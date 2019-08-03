Близкий друг единственной дочери сатирика Игорь Скрипко: Лена Задорнова - мой ангел-хранитель

Cудьба Михаила Задорнова, умершего в 69 лет от рака мозга, мало кого оставила равнодушным. Многие тяжело переживали его кончину. Но как бы поклонники ни сожалели об уходе мэтра юмора, конечно, тяжелее всего пришлось его близким - вдове Елене Бомбиной и единственной дочери - Елене Задорновой. «С Днем рождения главного Мужчины моей жизни!» - написала в сетях Елена Задорнова 21 июня, в день рождения отца. Про себя она говорит: «Я папина дочка».

О Елене Задорновой ходила куча нелепых слухов. Пожалуй, достоверно было известно только то, что она живет на Мальте. Не афишировала Лена и свою личную жизнь. И вдруг 28-летняя девушка сама выставила в Инстаграме романтичные снимки с Игорем Скрипко - этот молодой актер играет в столичном театре «У Никитских ворот», снимается в кино. Мы связались с Игорем, чтобы узнать: неужели именно он стал избранником дочери сатирика?

Во время экскурсии по Мальте. Елена и Игорь разместили у себя в соцсетях аналогичные фотографии, где держат друг друга за руки.

«Не знал, чья это дочь»

- У нас в роду нет артистов, и отец сказал мне: «Нет, ты не будешь артистом, будешь работать, как мы все, на заводе», - рассказал «Комсомолке» Игорь Скрипко. - Но я поехал поступать в Питер. Провалился. Нашел частный вуз (Балтийский институт экологии, политики и права), на базе которого тогда открылся актерский факультет. «Деньги платите и учитесь», - сказали мне в вузе. Я пообещал: «Деньги будут... попозже!» Параллельно ради общежития поступил в технический институт. А учиться ходил на актера в платный вуз. Через месяц мама из Сызрани все-таки привезла деньги. И вот мы с ней приходим к ректору. Он говорит: «Решили вам сделать скидку 30 процентов на обучение». А сумма все равно для нас большая. Мама стонет: «У нас совсем нет никакой поддержки, все против того, чтобы Игорь учился на актера...» И ректору стало нас жалко: видит, приехали бедные люди. И я такой горемыка, рука в гипсе (накануне умудрился ее сломать). Он говорит: «Ну ладно, 50 процентов скидка». Мама вдруг разрыдалась, развернула такую драму - в общем, «работать» актрисой начала она, а не я. Через полчаса разговора ректор подписал мое заявление без оплаты вообще!

Так я год учился на артиста, а жил в общежитии от другого института. А потом поехал поступать в Москву. Сумел понравиться в ГИТИСе. И туда же на первый курс поступила Лена Задорнова.

...Кстати, Елена в ГИТИСе поначалу представилась другой фамилией - бабушки. Но потом кто-то из экзаменаторов спросил: «Как ваша настоящая фамилия? Задорнова? Вот и представляйтесь настоящей фамилией». «Самым главным потрясением для нее стала сдача ЕГЭ, без него теперь в институт не попадешь, - вспоминал Михаил Задорнов. - Лена позвонила мне, как только вышла из аудитории: «Папа, записывай, пригодится для твоей программы. У меня в тесте был вопрос: «Почему жизнеутверждающий роман «Отцы и дети» заканчивается описанием кладбища?»

- Мы познакомились уже во время учебы, - говорит Игорь Скрипко. - Мне Лена понравилась с первого взгляда. Но у меня и в мыслях не было, что она - дочка того самого Задорнова. И когда мы начали с Леной дружить, я долго не знал, кто она.

- А на курсе знали?

- Не сразу это всплыло. Но я с ней дружил не потому, что она чья-то дочь! Просто она классная, веселая, талантливая. Химия какая-то возникла между нами. Нам было весело друг с другом, ржачно. Нашлись общие интересы, точки соприкосновения. Я очень люблю свободных людей, без каких-то глупых стереотипов. Если вы почитаете ее стихи, поймете, что она глубокий и очень интересный человек. «Мой человек». Мне с ней хорошо, я не чувствую себя зажатым, не должен ничего из себя корчить. И с Леной это у нас взаимно.

Я ухаживал за Леной. Она познакомила меня со своими родителями. Ездил к ней в Латвию. Ее отец был простым, хорошим человеком... Приглашал меня на свои выступления.

