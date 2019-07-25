Владимир Путин принял в Кремле 14 детей, их мам и пап

С утра в четверг, 25 июля, представительский кабинет Президента России в Кремле, примерно на полчаса, превратился в детскую - даже игровую! - комнату.

В гости к Владимиру Путину приехали сразу... 14 ребятишек, самому младшему ребенку - полтора годика. Юные граждане пришли вместе со своими мамами и папами - президент принимал пять семей, пострадавших от паводка в Иркутской области - Амировых, Вотинцевых, Есперовых, Лысенко и Сафроновых.

До детских песенок, правда, дело не дошло, но Владимир Путин одной девочке в нарядном платьице, которая вышла на середину кабинета, предложил: «Ну, пожалуйста - станцуй!» Но девочка почему-то танцевать не стала.

Здесь же находился и «дядя Виталий» - так президент назвал вице-премьера Мутко. «Если какие еще вопросы у вас остались - вот, к нему», - сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с членами семей, пострадавших от наводнения в Иркутской области. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В общем, обстановка в представительском была простой, домашней, разговор - непринужденным.

- Завтра предлагаю вам, если хотите, если будет интересно, слетать в Петербург, - предложил Владимир Владимирович. - Абсолютно мальчишкам будет интересно, приглашаю вас на военно-морской парад. Это такое красивое, яркое зрелище, я думаю, что всем понравится.

Папы, которые были на встрече, заулыбались и закивали...

Военно-морской парад в Санкт-Петербурге состоится в воскресенье - в День Военно-морского флота.

КСТАТИ

Президент поручил до 10 августа завершить выплаты пострадавшим от паводка

Владимир Путин дал две недели на завершение всех выплат пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Список поручений опубликован на сайте Кремля. В частности, правительству поручено до 1 августа cформировать список граждан, пострадавших от паводка, и в срок до 10 августа всем выплатить положенные денежные средства в полном объеме.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ НА ВСТРЕЧЕ С СЕМЬЯМИ, ПОСТРАДАВШИМИ ОТ НАВОДНЕНИЯ

- Вы знаете, что в зоне подтопления, где вы жили, почти шесть тысяч детей проживало, 5700. Мы всем предложили поехать на отдых. Поступило 3600 заявок, около 1300 родителей отказались по разным причинам. Где-то 1600 уже выехало на отдых. Нет, выехали на отдых почти 2000 – 1995. А сегодня выезжает еще 1600.

Места разные. Это Черное море – «Артек», «Орленок», это «Океан» во Владивостоке. И близлежащие регионы: Красноярский край, Иркутская область. Кроме этого, Монголия предложила разместить детей. Мы тоже не отказываемся, с удовольствием детей пошлем туда.

Когда мы с вами встречались на месте, я предложил вам поехать в одно из учреждений Управления делами президента, это будет комплекс «Дагомыс». Это находится прямо на берегу моря, вам понравится.

Но я хочу вам немножко расширить программу. Поскольку вы сегодня в Москву приехали, через Москву летите, с Москвой познакомитесь, небольшую экскурсию сделаем. Потом ребятишек отвезут в клинику, на всякий случай посмотрят, потому что сейчас на юге жарко, надо посмотреть – нет ли каких-нибудь противопоказаний на всякий случай.