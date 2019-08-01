Толкнувший мать с ребёнком под поезд мигрант был героем брошюры о «хороших мигрантах»

В деле беженца по имени Хабте Арая, толкавшего людей под поезда, всплывают новые малоприятные подробности. Напомним, 29 июля этот выходец из Эритреи на вокзале немецкого Франкфурта-на-Майне сбросил под прибывающий состав женщину с ребёнком. «Просто незаметно подкрался и толкнул со спины», — говорили свидетели, подчёркивая, что преступник и жертвы даже не были знакомы. Мать выжила, но её восьмилетний сын погиб.

Сейчас выяснилось, то была не единственная, с позволения сказать, «забава» нового европейца. В тот же день он попытался толкнуть под пребывающий поезд ещё одну женщину, 78-летнюю пенсионерку, но ей удалось удержаться и не упасть. Вскоре прибыла полиция и схватила преступника.

Журналисты принялись копаться в прошлом Араи… и нашли его довольную физиономию на государственной брошюре об «успехах интеграции беженцев», изданной в соседней Швейцарии в 2017 году. Там мужчина работал на стройке — и для этого буклета сказал пару ласковых (и несколько двусмысленных) слов:

«В Швейцарии мне абсолютно всё нравится, все мне помогают — что богатые, что бедные. Надеюсь, жизнь моих детей будет легче и лучшей моей».

40-летний отец троих детей официально жил в коммуне Хорген под Цюрихом. До Франкфурта-на-Майне оттуда — 300 километров. Зачем Арая потащился в финансовую столицу Германии и принялся там толкать людей под поезд — до сих пор не понятно. По одной из версий (её сейчас раскручивают сторонники открытых границ и дальнейшего приёма беженцев), сей детоубийца — просто безобидный сумасшедший и нуждается не тюрьме, а в лечении.

На франкфуртскую платформу, где он убил ребёнка, неравнодушные жители продолжают приносить цветы, поминальные открытки и плюшевых мишек — в память о покойном мальчике здесь возник целый народный мемориал.

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