Летние школы для студентов Русского мира

Программа фонда "Студент Русского мира" отмечает первый юбилей, первые акции и стажировки прошли в 2009 году. За годы существования программа менялась: расширялась география участников, добавлялись новые направления подготовки. Студенты из трех десятков стран смогли пройти стажировки в ведущих российских вузах.

В текущем году программа пройдет по двум специализированным направлениям: для студентов-филологов и студентов, обучающихся по специальностям история и политология. Фондом организованы три летних школы для студентов и молодых преподавателей из ДНР и ЛНР.

В Сочинском государственном университете с 5 по 16 августа пройдут занятия для будущих филологов двух вузов Луганской Народной Республики - Луганского национального университета им. Владимира Даля и Луганского национального университета им. Тараса Шевченко. В эти же дни в Сочинском филиале РУДН состоится летняя языковая школа "Современные направления филологических наук", в которой примут участие студенты и молодые преподаватели Донецкого национального университета. В программе лекции и практические занятия, посвященные современным лингвистическим исследованиям, подходам к преподаванию литературы в школе, проблемам понимания литературных текстов, технологиям и приемам обучения, другим темам.

Древняя Коломна в августе примет участников летней школы "Русский мир: идентичность, традиция, культура", программа которой создана для студентов - историков и политологов. В программе лекции, интерактивные семинары, видео-мосты с коллегами в Крыму и Белоруссии, встреча с руководством города, историко-культурная программа. Лекции и дискуссионные мероприятия пройдут при участии экспертов и научных сотрудников МГУ им. Ломоносова, Института Русского зарубежья, РСМД.

О целях проекта рассказал исполнительный директор фонда "Русский мир" Владимир Вячеславович Кочин: "Проект является ответом на запрос представителей высшей школы Донбасса, проявляющих чрезвычайную заинтересованность в подготовке специалистов на основе российских образовательных программ и знакомстве с современными достижениями российских филологов. В прошлом году мы осуществили пилотные проекты данного направления в рамках программы "Студент Русского мира". При нашей поддержке специалистами Сочинского государственного университета была проведена Летняя школа русского языка для студентов-филологов Донецкого национального университета, Донецкого педагогического университета и Горловского университета иностранных языков, а в Коломну мы привозили студентов и преподавателей из луганских вузов. Мы на практике убедились, что программы оказались чрезвычайно востребованными у студентов и актуальными для развития профессиональных навыков.

В последние годы в связи с известными политическими событиями на Украине изменилось отношение к русистике в ДНР и ЛНР. До 2014 года не поддерживались исследования, связанные с изучением русского языка. Сейчас ситуация меняется. Создан Совет по защитам диссертаций по русскому языку и литературе, издается научный журнал "Новые горизонты русистики". В Донецком национальном университете отмечается значительный рост интереса студентов к проблемам русской филологии, формируются новые школы русистики, главными действующими лицами в которых являются именно студенты. На филологическом факультете открыта студенческая экспериментальная лаборатория по филологическому направлению, в последние годы студенты-филологи ДонНУ неоднократно становились победителями и призерами заочных олимпиад и конкурсов, авторами работ по теории и истории русского языка и литературы. Проект содействует академической мобильности студентов, их вовлечению в научное и образовательное пространство России. Для обучения в летних школах отобраны группы студентов, отличившихся наилучшими достижениями в учебе и научной работе. Дополнительную актуальность проекту придает объявленный 2019 год Годом русского языка в Донецкой народной Республике. Надеемся, что в дальнейшем при расширении государственной поддержки мы сможем осуществлять подобные проекты с участием студентов - филологов и молодых преподавателей из разных стран, мы получаем такие запросы практически ежедневно, востребованность огромная."