Как заинтересовать собой врача, чтобы он вылечил: Советы доктора - пациенту

Недавно в свет вышла книга «Как болел бы врач. Маленькие хитрости большой медицины». Мы встретились с ее автором – врачом-терапевтом Ольгой Кашубиной – и выведали все профессиональные фишки медиков. Ведь они тоже люди. И хворают, и ходят в поликлинику, и ложатся в больничку. Но шансов поправиться у них при этом больше.

- Человек заболел - ему совсем плохо. Как себя вести? Вызывать ли врача? Скорую? Часто ведь мы предпочитаем перетерпеть.

- Есть такой перегиб: мы надеемся, что само пройдёт. Люди не идут к доктору, потому что боятся высокомерия врачей, боятся, что у них найдут какую-то страшную болезнь. На самом деле лучше нарваться на недовольство бабушки в регистратуре поликлиники, чем рисковать своим здоровьем. И корить себя потом, если страшное все-таки стрясется.

ПОЛИКЛИНИКА: ПЛАТНАЯ ИЛИ ПО ОМС?

- «Государственным» врачам меньше доверяют, однако у нас в рядовых поликлиниках есть прекрасные специалисты. Важнее, чтобы врач давно знал вас. Если вы лечитесь у хорошего терапевта по ОМС (то есть по обычному полису в обычной поликлинике), лучше посидеть в очереди к нему, чем бросаться в незнакомую частную клинику по акции за 500 рублей. Тем более, что в коммерческой медицине для пациента вход бесплатно, выход - двести рублей. То есть первичный приём может стоить недорого, но потом вам выпишут длинный лист назначений. Вас будут немножко раскручивать даже в солидном учреждении с лицензией и пальмой в вестибюле. Это бизнес, и врачи заинтересованы в том, чтобы побольше заработать.

- То есть, качество лечения не зависит от заведения?

- Есть статистика: четверть врачей утром работают в государственных клиниках, после обеда - в частных. Для хирургов двойная нагрузка - обязательное условие. В частных клиниках у них нет большого потока больных, а им нужно руку нарабатывать, постоянно быть в тонусе. Поэтому они обязательно подрабатывают и в обычных больницах, где много пациентов.

Академик Лядов, у которого я брала интервью для книги, сказал: если будут проблемы с сердцем, я точно пойду в госцентр, где лечить могут с закрытыми глазами, потому что колоссальная практика.

- Ну а когда все-таки нужно идти в платную клинику?

- Когда вам нужно выяснить диагноз побыстрее. Вы входите на сайт единой записи к врачам и понимаете, что запись по ОМС займёт много времени, в платное учреждение вы запишетесь в тот же день и недалеко от дома.

«Государственным» врачам меньше доверяют, однако у нас в рядовых поликлиниках есть прекрасные специалистыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ДОМА ИЛИ В БОЛЬНИЦЕ?

- Где болеть лучше, дома или в палате, под присмотром медиков?

- В стационаре лучше не всегда, – говорит Ольга Кашубина. - Больница - не самое чистое место на земле. Это никак не связано с соблюдением гигиены. Но когда в замкнутом пространстве скапливается много разных больных людей, у них часто ослаблен иммунитет, и гораздо выше риск, что они друг друга чем-нибудь заразят. Сейчас есть такая тенденция на снижение койко-дней. То есть, врачи, по возможности, делаю все, чтобы сократить пребывание пациента в больнице. Есть исследование: ученые проанализировали большое количество заболеваний, и выяснили, что в некоторых ситуациях не нужно человека госпитализировать, дома ему комфортнее, дома нет стресса, окружают близкие люди. И еда вкуснее.

ПРИЗНАКИ ХОРОШЕГО ДОКТОРА

«Доктор наук, профессор, член-корр академии…» - не всегда гарантия качества. Недавно один доктор медицинских наук рекламировал гомеопатию от клещевого энцефалита. Всякое бывает. Вот как определить, хороший ли врач перед вами:

- Доверяйте своему настроению: вам с доктором должно быть спокойно. Вам ещё ничего не назначили, а уже чувствуете: жизнь улучшилась!

