Пригожин о смерти Аллы Вербер: "Не могу поверить, два дня назад и она была полна сил!"

В Италии умерла fashion-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury. Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни. Информацию о смерти Аллы Константиновны подтвердила ее дочь. А вот звездные друзья светской львицы и одной из самых богатых женщин России не верят в случившееся.

- Этого не сможет быть. Я отказываюсь верить. Мы с Аллой говорили по телефону два дня назад. Перезвоните мне через 10 минут, - новость о кончине друга семьи продюсер Иосиф Пригожин узнал от «Комсомолки».

verberalla Эти несколько дней на побережье Эгейского моря пролетели незаметно

Иосиф Игоревич созвонился с родственниками Аллы Вербер и только получив официальное подтверждение от них продолжил разговор.

- Я просто в шоке. Мы правда говорили с ней по телефону два дня назад. Я сам звонил Алле в Италию мы обсуждали какие-то житейские проблемы. Говорили и о медицине. Алла делилась со мной секретами лечения больного колена своей мамы. Сейчас у мамы моей жены Валерии примерно такие же проблемы.

- А на свое здоровье Алла жаловалась?

- Нет. Она была совершенно бодра, в хорошем настроение. Ничего ее тогда не беспокоило. Мы довольно долго говорили я еще советовался с ней на тему того, что подарить на день рождения другу.

- В прошлом году Алла отметила 60-летие. Говорят, праздник был грандиозным. Вы были в списке гостей?

- Да, конечно. Алла тоже всегда бывала на праздниках в нашей семье. В ее день было море поздравлений. А специально для мамы Аллы пел Иосиф Кобзон.

- У Аллы было много друзей?

- Это действительно так. И ее смерть для нас всех это огромная потеря. Это был очень добрый, светлый и талантливый человек. Вы знаете как театр ассоциируется с именем режиссера, так ЦУМ всегда был связан с именем Аллы. Она была лицом этого замечательного магазина.

По некоторым данным, Аллу Вербер два дня назад госпитализировали в больницу в Форте - Дей - Марми . 6 августа ее не стало. Причиной смерти называют инфаркт. При этом источники, близкие к семье, заявили, что Вербер скончалась после продолжительной болезни, которая спровоцировала одновременный отказ всех органов.

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