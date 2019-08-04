В воскресенье температура воздуха в Москве побила рекорд за последние 70 лет
В понедельник, 5 августа, синоптики вновь прогнозируют "холодные рекорды"
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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что холодное воскресенье в Москве побило температурный рекорд за последние 70 лет. Отмечается, что к 16.00 воздух в столице прогрелся до 13,5 градусов.
В понедельник, 5 августа, синоптики вновь прогнозируют "холодные рекорды".
ИСТОЧНИК KP.RU
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