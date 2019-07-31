Стас Михайлов: Можете подергать, все настоящее!

На Рижском взморье певцу удалось растопить сердца чопорной публики концертного зала «Дзинтари». Любимец дам, недавно отметивший 50-летие, выступил на фестивале Вайкуле «Лайма. Рандеву. Юрмала-2019» в неожиданном рэперском образе. Журналисты не могли не спросить у артиста о последних слухах вокруг его имени. Напомним, недавно таблоиды заподозрили артиста в пластике.

В мечтах о вечной молодости

- У меня нет на это времени. Это не моя среда, - рассмеялся Стас Михайлов, комментируя слухи о пластических операциях. - Держать себя в форме мне помогает спорт. Пытаюсь каждый день заниматься в спортзале. Но иногда лень одолевает. Пробовал интервальное голодание, не ел по 16 часов в сутки. Сначала втянулся, но сейчас не всегда получается соблюдать режим.

Честно говоря, рецепта молодости нет. Надо просто любить жить. Весной мне исполнилось 50 лет. Я думал, что почувствую какие-то изменения. Но ничего не почувствовал. Живу и радуюсь жизни.

- А кто помогает со стилем?

- Все сам. У меня нет стилистов. С детства не люблю рамки, поэтому не могу придерживаться на протяжении долгого времени одного стиля. Ношу то, в чем чувствую себя комфортно. Мне нравится экспериментировать со стилем. Кто-то говорит глупости, что у меня парик или накладная борода. Можете подергать, все настоящее (смеется).

- Как любите отдыхать?

- Семья, дети - все, что нужно мне для комфортного отдыха. Общение с близкими для меня всегда в кайф. Когда я на сцене, это для меня не работа, скорее образ жизни. Когда приезжаю домой после гастролей, так приятно видеть своих деток. Малая кричит: «Папа, я тебя больше не отпущу!» Я своих детей называю «таблетки от усталости».

«Младших дочек в Лондон не отпущу»

- Что бы вы сказали себе 20-летнему?

- Учи язык! Это то, чего мне сейчас не хватает. На иностранные языки сейчас нет времени. В принципе объясниться за границей я могу, но восхищаюсь молодыми прогрессивными людьми, знающими по несколько языков. И я настраиваю своих детей, чтобы они учили языки. Это первостепенно. Не математику, не какие-то другие науки, а именно язык, чтобы комфортно себя чувствовать в любой точке мира.

Наши старшие дети учатся в Лондоне. Они там себя нашли. Своих младших дочек я туда не отпущу. Хочется, чтобы они подольше со мной были. Видимо, я такой древний, что не хочу детей от себя отпускать (смеется). Где они будут жить потом - вырастут, сами решат. Пусть выбирают сердцем.

- От гаджетов оберегаете?

- Я добрый папа, все им разрешаю. А мама у нас пытается быть строгой. Я же детей редко вижу в силу профессии. Плюс ко всему дети видят во мне опору, поддержку, знают, что я многое могу им позволить. Воспитанием у нас в семье в основном моя жена занимается. На ней весь дом. Мне повезло встретить прекрасную женщину, с которой я очень счастлив.

Пока все наши запреты касаются лишь игр в телефоне. Но как только дети перейдут грань и их шалости перестанут быть детскими, мы с женой их остановим. Думаю, до этого не дойдет, девочки у нас послушные. Я не знаю, какую профессию дети выберут в будущем. Пока я в них артистов не вижу.

Я, к примеру, никогда не учился в музыкальной школе. Захотел петь, взял инструмент, сам научился. Думаю, что и дети, если их что-то заинтересует, дадут мне знак. Если я увижу у них желание петь, я им помогу. Но пока они ни разу не подошли к фортепиано. А навязывать я им ничего не буду, пусть сами сделают выбор.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Артист женат на Инне Михайловой (в девичестве - Пономарева, по первому браку - Канчельскис). В их семье шестеро детей: двое детей Стаса от прошлых браков - сын Никита (2001) и дочь Дарья (2005); двое детей Инны от прошлого брака - сын Андрей (1993) и дочь Ева (1999); общие дочери Инны и Стаса - Иванна (2009) и Мария (2012).

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