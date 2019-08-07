Московские камеры начали выявлять машины без полисов ОСАГО

Камеры, которые в автоматическом режиме следят за соблюдением ПДД на дорогах столицы, становятся все умнее. До сегодняшнего дня они выписывали штрафы за 18 нарушений. И вот новый пункт: отсутствие действующего полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Правда, пока это нарушение выявляют в тестовом режиме. За три пробных месяца сфотографировали более пяти тысяч безответственных водителей. А со среды, 7 августа, на их адреса начали направлять «письма счастья».

- Автовладельцам-нарушителям пока вместо штрафа придет предупреждение. В нем напомнят о сумме штрафа за отсутствие полиса и порекомендуют как можно скорее его приобрести, - рассказал «Комсомолке» Сергей Ефремов, заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА).

Точную дату перехода к реальным штрафам пока не называют. По мнению экспертов, это произойдет уже с 1 января 2020 года. К работе полностью готовы в московском Центре организации дорожного движения. В ведомстве почти две с половиной тысячи камер. Чтобы штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО их даже перенастраивать не понадобится.

- Для проверки достаточно просто фотофиксации автомобиля. Далее сотрудники ГИБДД в автоматическом режиме пробивают госномер по базе и выявляют наличие или отсутствия полиса. Сама фиксация может проводиться как параллельно с другим нарушением ПДД, например, превышением скорости, так и самостоятельно. И тут нет ничего удивительного. Отсутствие полиса — это такое же нарушение правил, как и проезд на красный сигнал светофора, - пояснил Сергей Иванович.

По данным Российского союза автосварщиков сейчас по дорогам столицы без полиса ОСАГО передвигаются более семисот тысяч автомобилей. Гаишника к каждому из них не приставишь. Заставят ли камеры страховать автомобили, покажет время.

- В дальнейшем опыт Москвы будет использован на территории всей страны. Только в прошлом году за отсутствие полисов ОСАГО были оштрафованы более двух миллионов автомобилистов, - сообщили в РСА.

ПОМНИ

В Кодексе об административных правонарушениях имеется специальная статья, полностью посвященная автогражданке, а вернее водителям и автовладельцам, предпочитающим обходиться без такого полиса.

Делится статья 12.37 на две части.

В первой части данной статьи описывается ответственность за использование транспорта вне оговоренного в полисе ОСАГО периода, а равно управление транспортным средством лицом, не включенным в полис в качестве водителя.

Нарушение части первой статьи 12.37 КоАП карается штрафом в пятьсот рублей.

Вторая часть данной статьи предусматривает ответственность за отсутствие полиса обязательного автострахования гражданской ответственности. Причем под отсутствием полиса подразумевается, что собственник транспортного средства не оформил полис ОСАГО.

Нарушение второй части статьи 12.37 КоАП карается штрафом в восемьсот рублей.

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