2019-08-06T13:51:53+03:00
Экономика

Квартиру будет сложнее украсть через электронную подпись

Росреестр разъяснил, как станут защищать граждан от виртуальных мошенников
Елена ОДИНЦОВА
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Если гражданин хочет заключать сделки со своей недвижимостью с использованием электронной подписи, сначала ему надо будет уведомить об этом Росреестр.Если гражданин хочет заключать сделки со своей недвижимостью с использованием электронной подписи, сначала ему надо будет уведомить об этом Росреестр.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Владимир Путин подписал закон, который должен защитить владельцев недвижимости от афер с электронной подписью. Одна из таких историй, случившаяся несколько месяцев назад, до сих пор на слуху. У москвича «увели» квартиру, получив вместо него усиленную квалифицированную электронную подпись. Воспользовавшись этой подписью, аферисты и продали за гражданина его жилье, заключив сделку в электронном виде.

Теперь в законодательство внесены изменения. Если гражданин хочет заключать сделки со своей недвижимостью с использованием электронной подписи, сначала ему надо будет уведомить об этом Росреестр — подать туда бумажное заявление. Это будет подтверждением, что «ты это ты», а не «черные риэлторы», освоившие новые технологии.

- При принятии закона основная сложность была в поиске баланса между степенью защиты прав граждан на их имущество и задачей не сдерживать цифровизацию на рынке недвижимости, - поясняет новшества замминистра экономического развития, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

Именно по этой причине из нового правила будут исключения. Приносить сначала бумажные заявления для того, чтобы что-то зарегистрировать в электронном виде, не понадобится, если:

- электронный пакет документов поступает из Федеральной кадастровой палаты,

- сделка проводится через нотариуса или с участием органов власти,

- документы на регистрацию передает банк (электронная ипотека).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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