После первого курса ГИТИСа Лена приняла решение оставить учебу. Первое время жила в Москве (работала редактором на радио. - Ред.), потом уехала на Мальту.

На какое-то время мы расстались. Был у нас момент, когда мы с Леной не общались, теряли друг друга. Но все равно так или иначе все эти годы поддерживали отношения. Могли в любой момент созвониться, поболтать.

Одно из стихотворений Лены. Неизвестно, кому оно посвящено, но обращает на себя внимание отклик Игоря с сердечком и со словом «моя».

Странное лето

- Это лето выдалось у меня очень странное, - продолжает Скрипко. - Все пошло кувырком. В продолжение проекта меня не взяли (речь об украинском сериале «Последний москаль», где у Скрипко была главная роль. - Ред.). Было много других предложений, из них тоже ничего не вышло. Потом подвел близкий друг. Я даже начал чувствовать себя каким-то неудачником... Находился если не в депрессии, то в какой-то такой усталости моральной. Сдулся как шарик. И когда Лена позвала меня к себе на Мальту, что-то во мне щелкнуло. За день собрался и буквально на следующий день рванул!

- Писали, что у Елены на Мальте есть какой-то мужчина...

- Был когда-то. Сейчас, насколько знаю, нет. Как вы понимаете, раз я оказался у нее дома, значит, у нее никого нет. Да, я жил на Мальте у нее в квартире. Там несколько комнат, на стенах - ее художественные работы. Она купила эту квартиру лет десять назад в строящемся доме, и стоило это значительно дешевле, чем в Москве. Хорошее место, до пляжа - минут семь.

На Мальте были веселые моменты. У нее есть надувной лебедь Джейсон. Большой, тяжелый! Я регулярно таскал его на себе часа полтора, пока мы искали пляж, где поменьше людей. Все это было смешно. Это как шутка, игра в детство... Мы смеялись, радовались. Нам было хорошо. Лена помогла мне встряхнуться.

- Из депрессии вас вывела?

- Отчасти. Я все равно сам должен справиться. Думаю, эта сказочная поездка может внести новый поворот в мою жизнь. Надеюсь.

«Предлагает остаться»

- На Мальте с Леной мы провели вместе неделю, - продолжает Игорь Скрипко. - Ленка приглашает меня остаться там навсегда. Но я люблю Россию и на Мальту перебираться не собираюсь. Хотя... Это я сейчас говорю, что не собираюсь, а судьба такая штука - кто знает, что с нами будет завтра?!

- А Елена на Мальте чем занимается?

- Наукой, пишет диссертацию. Одновременно занимается организацией всякого рода праздников. И я подумал: почему бы и мне не подключиться?

- Признайтесь: с Еленой Задорновой у вас роман?

- Не знаю, что можно говорить в прессу - боюсь, как бы мне потом по шее не надавали! (Смеется.) Скажем так: у нас романтическая дружба. Это нечто такое особенное. Лена - мой ангел-хранитель, который меня поддерживает. Пока есть то, что мы провели незабываемую неделю вместе. Были на пляжах, в клубах, на островах, в музее, на балете. По городам ездили, фотографировались. Неделя прошла на одном дыхании. На будущее не загадываю. Поймите, я не прикрываюсь ее именем, мне бы хотелось добиться внимания прессы за счет собственных достижений.

- Вы симпатичный молодой парень. Девчонки, наверное, осаждают?

- Поклонниц - да, много. Но я к этому отношусь спокойно. Я без короны на голове. Внешность - это одно, а то, что у тебя внутри, и то, что ты можешь в профессии сказать, - это совершенно другое.

Михаил Задорнов с двумя Еленами - женой Еленой Бомбиной и дочерью. Фото: Личный архив

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«Кульбиты - это семейное»

- Почему Лена не стала актрисой?

- Лена первый курс ГИТИСа отучилась хорошо, и все, ушла. Это был ее выбор, я его уважаю. Обучение актерское - всегда испытание для человека. Учишься с 11 утра до 11 ночи. Кто-то не выносит, кто-то думает, что будет одно, а получается другое.

- Видели, как она свои акробатические трюки делает?

- Кульбиты-то? Да! Я даже и фотографирую эти кульбиты иногда. Это у них семейное. Лена очень пластичная. На руках может стоять, шпагаты делать... Ленка классная! Она бесподобна. Я слежу за ее творчеством. Она рисует. Пишет стихи. Причем очень хорошие.

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