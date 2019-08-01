Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтем отправились громить Припять

Сегодня смешно вспоминать, что самый первый «Форсаж», вышедший 18 лет назад, был скромным молодежным боевичком про банду лос-анджелесских стритрейсеров. Сейчас это одна из самых мощных голливудских франшиз, каждой ее части гарантированы сборы в миллиард с лишним долларов, в ней не гнушаются появляться ни суперзвезды вроде Шарлиз Терон или Райана Рейнолдса, ни лауреаты «Оскара» вроде Хелен Миррен.

Даже смерть исполнителя главной роли Пола Уокера не погубила в свое время проект, а наоборот, разогнала до невиданных скоростей: «Форсаж-7», где Уокер появился в последний раз, дал многомиллионной аудитории возможность торжественно с ним попрощаться и стал самым кассовым фильмом из всего сериала.

При этом запомнить сюжеты «Форсажей» решительно невозможно, да и не нужно: это стопроцентно аттракционное кино. Тут надо запоминать трюки (например, машины на парашютах вылетают из самолета, и, приземлившись, начинают гонку, или - опять же в воздухе - пробивают стеклянные окна нескольких небоскребов подряд, или по льду мчатся от всплывающей и взламывающей этот лед подлодки).

Афиша фильма.

Американский спецагент Хоббс и британский шпион с уголовными наклонностями Шоу, кажется, были врагами и гонялись друг за другом. По крайней мере, Дуэйн «Скала» Джонсон и Джейсон Стэтем точно уже появлялись в «Форсажах», дрались и произносили какие-то слова.

Все это не принципиально: смотреть «Хоббса и Шоу» можно, даже если вы не видели ни одного «Форсажа». Все вводные данные есть в первых же сценах: один громила, а другой сравнительно невысокий чувачок, они терпеть не могут друг друга, но вынуждены работать вместе. Это отдельностоящий фильм про их приключения, с которого начинается особое ответвление франшизы, целиком посвященное этим двум персонажам.

У Шоу есть не только матушка-преступница (та самая Хелен Миррен), но и сестра (Ванесса Кирби), работающая на британскую разведку MI-6. Фашиствующие злодеи собираются похитить некий вирус, который растворяет все внутренности человека, превращая его, по образному выражению одного героя, в кастрюлю с супом.

С помощью вируса негодяи намерены «уничтожить на планете всех слабаков», таким образом значительно укрепив и оздоровив человеческую расу. Но сестра Шоу прячет капсулы с вирусом в собственном теле. Теперь надо эти капсулы из нее вынуть (а то через считанные часы они растворятся и саму барышню превратят в суп). «Экстрактор» для их извлечения находится в логове злодеев, которое расположено, естественно, на Чернобыльской АЭС.

Фрагмент постера фильма.

Хоббсу и Шоу нужно ее доставить в Припять. Проблема еще в том, что под ногами у них путается злобный киборг из числа уже усовершенствованных людей (Идрис Эльба), человек с компьютерным зрением, металлическим позвоночником и способностями Супермена.

Как вы, возможно, поняли из этого пересказа, «Хоббс и Шоу» - почти чистая фантастическая комедия: авторам «Форсажей» надоело прикидываться, что их проекты имеют хоть какое-то отношение к реальности. Отчасти это напоминает старого французского «Фантомаса» с его автомобилями, превращавшимися то в самолеты, то в подлодки. И, помимо трюков, здесь просто неимоверное количество пикировок между Джонсоном и Стэтемом: полфильма эти люди оскорбляют друг друга словом и делом.

Джонсон называет Стэтема «Фродо» и «карликом», Стэтем выправляет ему фальшивые документы на ближневосточное имя «Малень Кихрен» (и потом с наслаждением слушает, как это звучит в аэропорту по громкой связи). Эти шутки и диалоги тоже, в общем-то, живут в памяти, только пока длится фильм - уже на следующий день их надо выковыривать из памяти, словно те капсулы; но, к счастью, режиссер Дэвид Литч («Джон Уик», «Атомная блондинка», «Дэдпул-2») и не претендует на то, чтобы со своими легкоусвояемыми фильмами оставаться в истории. Ему важно, чтобы машины быстро-быстро мчались по Чернобылю, а на них эффектно падала какая-то огромная труба. Или чтобы Дуэйн Джонсон хватал в руки цепь, к которой прикован летящий вертолет, и вертел этим вертолетом в воздухе. И тут он счастливо совпадает с поклонниками «Форсажей», которые ждут от кинематографа как искусства ровно того же самого.