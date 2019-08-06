Драма с собачкой: едем в отпуск с питомцем

Говорят, что стресс в некоторых случаях полезен. Якобы он повышает бдительность и улучшает память. Однако я с испугу забыла обо всем на свете, когда за два часа до вылета услышала:

- Мы не можем взять на борт вашу собаку.

Если бы вы ее видели, то сразу бы поняли, что это никакая не собака. Это померанский шпиц. Практически плюшевая игрушка. Глазки - пуговки. Носик - смородинка. И шубка - как в лучших бутиках Парижа.

Разве можно такое чудо куда-то не пустить?

Зовут Мия. Все прививки и документы в порядке. Обожает сырую индейку и простоквашу. Лает в крайних случаях. Например, если ей не дают сырую индейку и простоквашу. Характер нордический, выдержанный.

- У вас свидетельство не такое, - пояснила бессердечная женщина. - Где вы его получали?

- В Нижнем Новгороде, - ответила я. - В ветеринарке.

- Вам заполнили бланк не той формы. У вас международного образца, а нужно только для стран СНГ. Поэтому вам придется поехать в Химки и все переоформить.

На моем лице собралась вся грусть этого бренного мира. До самолета два часа (уже даже меньше). Регистрация идет вовсю. Лететь без Мии нет смысла, потому что ради нее вся эта поездка и была. У шпица переезд. Можно сказать, эмиграция. По личным обстоятельствам.

- Ничем не могу помочь, - словно кнутом щелкнула сотрудница и позвала следующего пассажира.

Корреспондент «КП» испытала на собственном шпице все прелести пассажирских перевозок. Фото: Мария ЧУМАКОВА

В общем, полная мама Мия.

Я даже всплакнула от безысходности. Подумаешь, форма свидетельства. Зато все остальное соответствует. Собачий билет (5500 руб.). Ветеринарный паспорт. Чипирование. Переноска. Ошейник. Поводок.

Позвали какого-то начальника. Мужчина лет сорока. В строгом костюме. Я даже слегка приосанилась.

- Помогите, - говорю. - Пропустите нас с Мией в Бишкек.

Тот взял наши документы. Потом глянул на собачку. Вздохнул. И шлепнул печать со словами:

- Идите регистрируйтесь.

Мия на него чуть из клетки не выпрыгнула. Хотела лизнуть ему нос в знак благодарности. Я, честно говоря, хотела сделать то же самое. Но постеснялась.

Как хорошо, что человеческое отношение восторжествовало.

Правда, приключения на этом не закончились. Но это уже мелочи.

По правилам, животное нельзя кормить перед вылетом четыре часа. Чтобы песик успел сходить в туалет. В нашем случае последняя кормежка была в аэропорту (уж очень просила!). Лететь четыре с половиной часа. И, как вы понимаете, избежать неожиданности не удалось. Мия сделала это быстро и аккуратно. Можно сказать, профессионально. А убирать за животным, тоже согласно правилам, нельзя. Так мы и летели последний час. С неправильной формой свидетельства. Обкаканные. Но счастливые.

Хорошо еще, пассажиры попались понимающие. Вошли в положение. И делали вид, что ничего не случилось.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

- Перед поездкой изучите правила ввоза животных в нужную страну. Они могут отличаться. В Австралию, например, животное можно ввезти только через аккредитованные страны. Там же сделать все обследования, продержать зверя полгода и только потом везти в пункт назначения.

- Все прививки делайте на государственных ветстанциях - так надежнее и дешевле. И там же узнавайте актуальную информацию по нужным документам, законы постоянно меняются.

- Готовьтесь к путешествию заранее. Заложите на все про все минимум полгода. Делайте плановые прививки сразу, с рождения, чтобы потом не бегать по клиникам.

- Не забудьте проверить, что нужно сделать в стране прибытия по прилете. В Доминикане животное придется отдать на карантин на 2 суток, а в Таиланде - зарегистрировать питомца.

- Одновременно и с младенцем, и с животным на борт самолета нельзя. Придется выбрать кого-то одного.

- Если летите на самолете, изучите требования авиакомпании и предупредите ее (см. «Справку «КП»). Вас могут не пустить на борт. Предпочтительнее поезд или машина, так животному спокойнее.

Подготовила Мария ШЕСТЕРИКОВА.

НА ЗАМЕТКУ

Едем в отпуск с питомцем

Что потребуется

- Международный ветеринарный паспорт

- Чипирование

- Дегильминтизация

- Вакцинация от бешенства

- Ветеринарное свидетельство по форме № 1

- Международный ветеринарный сертификат (если вы едете за границу)

Как действовать

- Купить ветпаспорт можно в интернете или в ветклинике. Заполните его сами или попросите ветврача.

- Затем, до прививок, чипируйте питомца. По европейским стандартам чип должен быть ISO 11784/11785. Ветеринар ставит отметку в паспорте и выдает сертификат, где указан идентификационный номер собаки.

- Собаку надо проглистогонить. Вы можете купить препарат для лечения от глистов сами, посоветовавшись с ветеринаром. Если едете в Европу, берите лекарство, которое содержит празиквантел. Напомните ветеринару, чтобы он внес название лекарства в ветпаспорт.

- Ждем как минимум две недели. Сразу прививать собаку нельзя. Самая главная прививка - от бешенства. Использовать лучше международные препараты.

- Может понадобиться тест на антитела от бешенства. Для въезда в страны Евросоюза этот тест не нужен. Но могут потребовать другие государства.

- После прививки должен пройти карантинный период. Только спустя 21 день вам выдадут ветеринарное свидетельство по форме № 1. Берите животное и езжайте на ближайшую станцию борьбы с болезнями животных (СББЖ).

- Ветсвидетельство формы № 1 получают при наличии животного и ветпаспорта со всеми необходимыми отметками. Ветеринар осматривает собаку и выдает свидетельство. Все это занимает 10 минут. Свидетельство действует 5 дней. За это время вы должны успеть выехать из страны. Это последнее действие, если путешествие запланировано по России или в страны СНГ.

- Если путешествие запланировано в Европу, Штаты или Азию, за 5 дней нужно успеть обменять свидетельство на международный сертификат.

Можно сделать это в аэропорту или прямо на посту, если путешествуете на машине. Перед поездкой надо узнать, есть ли на вашем пункте пересечения границы ветинспектор.

Если вы пересекаете границу на самолете, то убедитесь, что в аэропорту вылета есть ветеринарный пост. Тут главное - приехать заранее. Если привыкли приезжать в аэропорт за пару часов до вылета, то с собакой нужно заложить еще дополнительных несколько часов.

Сертификат приходится делать каждый раз заново.

После первого выезда за границу путешествовать намного проще: уже готовы паспорт и чип, остается обновить прививки.

Посчитаем (руб.)

Ветеринарный паспорт - 150

Чипирование - 1900

Дегельминтизация - 500

Прививка от бешенства - 500

Итого 3050 рублей + затраты на такси.