Как я искала грибников - потеряшек

Нет, грибы не кусаются. Просто зайдя на знакомую с детства опушку легко можно заблудиться и оказаться между жизнью и смертью. Корреспондент «КП» Дина Карпицкая вместе со спасателями на вертолете искала не подосиновики, а… людей.

«НУ ЧТО? НАШЛИ?»

Грибы - это так просто и так вкусно! Оделся покомуфляжнее (откуда эта народная привычка? От кого маскировка-то? От спасателей, которые потом будут вас искать?) взял корзину и пошел. Мало кто думает о том, что к ужину вас может ждать не жаренная картошка с белыми, а ужас и паника в темном лесу. Скажете: «Да разве я потеряюсь?», «Я этот лес с детства знаю», «Кружочек вокруг поселка и домой». Ну-ну...

- 90 % потерявшихся, когда мы их выводим из леса, говорят именно эти вот фразы, - вздыхает Ирина Воробьева, член спасательного вертолетного отряда «Ангел».

Эти люди на вертолетах ищут заблудившихся в лесах. Я нахожусь в подмосковном штабе волонтеров-поисковиков.

Следующий вопрос, который задают потеряшки: «А сколько я буду должен на за, что вертолет за мной прислали?». Ни сколько. Эти люди (приготовьтесь крутить пальцем у виска) за свои деньги — час полетов обходится в 450 долларов - на своих собственных вертушках после работы летят искать и вызволять из леса «знатоков ориентирования на местности». Беспечных великовозрастных детей.

Другая армия «сумасшедших» из числа добровольцев «Лизы Алерт» - эти волонтеры вместе с «Ангелом» ищут потерявшихся с земли. На своих двоих разыскивают абсолютно незнакомого им человека, работают на отклик (это когда изо всех сил кричат имя). А в это время родня пьет корвалол и без конца звонит координатору поисков: «Ну что? Уже нашли?»

МЧС, лесники, полиция — они обязаны искать и тоже ищут. Как могут. Но методик поиска у них еще пока только отрабатываются (очень многое взяли у «Лизы Алерт»). Фактически полицейский в темном лесу вооружен только ксивой и полномочиями привлечь специалистов других служб. Например, пожарных (они врубают на полную сирену, едут по лесу — вдруг человек услышит). Или лесников, которые знают лес.

БЕСКОНЕЧНЫЕ 40 ДНЕЙ

Многие грибники думают: «Я зашел туда, куда не ступала нога человека. Нашел грибы. Я герой!». Ты дурак. А герои вот они. Эти «лисы» (так называются пешие поисковики, прочесывающие лес), и «Ангелы», и полицейские, которые не ушли домой спать в конце смены, а продолжили поиск.

- Сам ад достается тем, кто работает с родственниками, - говорит координатор «Ангела» Екатерина Жилкина. - Этот человек становиться связующей ниточкой между семьей и пропавшим. У наших людей есть традиция — 40 дней траура. И этот срок не случаен, по всем законам (писанным и неписанным). За это время психика принимает случившееся. Твой близкий умер, вот могилка о которой теперь можно заботиться и жить дальше. А если человек не найден, то нет никаких 40 дней… Каждый день новый отсчет. Долгие месяцы, годы вместо близкого живет надежда. Люди звонят и через полгода, и через год. «А может возобновим поиски? А вдруг, мне экстрасенс сказал…».

Координатор ВПСО «Ангел» Катя Жилкина. Эта улыбчивая девушка умеет оказывать первую помощь в экстремальных условиях и эвакуировать людей из леса.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Про экстрасенсов отдельная песня. Они появляются в жизни родственников потеряшки сразу же. На следующий день. Говорят свои извечные и подходящие при любой ситуации фразы: «Он потерял память. Живет в казенном доме, ему очень плохо. Это точно где-то рядом, там еще военная часть заброшенная».

Ни одного еще по этим ориентировкам не нашли. Ни одного.

КУРЕНИЕ СПАСАЕТ?

Сейчас полиция, «Лиза Алерт» и МЧС просто захлебываются от вала заявок. В этом году просто какой-то бум. В этом году грибной сезон начался рано — еще в июле. С 15 по 21 июля 596 заявок, из них 8 погибли, 19 не найдены. И число жертв (заявок) растет с космической скоростью. Все идут в лес за грибами, богатый урожай же.

Осознать вал потеряшек можно, пожалуй, только в двух местах. В этом кафе на вертодроме, где много лет штаб «Ангелов» и на сайте поисково-спасательного отряда «Лизы Алерт» в закрытом доступе для своих. Здесь сводная таблица — кто, когда ушел, что было с собой. И отметки: голубой цвет — активный поиск, зеленый — найден живым. Серый — найден мертвым.

