2019-08-06T19:27:11+03:00
Политика

Путин вновь приехал к пострадавшим из Тулуна

Президент навестил отдыхающие в Сочи семьи из Иркутской области
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент поднял проблему, которая уже не раз обсуждалась, когда спросили — будет ли восстановлен Тулун целиком. Фото: Алексей Дружинин/ТАССПрезидент поднял проблему, которая уже не раз обсуждалась, когда спросили — будет ли восстановлен Тулун целиком. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Встречаясь в Кремле с семьями, пострадавшими от паводка в Тулуне, Владимир Путин предложил им отправиться на отдых в Сочи в пансионат администрации президента. Во вторник президент навестил их, рассказав, как идут восстановительные работы в Иркутской области. Правда, не все новости были хорошими — вторая волна паводка, пришедшая в регион, сильно осложнила ситуацию.

- С учетом того, что никак не могут начать нормальную работу, могут не успеть в сроки, - сказал Путин. - Но, тем не менее, выстраиваются графики строительных работ. Стараются по-максимуму все сделать. В любом случае, все будет достроено.

При этом президент поднял проблему, которая уже не раз обсуждалась, когда спросили — будет ли восстановлен Тулун целиком.

- Мы говорили, когда встречались в Тулуне. Там, где территории являются подтопляемыми, там не нужно строить, - заметил он. - Ну зачем каждый год проходить через эти испытания? Но в безопасных от подтопления местах строить будут, создавая, в том числе, и новые производства для расширения возможностей трудоустройства.

В Сочи Путин встретился с еще одним старым знакомым — 6-летним Матвеем Николавичем, с которым он общался в центре для размещения пострадавших в Тулуне и который уже тогда представлялся полным именем-отчеством.

- А я подарок для вас сделал, - сразу же заявил Матвей, показав на керамического тигренка, которого раскрашивал в этот момент.

- Только пусть высохнет, - прокомментировал другой сидевший за столом мальчик.

- Пусть высохнет, - согласился Путин, и получилось, что он вроде как не только про тигренка, но и про весь Тулун. - Ну ты закончишь и потом мне передашь, хорошо?

- Хорошо, - не стало возражать Матвей Николаевич.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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