласованных акций в Москве призвал убивать детей силовиков, вскоре его задержали.Активист несогласованных акций в Москве призвал убивать детей силовиков, вскоре его задержали.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Скандальный пост блогер Максимилиан Стеклов выставил в соцсетях. Он рассказал, как оппозиция будут мстить омоновцам, разгонявшим несанкционированные митинги в Москве.

- Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребёнок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребёнка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео (заснятое неостановочное убийство, - ред.) Вы как будто первый день на свете живёте, задавая такие вопросы, - написал москвич Максим Стеклов.

Блогера задержала полиция. Следственный комитет предъявил Стеклову обвинение в экстремизме. Силовики установили, что «Максим Стеклов» - псевдоним молодого человека. На самом деле его зовут Владислав Синица.

- Главным следственным управлением Следственного комитета по Москве по результатам проверки информации, размещенной в социальной сети с призывом совершать насильственные действия в отношении детей силовиков, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, с угрозой применения насилия), - сказала журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко. Следователи требуют, чтобы Синицу отправили под стражу.

Как стало известно «КП», именно этот парень объявлял на московских митингах минуты молчания по якобы убитым российскими войсками украинцам и грузинам.

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Активист несогласованных акций в Москве призвал убивать детей силовиков

На несанкционированном митинге многие силовики прятали лица под масками. Ведь протестующие объявили на них охоту. В соцсетях стали выкладывать личные данные людей в форме: домашние адреса, снимки жен и детей. (подробности)

Анатомия протеста: Бунтари вооружились пистолетами и «мертвыми душами»

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Майор ОМОНа: «Да покрашу я забор, покрашу. Вот закончатся эти митинги…»

Корреспондент «КП» послушал - о чем говорили полиция и протестующие на несанкционированной акции в Москве. С разных сторон (подробности)

«Арсенал», изъятый полицией у митингующих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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