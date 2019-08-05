2019-08-05T09:07:09+03:00
Звезды

50-летняя Джей Ло оголила легендарные ягодицы на шоу в Москве

Красотка похвасталась роскошными формами во время выступления в «ВТБ Арена-Динамо» [видео]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Дженнифер Лопес во время концерта в Москве.Дженнифер Лопес во время концерта в Москве.Фото: Мария РЕМИЗОВА
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За полтора часа задержки шоу, артиста отечественного разлива наверняка бы прокляли зрители, а Джей Ло, выступившую в рамках юбилейного тура в столичной «ВТБ Арене-Динамо», спокойно ждали, хоть и мёрзли на открытом стадионе.

Знали, что красотка потом согреет площадку своими жаркими танцами. Так и вышло. 50-летняя звезда не стала удивлять крутыми декорациями. Из «украшалок» были только воздушные шары, да мощные 3d-экраны. Наш Киркоров и другие российские топы тратят в десять раз больше на свои шоу.

Но, как понимаете, на Джей Ло народ пришёл не только ради спецэффектов. Мужчины уж точно планировали полюбоваться эффектными формами красотки. И не были разочарованы. В секс-наряде, оголяющем ягодицы, Джей Ло не раз станцевала жаркий танец. Все остальное за артистку преимущественно делали три бэк-вокалистки.

Джей Ло на сцене стадиона «ВТБ Арена-Динамо». Фото: Мария РЕМИЗОВА

Джей Ло на сцене стадиона «ВТБ Арена-Динамо».Фото: Мария РЕМИЗОВА

А во время многочисленных переодеваний Лопес подстраховывала огромная бригада танцоров, которая отплясывала под мировые хиты других звёзд, развлекая зрителей.

Свои фирменные «голые» комбинезоны и одеяния, усыпанные стразами, певица дополнила подарком от щедрого восточного мужчины. Напомним: 13 лет назад олигарх Тельман Исмаилов, на юбилее которого выступала звезда, вручил Лопес шикарный презент - золотой микрофон, усыпанный бриллиантами. Артистка была поражена: похоже, ей нечасто дарят такие роскошные подарки. И судя по всему, все эти годы бережно хранила презент.

Из российских звёзд на стадионе была замечена певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным, группа «Фабрика» с декретницей Сашей Савельевой, Анна Калашникова, диджей Катя Гусева.

- Вип-ложи стоили по 600 тысяч рублей, но там был полнейший аншлаг, - рассказала «КП» Анна Калашникова. - Шоу классное, хотя наряды были старые и Джей пела в основном попурри (небольшое отрывки из лучших хитов -Ред.).

- Нам очень понравился концерт. Мне Джей Ло нравится намного больше, чем Мадонна, -признался Иосиф Пригожин.

- Выглядит она, конечно, потрясающе, красотка. Так даже и не скажешь, что Джей Ло уже 50 лет! - делится диджей Катя Гусева.

В холодной Москве артистка не задержалась. Пока танцоры отбивали бит на последней песне, она уже ехала в своём лимузине в отель. В два часа ночи Лопес уже летела в самолёте на свое последнее шоу в Турцию.

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50-летняя Джей Ло оголила легендарные ягодицы на шоу в Москве.Мария РЕМИЗОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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