2019-08-06T20:55:43+03:00
Звезды

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной просит ее составить завещание

Ольга Шукшина в интервью "КП" заявила, что речь идет не о квартирах, дачах и других материальных ценностях, а только об интеллектуальной собственности
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Василий Шукшин — это национальное достояние, - говорит ОльгаВасилий Шукшин — это национальное достояние, - говорит ОльгаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Ольга Шукшина считает, что ее мама 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина должна составить завещание на нее, или на ее сестру Марию, или на внуков - неважно. Главное, чтобы доля в творческом наследии писателя Василия Шукшина досталась его потомкам, а не посторонним людям, - нынешнему мужу Лидии Николаевны - продюсеру Бари Алибасову.

- Квартиры, дачи — этим пусть мама распоряжается, как хочет, но имя отца — святое. Василий Шукшин — это национальное достояние, - говорит Ольга. - Его имя надо охранять и беречь как священный Грааль. Вместо этого получается страшное смешение понятий и ценностей. С одной стороны, Василий Макарович Шукшин, большой русский писатель, режиссер, актер… С другой, какая-то странная гоп-компания, которая даже через скандалы умудряется на нем зарабатывать. Не для того Шукшин жил, не для того так рано умер, чтобы после его смерти его имя полоскали в связи с фиктивным браком его вдовы, фиктивным отравлением «Кротом», липовой пропажей какого-то кота. И как финальный аккорд: недавно в помощнике Алибасова - Сергее, с которым Бари Каримовичем неразлучен, и который постоянно приезжает к нам домой, признали человека очень похожего на гей-модель и порно звезду, известного как Алекс Коф. В этой грязи жить невозможно. Хочется немедленно взять пылесос и вычистить авгиевы конюшни.

- Ты не пыталась с мамой поговорить на эту тему — открыть ей глаза? Она же тебе призналась, что с Бари Алибасовым у нее не было ни общего быта, ни сексуальных отношений. Зачем ей эта свадьба?

- У мамы на глазах шоры. Когда я пытаюсь ей открыть глаза, у нее каменеет лицо. Она сразу теряет связь с реальностью или делает вид, что теряет. Я ей много раз говорила: «Мама, давай ты оставишь только свою фамилию — Федосеева, как было раньше, когда был жив отец». Она уходит от этих разговоров, ничего не хочет слышать. Хотя сейчас мы с ней все-таки чаще общаемся, чем в последние пять лет. Я вернулась в нашу квартиру на улице Бочкова, в которой выросла, в которой отец успел пожить полтора года, - в наше семейное гнездо, можно так сказать. Недавно я снова прописалась в этой квартире. Мама уже очень пожилой человек, ей одной жить тяжело. Надеюсь, все-таки достучаться до ее здравого смысла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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