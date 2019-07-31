2019-07-31T20:11:10+03:00
Звезды

65-летний Игорь Крутой оценил полуобнаженную Юлианну Караулову

31-летняя певица разместила пикантный снимок
Ольга ЛИБГАРДТ
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Игорь Крутой недавно отметил 65-летний юбилейИгорь Крутой недавно отметил 65-летний юбилейФото: Евгения ГУСЕВА
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Певица Юлианна Караулова наслаждается отдыхом на Мальдивах. Девушка хорошо проводит время и публикует с курорта пикантные снимки.

Юлианна Караулова поселилась в бунгало на берегу океана. Артистка наслаждается красотой местных пляжей и чудесными закатами. Не забывает она и о своих подписчиках, постоянно размещая свежие снимки из райского уголка.

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Юлианна на Мальдивах
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На одном из последних фото исполнительница в бикини запечатлена на фоне океана. Поклонники в комментариях восхищаются красотой невероятно стройной артистки. Юлианна рассказала, что каждый день занимается спортом, что помогает ей поддерживать себя в хорошей форме.

Не оставил без внимания пикантный снимок Юлианны и отметивший недавний юбилей Игорь Крутой. Композитор оценил полуобнаженную Караулову, процитировав девушке слова песни Александра Серова "Ты меня любишь". "...Узнанный мною вечный сюжет роденовский", - оставил музыкант комментарий. Певица тут же ответила: "Именно это я имела ввиду".

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У каждого свой путь и мироощущение
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Напомним, 31-летняя Юлианна Караулова начинала свою творческую деятельность на "Фабрике звезд". Потом она пела в группе "5sta Family". Вот уже четыре года девушка сосредоточена на сольной карьере. Кроме этого звезда участвует в разнообразных телепроектах. Она была ви-джеем на канале "Муз-ТВ". Затем в 2014 год девушка вела рубрику "Мода и стиль" на канале "Домашний". В 2016 году певица решила попробовать свои силы на популярном проекте "Ледниковый период", где каталась в паре с фигуристом Максимом Траньковым. Однако они не добились победы на этом шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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