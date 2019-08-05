Рябков: Вашингтон стал могильщиком ДРСМД

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-05T11:45:50+03:00

Замглавы МИД РФ сообщил, что Россия до самого последнего момента выступала в пользу сохранения «ядерного» договора [видео]

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Вашингтон стал могильщиком Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и вина за расторжение соглашения лежит полностью на американской стороне. Соответствующие заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на брифинге в понедельник, 5 августа.

«Неизбежны далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности. Вина за это целиком и полностью лежит на американской стороне. Именно США стали могильщиками договора», - сказал дипломат, отметив, что Россия последовательно выступала в пользу сохранения договора и «сделала максимум возможного для спасения ДРСМД», в то время как Штаты «запустили и завершили процедуру одностороннего выхода из него».

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов заявил Майка Помпео заявил, что расторжение «ядерной сделки» отвечал интересам коллективной безопасности, поскольку соглашение не соблюдалось всеми сторонами. При этом в очередной раз голословно обвинив в Москву в нарушении договора.

Брифинг замглавы МИД РФ Рябкова в связи с окончанием действия ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU