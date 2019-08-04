Москвичка Галина Шубенина, ставшая мамой в 60 лет: Мы и дочку-то рожали, потому что ждали - нам достанется квартира

Москвичка Галина Шубенина родила дочку в 60 лет. Сегодня девочке 4 года, а ее маме - 64. До того, как Клеопатра появилась на свет, Шубенина похоронила единственного взрослого сына. Но нашла силы снова стать счастливой - на танцах встретила своего нынешнего мужа Алексея Хрусталева, который на восемь лет ее моложе. Уверяет, что сама выносила и благополучно родила дочку.

Но растить малышку пожилым родителям непросто. Семья ютится втроем в однокомнатной квартире Галины. Сама она уже на пенсии, не работает. Муж Шубениной - сотрудник НИИ с зарплатой 14 тысяч рублей. Весь бюджет семьи - примерно 30 тысяч в месяц. Сегодня Галина признается: когда они рожали дочку, рассчитывали получить в наследство квартиру родителей мужа. Но вожделенные квадратные метры достались другой родне.

После свадьбы жили раздельно

- Муж мой Алексей всю жизнь жил с родителями. Он такой маменькин сынок, - рассказала «КП» Галина Шубенина. - После свадьбы мы с ним жили на расстоянии. Он с родителями, пока были живы его мама и отец. Мама его говорила, что их квартира на Ленинском проспекте в 72 кв. м (она стоит несколько млн долларов) достанется пополам детям - моему мужу Леше и его старшей сестре Любе. Родители отписали все это в завещании. Мать умерла первой, но папа Леши Борис Петрович говорил, что выполнит волю супруги. Мы с мужем не сомневались: нам в наследство достанется половина квартиры, и мы будем хорошо обеспечены.

Леша после смерти матери продолжал жить с отцом, ухаживал за ним - вовремя лекарства дать, а то и «Скорую» вызвать. Конечно, мне хотелось, чтобы мы с ним жили вместе. Но я приняла решение мужа, и в моей квартире мы только встречались. И вдруг в 2013 году сестра мужа Люба заявила, что забирает Бориса Петровича к себе. Дескать, хочет сама за ним ухаживать. Тогда я не задалась вопросом, чего это она о Борисе Петровиче вдруг стала так печься. Радовалась, что мы с Лешей стали наконец-то жить вместе. Захотели родить, так появилась наша дочка.

Когда я родила Клеопатру, Борис Петрович был еще жив (он дожил до 93 лет). Во внучке он души не чаял. Как бывший ядерщик он имел льготы чернобыльца и получал хорошую пенсию. Поддерживал нас деньгами. Мы с Лешей дачу строили, чтобы летом Клерочка могла побегать на свежем воздухе, и Борис Петрович нам иногда и на строительство подкидывал денежку. Я все ему говорила: «Живите как можно дольше, мы вас любим, вы нам нужны!»

Галине Шубениной сейчас 64 года. Фото: Личный архив

«Лопух наивный»

- Сомнений в получении наследства не было: все родные знали, что у нас с Лешей маленькая дочка, которую надо поднимать, - продолжает Галина. - Все другие дети уже взрослые. Родня мужа нежно относилась к Клерочке. Но вдруг в случайном разговоре выяснилось, что Борис Петрович уже после завещания написал дарственную на свою недвижимость на старших внуков в обход Клеопатры. Одна доля в квартире досталась взрослой дочери Леши от первого брака, две доли - взрослым детям Любы, сестры мужа. Муж и наша Клеопатра остались ни с чем! Я, конечно, поговорила с Борисом Петровичем: мол, как же так, вы же обещали все поделить пополам? Он объяснил, что сделать так его попросили дочка и ее бывший муж с Украины Олег, очень хваткий парень. По сути, они заставили Бориса Петровича оформить дарственную, когда ему было 88 лет, видимо, тогда он уже плохо отдавал себе отчет в происходящем.

А ведь мы с мужем хотели поменять мою однушку на квартиру побольше с доплатой... Конечно, я с Борисом Петровичем поговорила - мол, внучку Клерочку-то вы обидели. Он согласился, что дал маху, сказал: «Я вам помогу. Возьму у них деньги вам на доплату для покупки нового жилья». Но после его смерти никто ничего нам не дал!

