2019-08-06T18:59:37+03:00
Экономика

Парусники «Седов», «Крузенштерн» и «Паллада» уйдут в совместную кругостветку

Экспедиция посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями и 75-летию победы в Великой Отечественной войне
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Самое продолжительное плавание предстоит «Седову» - к своему столетию он преодолеет более 40 тыс. морских миль за 371 суткиСамое продолжительное плавание предстоит «Седову» - к своему столетию он преодолеет более 40 тыс. морских миль за 371 сутки
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- В конце этого года мы начнем уникальную экспедицию учебно-парусного флота Росрыболовства: впервые три парусника встретятся в точке, ближайшей к Антарктиде, и совершат совместное маневрирование. В этом районе проведем международную регату, приглашаем присоединиться парусники других государств», - рассказал на пресс-конференции в ТАСС глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Планируется, что двухсотмильная парусная гонка пройдет в феврале 2020 года в Южной Атлантике, в ней примут участие учебно-парусные суда Росрыболовства. Точкой старта регаты выбран район встречи «Седова» и «Крузенштерна» и «Паллады» - в 350-ти морских милях от островов Южной Георгии.

Экспедиция учебно-парусных судов Росрыболовства, посвященная 200-летию открытия Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, а также 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, начнется в ноябре-декабре 2019 года. Парусники выйдут из портов Владивостока, Кронштадта и Калининграда. «Седов» и «Паллада» отправятся в кругосветное плавание, а «Крузенштерн» совершит трансатлантический переход.

Запланированы более 40 заходов в порты иностранных государств, везде борты парусников будут открыты для всех желающих, организованы культурно-просветительские мероприятия.

Основная миссия первой части экспедиции – напомнить о роли русских первооткрывателей и продемонстрировать уровень подготовки новых поколений российских моряков.

Руководитель Росрыболовства обратил внимание, что кругосветное плавание приурочено еще к одному значимому событию мирового масштаба – 75-летию Победы над фашизмом. «Мы назвали экспедицию «Паруса мира» и предлагаем парусникам других стран в различных точках захода и отрезках пути к нам присоединиться. То есть делаем экспедицию открытой для всех, кто поддерживает идеологию плавания», - отметил Илья Шестаков.

Маршрут кругосветного плавания учебно-парусного судна «Паллада» составит свыше 27 тыс. морских миль и более 220 суток. Барк «Крузенштерн» пройдет 29 тыс. морских миль в течение 273 суток. Самое продолжительное плавание предстоит «Седову» - к своему столетию он преодолеет более 40 тыс. морских миль за 371 сутки.

На борту парусников пройдут плавательную практику более 700 курсантов и юнг. В основном это учащиеся образовательных учреждений Росрыболовства, кроме того предусмотрена квота для других морских вузов России и иностранных государств.

Начальник управления мореплавания и практической подготовки Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (БГАРФ) Михаил Новиков сообщил, что проведен ремонт механизмов и оборудования, жилых и служебных помещений, произведена дефектовка и ремонт наружной обшивки корпусов под надзором Российского морского регистра судоходства и окраска. Так, у «Крузенштерна» заменено около 120 кв. метров бортовой обшивки корпуса ниже ватерлинии, а паруснику «Седов» вернули его исторически белый цвет.

Накануне пресс-конференции состоялся запуск сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru Новый информационный ресурс о кругосветке представил ректор Калининградского государственного технического университета (КГТУ) Владимир Волкогон («Крузенштерн» и «Седов» находятся в управлении КГТУ). Портал содержит информацию о судах, их маршрутах, жизни и учебе курсантов и экипажей, фото и видеоматериалы. После старта экспедиции с помощью сайта можно будет отслеживать перемещение парусников, считать пройденные мили и дни, а также получать новости о кругосветке из разных точек планеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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