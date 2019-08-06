Екатерина Белых: Наш брак с Никитой будет расторгнут в течении 30 дней

Во вторник стало известно, что главный редактор информационно-правового портала White news Екатерина Белых в день своего 33-летия подала заявление на развод с 44-летним Никитой Белых, бывшим губернатором Кировской области, который отбывает срок в рязанской колонии. Вот что рассказала «КП» о причинах такого решения сама Екатерина.

- Заявление подано? Почему?

- В нашей стране бешеная статистика разводов. Да, я подала такое заявление.

- Вы говорили, что делаете это в том числе из соображений безопасности.

- Первый аспект - публичность заявления о том, что мы с Никитой приняли такое решение. Раз люди сообщают о таком вслух - значит, на то есть веские причины. Аспект второй — в стране немало дураков, причем злых. Дураки мыслят штампами. О боже, это для того, чтобы сохранить имущество! Непонятно, какое, но поорать вокруг — это у нас любят. И еще тупейший штамп: женщина - ну какая там может быть правозащита, шла бы ты борщи варить и детей рожать! Столкнулась с тем, что к моей скромной персоне повышенное внимание и давление.

В том числе, пытались меня коррумпировать. Поступили настойчивые рекомендации: не писать про одного известного персонажа. А то вдруг что… Это вскрыло системные проблемы.

- Какие?

- Я считаю правозащиту своим призванием. Это не только защита прав заключенных. Это и защита прав матерей с детьми, и сотрудников органов. В сентябре открываю правозащитную приемную. К ней будет подключено несколько коллегий адвокатов. И я не раз разговаривала с Никитой о том, что это может как то нехорошо сказаться.

- Нехорошо сказаться на ком?

- На нем. И это возможный инструмент давления на меня. И когда человек обращается ко мне за помощью — и начинает штампованными тезисами давить и угрожать. Это такой личный выбор. Мы с Никитой не раз об этом говорили. Мы с ним в первую очередь друзья. И мы с ним друг друга слышим. У Никиты свой правозащитный фронт. Он занимается оптимизацией исправительной системы, и библиотечной в том числе. Думает о создании ассоциации тюремных библиотек. Но вот этот наш формальный статус — видимо, его нужно ликвидировать.

- Все таки не очень понятно, почему.

- Я в принципе к штампам и к ЗАГСам отношусь плохо — может, такое решение даже и к лучшему.

- В сентябре вы официально перестанете быть мужем и женой - и такое дистанцирование как вы полагаете, может снизить давление на вас обоих?

- Да. Никита мне рассказал один случай. Когда он в колонии предложил каждый день читать на построении про один день из истории страны. По календарю. Чем этот день знаменателен и почему. Сидельцы по разному отреагировали. 95% нормально. А 5% отреагировали: ха-ха, а я вот пойду и, может быть, его ножом пырну. Его спрашивают: почему такой настрой? Это же здорово? Ответ: а чо он?! Вот этот менталитет « а чо он?!" катастрофичен. К моему сожалению, люди из таких процентов сегодня имеют доступ в соцсети. Наше решение о разводе — да, дистанцирует и в какой-то степени дает большую безопасность. И второй момент: я как журналист и правозащитник не позволю на себя давить.

- Вы, перестав официально быть женой Никиты Белых, право встречаться с ним регулярно утратите?

- Нет. После 30 дней после подачи заявления на развод я по 86-й статье УИК смогу , по регламенту, также встречаться, также обращаться к начальнику колонии…

- Муж звонил вам сегодня, поздравлял с 33-летием — у него же есть право на звонок?

- Он имеет право на звонок лицам, которые внесены в список. В день рождения я жду от него звонок в районе 8 часов вечера.

- С близкими обсуждали развод?

- Кого вы имеете ввиду? Я ни с кем, кроме Никиты, его не обсуждала и не согласовывала. Это решение двух людей — при чем здесь родные?

- Вы же венчались с Никитой — церковь венчанных разводить не любит…

- Думали об этом. Безусловно. В рамках правового поля человек имеет право и на выбор религии. Тут у нас мнения с Никитой Юрьевичем расходятся. Это вообще-то мой личный выбор. В данной области я ни с кем это обсуждать не собираюсь. Недели через две я дам ответ и на этот вопрос. Публично озвучу — и может это всё станет понятнее. Есть вопросы, которые не согласовываются ни с кем. Это личный выбор человек. Сейчас я рассматриваю вопрос вступления в партию. И это не либеральная партия.

- Развод и вступление в партию не связаны никак?

- Это связано с комплексом проблем по соблюдению прав человека.

- Почему решили объявить об этом в день рождения?

- В этом не было изначально никакого символа. Стечение обстоятельств. Да, 33 года — это возраст Христа , и может, получилось символично — судебное слушание, в котором я участвую, и день рождения, и такое решение.

- Вы предполагаете встретиться с Никитой в колонии до конца года?

- Да, осенью наверное поеду, расскажу, как открылась правозащитная приемная.

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