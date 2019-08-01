«Санта-Барбаре» — 35: Чем банальная мыльная опера покорила Новую Россию

И по сей день это беспрецедентная по размаху на российском ТВ семейная сага: 10 лет в эфире, 2137 серий, 200 актеров, десятки харизматичных персонажей, жизнь которых менялась вместе с Новой Россией, ее гражданами и курсами доллара. Спроси на улице, что такое Санта-Барбара? 9 из 10 ответят, что сериал, а не город в штате Калифорния. Хотя, казалось бы, что в нем было такого? Мы видели жизнь каких-то там богатых американцев — с их проблемами, предательствами и ошибками. Вечные Монтекки и Капулетти. Если не в русской литературе, то у каждого человека дома такого добра и без того хватает. Но «Санта-Барбара» стала событием. В 35-ю годовщину старта сериала на американском канале NBC мы пытаемся понять, почему почти каждый взрослый житель России знает, кто такие Бриджит Добсон и Джером Добсон.

Знаменитый сериал дебютировал в американском телеэфире 35 лет назад.

Санта-Барбара как постсоветский рай

Мало кто помнит, что сериал «Санта-Барбара» был продуктом контрпрограммирования, то есть ответным шагом канала РТР на премьеру «Первого канала Останкино». Если на первой кнопке запустили мексиканскую мелодраму «Богатые тоже плачут», то на второй ответили стартом американской саги. Премьерная (точнее, 217-я, ведь показ начался именно с нее — якобы купили только самые популярные эпизоды проекта) серия «Санта-Барбары» вышла в эфир 2 января 1992 года — прямо в начале Нового года, новой, как тогда казалось, жизни.

Первые серии "Санта-Барбары" вышли в российский телеэфир зимой 1992 года.

Через две недели после развала СССР

Да, зритель переживал и за Веронику Кастро, которая мучилась в «Богатых» на соседней кнопке. Но Мексика не США, да и история золушки Марианны Вильяреаль была весьма примитивной и по масштабу драматургии уступала «Санта-Барбаре». Тут был хоть и сильно упрощенный, но Шекспир, сдобренный красивыми картинками. Проект стал глотком свежего заокеанского бриза. Бесплатной парой новый джинс. Через арки в заставке каждой серии юридически не советский, а российский зритель попадал в дивный новый мир. Оазис, где богатые ходят в роскошных костюмах и живут в живописной Американской Ривьере. Все чувствовали себя соучастниками и на удивление сильно сопереживали такому далекому во всех смыслах от всех нас клану Кэпвеллов и семьям, входящим в их ближайшее окружение (Локриджи, Перкинсы, Андраде, Блейки, Кастильо, Ди Наполи, Донелли и Уокеры).

Семейная трагедия из далекой заокеанской Санта-Барбары нашла отклик в сердцах российского зрителя.

За впавшим в кому СиСи, главой семейства, следила вся страна. Более двухсот серий публика волновалась покруче, чем за Бари Алибасова. Ну что, очнулся?

СиСи Кэпвелла в сериале сыграл актер Джед Аллан.

Никто же из бывших граждан СССР и не думал тогда, что за красивым фасадом скрывается совсем не american dream, а обычная для США мыльная опера — карточный домик с красивым фасадом (снимали не в курортном городке, а в душных павильонах) — каких там на пятачок пучок. К примеру, такая же мелодрама «Молодые и дерзкие» идет в Америке более 45 лет — с 1973 года! А собственно «Санта-Барбара» стартовала с крайне низкими рейтингами — авторам сценария, мужу и жене Джерому и Бриджит Добсон — пришлось избавиться от нескольких персонажей, чтобы разогнать сюжет.

Кадры из сериала "Санта-Барбара".

Для наших людей «Санта-Барбара» стала первым шагом навстречу «развитой цивилизации». Народ копил деньги на отпуск в США. Лишь потом стало ясно, чем чревата подобная эйфория. Отказ от идентичности, подобострастный культ западной продукции и ценностей привели к затяжной депрессии и болезни постсоветской России, восстанавливать после которых как кино, так и экономику с производительностью труда, нам придется еще очень долго.

