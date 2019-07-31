2019-07-31T16:38:10+03:00
Звезды

Юля Такшина показала похудевшую Ирину Муравьеву

70-летняя актриса крайне редко выходит в свет
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ирина Муравьева в августе 2018 года.Ирина Муравьева в августе 2018 года.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Ирина Муравьева - редкий гость светских мероприятий. Актриса постоянно занята в театре и на съемках. Она прекрасно выглядит, полна сил и энергии, чему свидетельствует одно из последних фото.

Звезда сериала "Не родись красивой" Юлия Такшина поделилась снимком с Ириной Муравьевой. Встреча двух артисток произошла на праздновании юбилея продюсера и сценариста Сергея Новожилова. На вечере Муравьева исполняла любимую песню именинника.

"Встретились спустя 15 лет... Какое же это счастье просто находиться рядом. Наблюдать, смотреть, впитывать. Ловить каждый взгляд, поворот, жест... Спасибо, спасибо, спасибо Вам", - подписала фото Такшина, которая снимались с Муравьевой в сериале "Не родись красивой"..

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Юлия Такшина и Ирина Вадимовна Муравьва
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Стоит отметить, что Ирина Вадимовна почти не выходит в свет, поэтому публика всегда очень эмоционально реагирует на ее редкие появления. Артистка, отметившая в этом году 70-летний юбилей, на день рождения к другу пришла в очень элегантном образе. Муравьева надела светло-серый костюм, подобрав в тон к наряду украшения из натуральных камней.

Поклонники, увидев знаменитость, похвалили ее за естественную красоту и отметили, что звезда заметно похудела. "Молодец, что не уродует себя пластикой", "Муравьеву обожаю! Не изменилась вообще, прекрасно выглядит! Даже похудела", "Как красиво она входит в возраст мудрости!" "Богиня, преклоняюсь", "Настоящая легенда кинематографа!", "Дай Бог здоровья и долгих лет!",

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Теперь я буду делится новостями...
1865 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Отметим, Ирина Муравьева идет в ногу со временем. Не так давно она завела Инстаграм. "Теперь я буду делится новостями. Только не ругайтесь сильно! Учусь!", - подписала она комментарий к видео.

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542 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В феврале знаменитость отпраздновала день рождения в Доме Пашкова. На юбилей звезды собрался весь столичный бомонд. Алла Пугачева вручила юбилярше перстень, который сняла со своей руки на глазах у изумленных гостей. На вечере присутствовали не только многочисленные друзья артистки, но и ее семья: сыновья Евгений и Даниил Эйдлины, а также внук Иван.

ИСТОЧНИК KP.RU

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