- Врач ничего от вас не скрывает, говорит, что думает, куда он планирует вас направить и как лечить. И не отмахивается от вопросов, все готов объяснить.

- Дает свой телефон и почту, приглашает быть на связи.

- Не осуждает вас, не критикует, если вы нарушили режим или диету.

- Не прописывает гомеопатию и лекарств с недоказанной эффективностью. Хотя не нужно обвинять врачей в сговоре с фармацевтической мафией. С этим борются. Фармпредставителям запретили лично контактировать с медиками. По закону врач имеет право выписывать препараты только по действующему веществу, без указания бренда. То есть, не аспирин, а ацетилсалициловую кислоту.

Для хирургов двойная нагрузка - обязательное условие. В частных клиниках у них нет большого потока больных, а им нужно руку нарабатыватьФото: Алексей БУЛАТОВ

КАК ПОДРУЖИТЬСЯ С БЕЛЫМ ХАЛАТОМ

У «простых» поликлиник есть один важный минус: время визита - всего 12 минут. И часто это время уходит не на общение, а на бюрократию: врач ищет какие-то карточки, вбивает что-то в старый компьютер одним пальцем, долго пишет. Как перетянуть внимание человека в белом халате с писанины на себя? Есть способы!

- Записывайтесь пораньше, пока доктор ещё не «замылился». Начинается приём с 8 утра, на 8 и записывайтесь.

- Обращайтесь к врачу по имени-отчеству.

- Включите активного пациента, не будьте растерянным и несчастным. Четко сформулируйте жалобы, а не пытайтесь рассказать все свои проблемы. Поликлиники так устроены: один талон - одна болезнь. Выберите приоритет.

- Продумайте костюм, чтобы не тратить время на одевание-раздевание: поменьше шнурков и пуговиц.

- Включайте диктофон: «Доктор, я боюсь забыть ваши рекомендации!» Врач напряжется, но не будет говорить вам ерунды. Диктофон дисциплинирует.

ВОПРОС РЕБРОМ

Дарить ли подарки?

Все считают, что подарки врачам - это аморально. Но у нас врачи получают мало по сравнению с тем трудом, который делают. Даже 50 тысяч рублей - это смешно. Во всем мире врач - самая высокооплачиваемая профессия. Если врач вам действительно помог, поблагодарите его, не стесняйтесь. Дарить лучше деньги. Это не взятка. Потому что взятка имеет чётко ограниченные условия: сумма от трех тысяч рублей и в тот момент, когда вы от врача зависите - то есть он выписывает вам больничный, например. А после окончания лечения - пожалуйста. Но если с деньгами туго, доктор будет рад и цветам, и коробке конфет.

У «простых» поликлиник есть один важный минус: время визита - всего 12 минут. И часто это время уходит не на общение, а на бюрократиюФото: EAST NEWS

КОГДА СРОЧНО ЗВОНИМ «003»

- Высокая температура при незнакомых симптомах. Не насморк-кашель, а судороги, например.

- Внезапно онемела половина лица: это признак инсульта. Но не только это. Иногда бывают такие промежуточные состояния: транзиторная ишемическая атака. Грубо говоря, инсульт «собирался» случиться, но не случился. Однако само по себе это настолько грозное состояние, что лучше тысячу раз перестраховаться. Словом, если внезапно поплохело, и вы не понимаете, что это такое – срочно звоните.

- Нехватка воздуха при ОРЗ, при остром гриппе. Это может быть лёгочная недостаточность. Причины разные, но это состояние очень быстро развивается, и в домашних условиях не поможешь ничем. Нужно срочно вызывать скорую и ехать в ближайший стационар.

- В советские времена было такое понятие «острый живот» - в больницу везли обязательно. Сейчас врачи даже немножко перестраховываются: при любой непонятной боли в животе забирают – провести обследование, взять анализы. Например, у женщин бывает апоплексия (разрыв) яичника - иногда по симптомам похоже на аппендицит.