Теперь сестра Леши говорит: ничего вы не докажете. Надо было все письменно оформлять. Но муж верил на слово. Он человек порядочный, не думал, что с ним так обойдутся родные люди. У сестры и у ее взрослых детей, помимо отцовской жилплощади, есть и другие квартиры, они ни в чем не нуждаются. Плюс все накопления отца сестра забрала себе. А Леша мой - лопух наивный!

Здоровье пошатнулось на нервной почве

- Муж очень переживает, у него здоровье стало давать сбои, - делится с «КП» Галина Шубенина. - Я ему говорю: «Иди к врачу. Возраст-то не юношеский. Хочешь Клерочку без отца оставить?»

Недавно, поняв, что делиться наследственными деньгами с нами никто не собирается, я первый раз в жизни позвонила этому Олегу, бывшему мужу сестры, и предложила: давайте договоримся по-честному. Какая-то сумма должна же достаться Леше и Клерочке. Олег зарычал и предупредил, что заносит мой телефон в черный список...

Думаете, мне не обидно? Мой бедный муж всего себя посвятил науке, у него зарплата в Институте физики 14 тысяч рублей, да еще он остался без наследства и без средств к существованию. Пытаюсь теперь узнать, как можно оспорить дарственную.

Меня упрекают: мол, родили и не думали, на какие деньги ребенка поднимать? Отвечаю. Мы как раз думали об этом, рассчитывали, что будет наследство - доля квартиры плюс личные накопления отца мужа Бориса Петровича, а там несколько миллионов. Мы и Клеопатру родили, потому что муж знал, что впереди его ждет полквартиры. Если бы все шло по плану, то мы бы не знали ни забот, ни хлопот.

Сейчас минимум на жизнь у нас есть. Но материальный вопрос, конечно, стоит очень остро. Я не жалуюсь и денег ни у кого не прошу. Но деньги нужны постоянно и не только на еду: Клеопатра растет, нам нужно ее учить, развивать.

Ее муж Алексей на восемь лет моложе. Фото: Личный архив

В ТЕМУ

«Клера заботится о папе»

- Как лето проводите?

- Дома, на даче. Недавно съездили развеяться в Пензу. На море ребенка нет средств свозить. Но мы не унываем. Стараемся, чтобы дочка в разных направлениях развивалась. Она рисует, немного читает, собирает мозаику, конструктор. В три года сама выучила алфавит по детскому планшету. Гены сказываются: растет спортивной, потому что и мы любим спорт, и дедушка им занимался. Мы вместе с ней в бассейн ходим, на каток. Растяжка у нее неплохая, шпагат делает. Очень общительная, любит знакомиться с новыми людьми, не теряется. Заботится о папе: «Ты почему так легко оделся?» Или бежит ко мне: «Папа опять пошел курить! Это же вредно!» В общем, следит за порядком дома. Да, у нас матриархат. Сейчас я главная. Потом будет Клера. Муж это принимает. Потому у нас гармония.

ОТКЛИКИ ЧИТАТЕЛЕЙ

«Это чистой воды эгоизм»

На сайте kp.ru наши читатели горячо обсуждают ситуацию Галины Шубениной.

На днях сообщили, что в России упала рождаемость. Опыт Галины пригодится другим пенсионерам. Пора спасать Россию от гибели. Кто это сделает, если не мы, раз молодежь рожать отказывается.

Моложавая Пенсионерка.

Это чистой воды эгоизм. Она захотела. А подумала о ребенке? Она не Пугачева, состояния не нажила. Растить ребенка не на что (странно, что взрослая женщина не знала, сколько стоит растить ребенка). Дожить до пенсии на помощи родителей? Вот если бы они не умерли в 90 лет, проблем бы не было.

Гость.

Я большая противница позднего рождения детей, считаю, это могут позволить только богатые люди, но здесь уникальный случай. Хоть бы спонсор нашелся для поддержания семьи. Удачи, здоровья - доченька продлит вам жизнь однозначно.

Любовь.

Головой надо было думать до того, а не сейчас, когда денег нет. А впереди школа с кружками (платными), не говорю даже про вуз.

Галина.

Состояния не нажила? Растить не на что? Она не нищенствует, она живет, как живут 50% в городах и 99% в провинции. Да, небогато, но в любви, которой сейчас детям так не хватает, и из-за отсутствия которой и вырастают невротические недолюбленные дети. Даже катавшиеся как сыр в масле».

Я.

Думаю, эта пара должна что-то придумать в плане другой работы для отца. Сейчас любой шофер больше получает, чем он. Видимо, ему стоит сменить род деятельности. Во имя дочки.

Инна.

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