Восемь операторов «Лизы Алерт» круглосуточно на горячей линии собирают информацию и вносят ее он-лайн, заявки подхватывают, организуют добровольцев, устраивают поиск. По этой же базе работают и «Ангелы». Сейчас, спустя годы напряженной и слаженной работы, их — волонтеров — всерьез воспринимают и официальные службы «112». Кидают заявки, ждут помощи, перенимают методики. Потому-то мы и знаем эти страшные цифры жертв тихой охоты.

А спасательная операция — это только звучит обнадеживающе.

На самом же деле это ювелирная работа. А еще везение. Модный смартфон с кучей приложений может, конечно, помочь. Если умеешь ими пользоваться и будет ловить интернет. Но в лесу розетки нет и айфон ваш потухнет навсегда максимум часов за 5. А вот самый обычный, дешевый мобильник за 1000 рублей, который не садиться неделями, спасал уже не одну жизнь.

- Был случай. Две девушки потерялись. Батарейки, как водится, тут же стали стремительно садиться, - рассказывают мне в своем штабе «Ангелы». - Но на свое счастье они встретили прямо в этом глухом лесу дедушку. Он блудил уже несколько суток. И у него с собой была старенькая Нокия. Но он никому не мог позвонить, - на счету не было денег, а что 112 бесплатно, даже и не знал. Девушки сначала орали от ужаса — еще бы встретить в лесу кого-то. И это оказался и их шанс на спасение. Они с дедушкой переставили симкарты, держали связь со спасателями. Их нашли.

Здесь в дикой природе работает только ваше умению справляться со стрессом, обычные спички и телефон (повторю хоть 500 раз).

- Еще были девицы, которые блуждали много часов (без телефона). Еле-еле их нашли — с вертолета. Потом оказалось, что у одной с собой была зажигалка. Но разжечь костер они не догадалась. Да хоть бы лифчик белый сняли и махали нам с земли, что угодно! - рассказывают «Ангелы». - А еще надо знать базовые вещи. Как правило все идут куда? На просвет. Но на самом деле там и есть самая погибель. Просвет в лесу - это либо непролазные бурелом, либо болото, откуда вас никогда не вытащат.

Если поиски идут уже долго и спасатели слышат в трубке «Кажется, рядом поезд. Я иду на звук», то им понятно — дело идет к концу. Это не галлюцинация, нет. Это дикое обезвоживание, организм начинает слышать ритмичный бой сердца. В ушах он отдается как движущийся локомотив. Тут надо аккуратно человеку сказать, что все в порядке, не надо никуда идти. Экономьте силы. Вода в этот момент, как топливо в машине. И если у вас остается 10 литров, то надо максимально четко израсходовать свой ресурс, чтобы или доехать до заправки, или греть мотор, который без бензина работать не будет. А потеряшки в панике бегают по кустам, истребляя последние силы. Еда даже не так важна, как вода.

Мало кто, отправляясь за грибами, знает о том, что замерзнуть насмерть можно даже летом, если температуре опуститься ниже +18.

- Когда мы видим с воздуха лежащее тело со спущенными штанами — это погибший. Потому что сначала организм начинает экономит ресурсы и «отключает» все ненужное — пальцы, ноги, руки. А потом понимая, что конец — отпускает зажимы. И тогда человеку резко становится жарко. В бессознательном бреду люди раздеваются. Это, возможно, последнее, что они делают в этой жизни, - говорят волонтеры.

Я ВИДЕЛА ЧУДО

На поиски взяли и меня. Сначала мы около получаса кружили на вертолете над темным лесом где-то далеко за Можайском. Внизу бездна. Днем она зеленая, ночью черная и огромная. Даже с неба смотреть на ночной лес страшно, не представляю, каково оказаться там одному. В этом лесу 72-летняя женщина и на ее счастье в телефоне 5 процентов зарядки. Говорит с ней пилот и руководитель отряда «Ангел» Александр Михайлов. Всю беседу я слушаю в наушниках.

Александр Михайлов в штабе «Ангел»,который много уже лет базируется просто за столиком в кафе на вертодроме «Хелипорт Москва».Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Вертолет кружит, но все как-то мимо меня... Вот-вот рядом прошел вроде, как-будто по земле прямо. Низко так. И опять улетел. Господи, куда же он, родненький. Сюда, я здесь! Что мне делать, остался один процент. Сейчас батарейка сядет. Передайте пилоту, пусть не улетает, пожалуйста, пока меня не надет, - кричит женщина. Она даже не понимает, что это пилот с ней и говорит.

Мы заходим на третий, четвертый, пятый круг. Михайлов командует ей посветить в небо экраном, даже самый маленький отблеск должен быть виден. Но там внизу туман…

- Вот! Надо мной прямо пролетел! Надо мной! Надо мной! - орет в трубку бабулька и звонок обрывается. Все! Села батарейка.

Буквально в последнюю секунду мы успели ее найти. Спасатели с земли получили координаты и через 30 минут были у нее. Бабуля-то, оказывается, была в 200 метрах от родного поселка.

