2019-07-31T10:42:20+03:00
Наши права и льготы

Россия переходит на прямые выплаты социальных пособий

С 1 июля к этому проекту присоединились 9 регионов, и теперь он применяется в 59 регионах нашей страны. «КП» узнала, как по новым правилам получить пособия по материнству, больничные и другие выплаты
Анна НИКОЛАЕВА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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«Прямые выплаты» - проект Фонда социального страхования (ФСС РФ). Напомним, это ведомство отвечает, в частности, за выплату пособий по материнству, а также по временной нетрудоспособности (больничных). При «старом» порядке (он называется «зачетным» механизмом) пособия выплачивает работодатель, а затем снижает на сумму выплат свои взносы в ФСС. Эта схема отчасти перестала отвечать современным экономическим реалиям и социальным требованиям, поясняют в Фонде. Проявились существенные недостатки. Среди них - задержки выплат пособий из-за недобросовестности работодателя, из-за отсутствия у организаций на счете достаточных денежных средств и т. д.

Проект «Прямые выплаты» работает так:

1. Работник предоставляет работодателю документы, подтверждающие право на получение пособия (больничный лист либо номер электронного больничного, свидетельство о рождении ребенка и проч.). А также пишет заявление в Фонд, где указывает реквизиты, на которые ему удобнее получать пособие (см. ниже).

2. Работодатель в срок не позднее 5 календарных дней передает в территориальный орган ФСС РФ сведения о работнике в электронном виде или документы, необходимые для начисления пособия.

3. Фонд перечисляет пособие работнику в течение 10 календарных дней после получения необходимых документов (ежемесячное пособие по уходу за ребенком - с 1-го по 15-е число месяца).

В заявлении в Фонд работник может выбрать и указать один из способов получения пособия: на свой банковский счет или почтовым переводом. Также нужно указать реквизиты для перечисления выплат выбранным способом. Если в заявлении гражданин указывает номер своей карты «Мир», то пособие перечисляется ФСС напрямую на карту. О его зачислении получателю приходит СМС-уведомление с указанием самой выплаты и ее суммы.

С 1 мая в нашей стране вступили в силу изменения в законодательстве, которые предусматривают, что пособия по материнству должны перечисляться именно на карты «Мир» (за некоторыми исключениями - например, в случаях, если пособия выплачиваются на регулярной основе и были назначены до 1 мая). Подробнее читайте в разделе «Ваши права и льготы» на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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