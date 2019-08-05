2019-08-05T18:39:39+03:00
Политика

Вашингтон не оставил Москве другого хода

Приведет ли распад ДРСМД к новой гонке вооружений?
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175Специальный корреспондент отдела политики, журналист Кремлевского пула
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Невозможность состязаться в заливании оборонки деньгами заставляет Москву работать изо всех силНевозможность состязаться в заливании оборонки деньгами заставляет Москву работать изо всех силФото: REUTERS
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Замминстра иностранных дел Сергей Рябков, которому выпало объявить в понедельник утром о выходе России из ДРСМД вслед за США, на вопрос "Означает ли это начало новой гонки вооружений?" тяжело вздохнул. И как подобает дипломату ответил, что "риски начала новой соревновательной фазу в этой сфере существенно возросли".

Что, конечно, было правдой лишь наполовину. Это означает лишь то, что гонка вооружений просто выйдет из подполья. Оттуда, где все последние годы она шла изо всех сил, скрытая от посторонних глаз. И именно необходимость для России при колоссальном проигрыше в военном бюджете искать адекватный качественный ответ на усиливающееся давление США вынудило ее разрабатывать все эти "Посейдоны", "Пересветы", "Цирконы" и прочее. Невозможность состязаться в заливании оборонки деньгами заставляет Москву работать изо всех сил, но эта гонка вооружений не финансовая, как 40 лет назад - кто больше ракет построит - а технологическая. Тут можно при известном мастерстве за рубль купить больше, чем за доллар.

И именно желание остановить новый виток гонки заставляет Путина - пусть и эффектным образом, во время оглашения Послания - но рассекречивать то, что по всем правилам должно быть абсолютным секретом до начала реальной войны. Показывать Вашингтону: вот у нас есть "Циркон", а у вас нет, давайте остановимся и будем уже разговаривать, не надо проверять и испытывать долготерпение. Вашингтон не остановился, выигрыш от прямой конфронтации без ограничений показался более заманчивым и политикам США, для которых "русская угроза" традиционный козырь, и военно-промышленному лобби, рассчитывающему на новые заказы.

Ответ Путина был ожидаем, в этом случае у него других ходов не было. "Не хотите по-хорошему? Очень жаль"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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