Электронный трек нашего ночного поиска потерявшейся бабули. Вот так иногда выглядит спасенная жизнь.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Мы в тот момент уже было над другим лесом. Под Истрой — там дед-грибник потерялся в лесу. Но страшный туман не давал ничего сделать. Телефон у старика уже давно был недоступен. Мы улетели на базу ни с чем. А где-то там внизу неутомимые «лисы» - волонтеры и сотрудники служб все прочесывали ночной, страшный лес. У них рации и надежда — компас земной — что они найдут этого несчастного деда.

КВЕСТ ЗА ЖИЗНЬ

Скажите спасибо этим сумасшедшим людям. Которым «делать нечего» и они отрабатывают методики поисков. Строят алгоритмы, не спят ночами. Без зарплаты, просто так. Координатор «Лиза Алерт» Олег Леонов - опытный специалист. Его курс обучения «Лес на связи» помогает освоить нужные для поиска технологии.

- Вот это задание, - Катя Жилкина показывает картинку (смотри фото, попробуй свои аналитический способности). - Такое прислала девочка-подросток своим родителям, заявляя, что хочет совершить суицид. По этой картинке, без любой другой информации Олег нашел ее. Девочку успели спасти. Просто по фото определили, где она находится.

Вот эту фотографию послала девочка-подросток родителям, прежде чем отключить телефон. Спасатель «Лизы Алерт» по ней нашел ребенка за 2,5 часа. Сейчас эта картинка как учебное задание для всех обучающихся в «Лизе Алерт».

Единицы способны разгадать этот ребус и это в спокойной обстановке, когда нет паники, плачущих родителей и не вдоволь времени. Так готовят «прозвонщиков» — людей, которые общаются с потерявшимися. Эти люди по телефону могут помочь справиться с паникой, сориентироваться в лесу и если не вывести в деревню, то собрать максимальную информацию для спасателей.

- По облакам, по направлению ветра, по ЛЭП, даже по типу деревьев, которые видит перед собой человек можно понять где он, - объясняют мне поисковики Катя Жилкина и Александр Михайлов. - Но это очень- очень непростая задача. Прозвонщики — редкие специалисты. Далеко не всех допускают до этой важной миссии. На последнем курсе «Лес на связи» учащихся было около 100 человек. Сдали экзамен только трое.

Катя и сама тот еще следопыт. На моих глазах она сделала невозможное. Ночная смена «Ангелов» закончилась около 3-х ночи. Мы разъехались по домам грустные — деда же так и не нашли. Но утром, проснувшись я увидела смс в чате поисковиков. По количеству восклицательных знаков поняла — деда из Истры шали.

Дедуля блудил в лесах под Истрой около двух суток. Его удалось найти исключительно благодаря упорству многих людей, которые неутомимо и из последних сил не бросают поиск. Даже когда надежды, кажется, уже нет.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Оказывается, около 7 утра потеряшка вдруг вышел на связь по телефону. Сказал что вчера слышал вертолет. Срочно подняли пилота Сашу Михайлова, через 40 минут он был уже в небе. Катя долго объясняла про то, как она он-лайн следила за полетом «Ангелов», сидя рано утром у себя дома на кухне. Слушала переговоры, чтобы не пропустить ни одного звука от полуживого деда. Старик смог нажать на кнопку когда ему позвонили, а вот говорить уже не было сил. На том конце слышны были только какие-то шорохи и вздохи. Катя надеялась уловить хотя бы отзвук лопастей, это уже знак, что потеряшка где-то в зоне полета.

- И тут мне вроде показалось, что я услышала невнятное: «Вижу вертолет». Но до меня-то сигнал с борта доходит с задержкой.…

Кому-то она там позвонила, что-то на что-то наложила и нашла точку откуда говорит дед. Передала ее в штаб поисков. Ей не сразу и поверили (другие же в вертолете сидя тоже слушали). В полном уже отчаянии (но а вдруг) спасатели на земле пошли на эту точку. А там дедуля почти уже при смерти.

- Он в рубашке родился, - кричала от радости мне в трубку Катя. - Потому что потом нам вылет не давали — закрыл небо ради кого-то важного. А потом дали для медицинской эвакуации. За ним прилетели, его спасли!

Эвакуация вертолетом происходит только если есть возможность рядом сесть, а она далеко не всегда. Как правило «Ангелы» просто снимает координаты, где именно человек и передают их спасателям на земле. А они уже по навигатору идут.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Столько радости у нее - да и у всех ночных «лис», с красными от бессонницы глазами - за абсолютно незнакомого человека.

А вы говорите, грибы, белый….Поэтому когда вы беспечно, без подготовки идете в лес, то молитесь хотя бы за этот неутомимый «а вдруг» всех «Ангелов», «Лизы Алерт» и небезразличных полицейских и МЧСовчец.