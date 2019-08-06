"Весь год болела": у Аллы Вербер было заражение крови

Известие о смерти fashion-директора магазина ЦУМ и вице-президента ювелирной компании Mercury Аллы Вербер стало шоком не только для ее близких и друзей. Аллу Константиновну называли главной женщиной российской fashion-индустрии. Она первой привезла в Россию большую часть известных дизайнерских имен. С ней были знакомы многие звезды шоу-бизнеса. При этом трудно поверить в то, что этой красивой женщины больше нет.

Информацию о смерти Аллы Вербер подтвердила ее дочь. Все произошло в Италии в курортном местечке Форт-Дей-Марми. Алле Константиновне стало плохо 5 августа.

verberalla Алла Вербер на Дне рождения Игоря Крутого

"Вечером вчера ее отвезли в больницу с диагнозом «сепсис», заражение крови. Мгновенная реакция. Ее подключили к аппарату. Бороться за жизнь прилетели израильские врачи", - привела в соцсети подробности смерти топ-менеджера ЦУМа Ксения Собчак.

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Как сообщила телеведущая, в Италии находятся дочь Катя и внуки Аллы Вербер. "Катя в тяжелом психологическом состоянии. Алла Константиновна весь год болела, перенесла на ногах два воспаления легких. А мы никто и не знал", - добавила Ксения.

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Алла Константиновна умерла утром 6 августа. "А ведь я была на ее 60-летии в прошлом году и видела успешную и яркую женщину! RIP", - с сожалением рассказала Собчак.

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Аллу Вербер по праву называют "королевой русского ритейла". Она с нуля построила индустрию моды в России. "Меня спасала только моя решительность. Мне казалось, что русским, у которых любовь наряжаться в красивые вещи в крови, не хватает только возможности зайти в магазин и купить там все, что хочешь, - одежду, аксессуары, косметику, подарки близким", - цитирует Аллу Константиновну Elle.

verberalla Вчера я еле доехала до ЦУМа, у моего старенького велосипеда спустило заднее колесо. С работы пришлось возвращаться на машине. Но я не сдаюсь! Нет более эффективного способа совместить полезное с приятным, как катание на велосипеде

Долгие годы в Советском Союзе люди были этого лишены. "И, кажется, не насладились доступностью красивых вещей до сих пор", - признавалась она. Вот почему у Вербер и возникла идея привезти в Россию большую часть известных дизайнерских имен. С чем она с успехом справилась.

verberalla ернулась из Бейрута, где была два дня на свадьбе у семьи известного модельера Эли-Сааб. Женился его сын

В свои 60 с лишним она вела настолько активную и богатую событиями жизнь, что такой график мало кто выдержит. Только в июле Алла была на Сицилии, в Лондоне на финале Уимблдона, на свадьба Эли Сааб-младшего в Бейруте и в Турции на юбилее Игоря Крутого.

Пресс-служба ЦУМа, комментируя безвременную кончину своего fashion-директора, с сожалением отметила: "Невозможно подобрать слова, чтобы описать глубину утраты, которую чувствует каждый человек, который был знаком с Аллой Константиновной. Сегодня индустрию моды невозможно представить без Аллы Константиновны. Присоединившись к Mercury в 1995 году, каждый день она посвящала тому, чтобы стать на шаг ближе к своей мечте: сделать компанию Mercury, а потом и ЦУМ лидером на рынке и стандартом непревзойденного качества для любителей и ценителей моды. Это большая потеря для всех нас. Владельцы и коллектив компании скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким Аллы Константиновны".