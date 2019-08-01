Вы просто отказываетесь слышать правду про пожары в Сибири

Скандал с сибирскими пожарами, по идее, должен возникать ежегодно, поскольку тайга горит каждое лето.

Год от года меняются детали. Иногда главной темой становятся сгоревшие деревни, но ежегодно в новостях о таежных пожарах фигурируют злые китайцы, которые поджигают русскую тайгу, чтобы потом бесплатно спилить списанные деревья.

Однако масштаб истерии, который охватил социальные сети на этой неделе, прецедентов не имеет. Написано более миллиона постов. Многочисленные петиции #спастисибирь подписали почти 700 тыс. человек. На теме отметились почти все топовые блогеры ВКонтакте, Инстаграма и Фейсбука.

Правда в том, что цифры статистики практически не отличаются от прошлогодних. Согласно данным ФБУ «Авиалесоохрана», по состоянию на 31 июля в России горели 107 тысяч гектаров леса. С этими пожарами борется МЧС. Еще 2,8 млн гектаров горят, но поскольку огонь не угрожает населенным пунктам, за пожарами просто ведется наблюдение.

Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

В прошлом году цифры были сопоставимые. 64 тыс. га – тушили. За 2,4 млн. гектарами лесных пожаров просто наблюдали.

Трудно сказать, что вызвало такое психическое обострение в этом году. То ли на массовое сознание наложилась информация о паводках в Иркутской области, то ли сказалось общее социальное напряжение, но пришлось оправдываться даже красноярскому губернатору.

Он прямо и по-военному четко сообщил журналистам, что тушить тайгу нет никакого экономического смысла. От этой нетактичности сердобольная московская общественность окончательно впала в истерику и заголосила на весь мир про экологическую катастрофу глобального масштаба.

Но собственно, что ужасного сказал губернатор Усс?

Если коротко, то жизнь восточнее Урала устроена так.

Сквозь тайгу, холод и мрак продолжена железная дорога - Транссибирская магистраль и БАМ. Вдоль дороги на глубину 50-100 километров есть города и даже несколько аэропортов. Дальше на многие тысячи километров нет ни единой живой души. Даже ГУЛАГ там не смогли построить. На этих зеленых просторах растет первобытный лес. Так же как он рос 100, 1000 и 100 тысяч лет назад.

Лесной пожар в Республике Саха.Фото: REUTERS

Каждый год этот лес горит. А потом на его месте через какие-то жалкие в масштабах вечности 30-40 лет вырастает новый.

Лететь от аэропорта Красноярска или Иркутска, или Братска вглубь тайги на 1000 километров конечно можно, только экономического смысла никакого нет. Лес – ведь у нас ничейный и к тому же ресурс возобновляемый, а вот авиационный керосин стоит 60 рублей за литр.

Чтобы отправить пожарный самолет за 1000 километров нужно сжечь 25 тонн керосина, а таких рейсов нужно сделать не один, не десять и даже не сто.

Поэтому, когда красноярский губернатор говорит, что экономической целесообразности тушить лесные пожары нет, он просто говорит тяжелую крестьянскую правду, которая не укладывается в голове людей, видевших лес только вдоль Калужского шоссе.

Но главная правда в том, что потушить пожар в тайге, действительно, технически невозможно. Много лет МЧС шло на поводу у общественного мнения и добросовестно имитировало тушение нетронутых человеком лесов. В 2016-м году во время такой бессмысленной имитации в Иркутской области разбился самолет Ил-76, 10 человек погибли. Причиной катастрофы стало сильное задымление и почти полное отсутствие видимости в зоне полета. Лететь там было нельзя. Но полетели - ради того, чтобы поставить галочку. «Тушение производилось». Сейчас мы опять готовы наступить на эти грабли.

Из года в год, веками, таежные пожары заканчиваются единственно в результате прошедших дождей. А в сухие сезоны леса в Сибири могут гореть до выпадения снега.

МЧС и авиаохрана тушат лишь то, что представляет угрозу для населенных пунктов и инфраструктурных объектов. Угрозы эти касаются, кстати, не только открытого огня, но и опасного для людей задымления. И справедливы те упреки, что дым сейчас дошел до городов. Этого допускать было нельзя, и обычно не допускают. Прокол властей только в этом. Но никак не в том, что не затушили вовремя пожар. Повторюсь, это невозможно.

И еще одно соображение. Люди пугают друг друга цифрами, которые им ничего не говорят. Что такое 1 млн. гектаров леса. Это – квадрат со стороной 100 километров.

Вот занятие для любознательных. Возьмите карту страны. Вырежьте из картона квадрат, соответствующий 1 млн га (100х100 км) в соответствующем масштабе. Приложите к карте.

При изучении имейте в виду, что это условная совокупная площадь пожаров. В реальности горит куча небольших участков по нескольку на несколько километров стороной. И, конечно, никакие медведи с волками, лисами и белками там не жарятся. Тому же волку пройти за день сотню км вообще не проблема, не говоря о птицах. Они уходят чтобы вернуться, как делали не одно тысячелетие.

И последняя цифра. Общая площадь лесов в России – 1,14 млрд гектаров. Горит – 2.5 млн. Это - 0,2%.

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