Главные герои — небожители

Каждый из ключевых персонажей имел стопроцентное попадание в целевую аудиторию. Юноши и мужчины следили за голубоглазой блондинкой Келли (Робин Райт) или зеленоглазой Иден (Марси Уокер), роковой Джиной (Робин Маттсон), взрослыми Софией (Джудит Макконнелл) и Джулией (Нэнси Ли Гран). Девочки и женщины восхищались мужчинами сериала: брутальным полицейским Крузом (Эй Мартинес), адвокатом Мейсоном (Лэйн Дэвис, а в юности — Лео ДиКаприо), ушедшим в священники, смазливым Тэдом (Тодд Мак-Ки) и солидным патриархом клана СиСи (Джедд Алан).

В сериале засветился даже совсем юный Леонардо Ди Каприо.

Мейсон Кэпвелл в исполнении актера Лейна Дэвиса.

Они сходились, расходились, женились, подставляли друг друга, похищали, пытались убить и плели интриги — вроде бы вели себя как обычные люди, но за этим не переставали следить. Каждый из героев казался суперзвездой, а не просто актером, воплотившим образ.

Главная любовная линия телемыла плелась вокруг отношений Круза Кастильо (актер Эй Мартинес) и Иден Кэпвелл (Мэрси Уолкер).

Хотя для многих роль в «Санта-Барбаре» стала самой главной в жизни. Как для Джедда Алана, к примеру. Актер, имеющий русские корни (предки носили фамилию Барановские), вырастил троих сыновей, кучу внуков и ушел из жизни в 84 года как главный в истории телевидения СиСи Кэпвелл. Хотя эту роль в проекте сыграли поочередно шесть актеров.

Джед Аллан в сериале "Санта-Барбара".

Успешнее всех проявила себя Робин Райт — красавицу Келли выбрал в жены сам Шон Пенн, ему она родила двоих детей. Блондинка сыграла множество ролей в популярных картинах: «Форрест Гамп», «Беовульф», «Лига справедливости», сериале «Карточный домик» — за роль Клэр Андервуд, жены главного героя Фрэнка (Кевин Спейси), получила «Золотой глобус».

Робин Райт сыграла красавицу Келли Кэпвелл.

А вот златокудрая дочь миллионера СиСи Иден, которая вступила в неравный брак с мексиканцем Крузом Кастильо, в жизни повторила сюжетный путь брата по «Санта-Барбаре» Мейсона — Марси Уокер ушла в церковь. Сейчас занимается благотворительностью, возглавляет воскресную школу и счастлива в пятом браке — она замужем за президентом филиала IBM.

Актриса Марси Уокер.

Скандалы с озвучкой и фольклор

Во многом успех проекта связан с голосами героев, к которым так привык зритель. Семь лет проект озвучивали питерские актеры, собранные режиссером Дмитрием Рождественским совместно с телекомпанией «Русское видео». Несмотря на то, что сериал шел по всему миру — в Австралии, Великобритании, Китае, Японии, Германии, Австрии, Болгарии, Греции, Белоруссии, Украине, Египте, Зимбабве, Камеруне, ЮАР, Индии и других — продюсеры «Санта-Барбары» признали русский дубляж лучшим. Потому и взбунтовались зрители в 1998 году, когда после семи лет привычного дубляжа услышали вдруг новый — от московской студии «Микс-медиа». Пискляво-кричащие интонации повергли в шок. Оказалось, питерским актерам не платили зарплату, и они объявили забастовку. Канал нанял других специалистов. А чуть позже трансляцию проекта и вовсе приостановили. РТР объяснил, что NBC заломил большие деньги за права — по 15 тысяч долларов за серию, на дворе был постдефолтный 1999 год. Телекомпанию засыпали письмами с требованием вернуть сериал. Вместе с «КП» канал опросил зрителей и «Санта-Барбару» решено было вернуть любой ценой. Так же, как и прежних актеров озвучки. В 2000 году показ возобновился.

Название города, в честь которого именовался сериал, стало обозначением телевизионного «мыла» или некой запутанной семейной разборки. А еще породил массу анекдотов. Часто сериал обыгрывала в миниатюрах юмористическая программа «Городок».

Санта Барбара.Отрывок из передачи "Городок"

Последние 97 серий «Санта-Барбары» в России так и не показали, но это не помешало проекту стать одним из самых ярких в истории российского телевидения.

ЦИФРЫ

30 000 000 долларов совокупно заработали супруги Добсон за работу над «Санта-Барбарой», иногда им приходилось выдавать по 100 страниц сценария в сутки

400 000 долларов стоила каждая серия проекта

19 000 долларов — свадебное платье Иден Кэпвелл из 11 метров белого шелка, в котором она сказала «да» Крузу

2 000 долларов — максимальный гонорар лучших актеров проекта за смену