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Так простужаются ли от скозняков и кондиционеров?

- Простуда в сознании у нас связана с холодом, в английском языке «поймать холод» - простудиться. Все эти «не сиди на сквозняке/под кондиционером - продует и заболеешь!» - объясняет Ольга Кашубина. - Но на самом деле это неверно. В английском городе Солсбери был целый институт исследования простуды. Над людьми проводили эксперименты: заставляли ходить с мокрой головой, чихать друг на друга и всячески пытались понять, влияет ли холод на заболеваемость. Выяснилось, что нет.

Это касается и кондиционеров, и сидения на холодном. Люди, которые живут на полярных станциях не маются ОРВИ, пока к ним не приезжает корабль с большой земли. Он приезжает - и тогда они болеют две недели, потом перестают.

Простуду мы подхватываем, когда трогаем себя грязной рукой за нос или трём глаз - вирус попадает на слизистую. Так что единственный способ профилактики - почаще и с мылом мыть руки.

- Чем лечиться, если уже заболел?

- Простуда сама проходит за семь дней. Можно закапывать капли в нос, принимать пастилки от боли в горле, сбивать слишком высокую температуру - но укоротить время болезни мы не можем. Пройдет через неделю или за семь дней – в любом случае.

ВАЖНО!

КАК РАСПОЗНАТЬ ВРАЧА - ВРЕДИТЕЛЯ

- С конца девяностых ходят самые разные байки о докторах-вредителях. Есть даже реальная история о маммологе, который давал здоровым женщинам направление на удаление молочной железы, потому что операция стоила несколько тысяч долларов. Вот типы докторов, которых нужно остерегаться:

Профессионально выгоревший. Он отличный спец, но, возможно, до вас у него были какие-нибудь проблемы, может, он с кем-то судился, пострадала его репутация. Он остался в медицине, но в каждом пациенте видит обидчика и мстит. Если вы на приеме врача чувствуете себя виноватым - не важно из-за чего - и врач на вас смотрит немного презрительно, не думайте, что вам показалось. Это четкий симптом выгорания. Врач усталый, с потухшим взглядом, никак на вас не реагирует, уходите сразу. Профвыгорание с этого года включили в международный классификатор болезней. А зачем вам психбольной врач?

Корыстный. Любит людей, но денежки - больше. При этом он может быть милейшим человеком, которого ни в чем не заподозришь. Если чувствуете, что вам назначили какие-то лишние анализы, процедуры, что вас раскручивают, пойдите в другую клинику, получите второе мнение. Особенно, если диагноз серьезный. Дальше вы можете либо устроить врачам очную ставку, если согласятся, либо расскажите тому, кто меньше денег содрал, мнение его коллеги. Услышите много интересного.

Неграмотный. Ну, плохо учился человек. Бывает. Кажется, будто в последние годы «глупых» врачей стало больше. На самом деле, это не так. Наоборот, медицинское образование стало чуть-чуть лучше. Однако у всех нас появился интернет, и все могут погуглить назначения, рецепты, проверить компетентность доктора. Если знания врача вызывают сомнения, «пробейте» его советы по Сети. Но только не на форумах, а в статьях настоящих специалистов. Если текст без автора, сразу закрывайте. В медицине сведения очень быстро обновляются, поэтому текст должен быть не «старше» пяти лет. Если это не интервью с известным доктором, должны быть ссылки на источники. Я, как врач, вообще не против, чтобы пациенты гуглили: хорошее подспорье.

Главный признак плохого врача - несуществующие диагнозы. Вегетососудистая дистония, остеохондроз, дисбактериоз кишечника, эрозия шейки матки, иммунодефицит (если у вас не ВИЧ и не врожденный ИД) – во всем мире давно не диагнозы, а симптомы. Остеохондроз, например, - признак возраста. Вегетососудистая дистония - целое «кладбище» диагнозов, куда отправляют всех сложных пациентов, с которыми лень возиться. Ставят «вегетососудистую дистонию» и прописывают легкое успокоительное-плацебо. А надо бы человека направить к психиатру.