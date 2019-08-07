Как в Иваново помогают людям, пострадавшим на рабочем месте

Редакция «Комсомольской правды» и специалисты Фонда социального страхования провели круглый стол «Производственный травматизм: стремление к нулю». Журналисты и эксперты обсудили важные проблемы: на какую материальную помощь и госуслуги могут рассчитывать люди, пострадавшие на производстве, как ФСС помогает им во время процесса реабилитации, а также что делать тем, кто по состоянию здоровья больше не сможет трудиться на прежнем месте работы. Специалисты ФСС также рассказали, какие меры принимаются в Ивановской области, чтобы снизить травматизм на производстве.

В дискуссии приняли участие заместитель управляющего ГУ-Ивановским отделением Фонда социального страхования РФ Александр Курицын, начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ-Ивановского отделения Фонда социального страхования РФ Игорь Назин, заместитель председателя Ивановского областного объединения организаций профсоюзов Александр Смирнов, председатель регионального отделения Союза реабилитологов России Виктория Белова, а также председатель Комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции Татьяна Сергеева.

В 2018 году на предприятиях Ивановской области произошло 208 несчастных случаев на производстве, пять из них – со смертельным исходом. Тяжелые травмы на производстве получили 25 сотрудников, из них 11 стали инвалидами.

НА КАКИЕ ВЫПЛАТЫ МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ ПОСТРАДАВШИЙ?

По закону, если человек трудоустроен официально, он имеет право на социальную защиту. Получившему травму на производстве работнику будет выплачиваться материальная поддержка в виде страхового обеспечения, в том числе единовременные либо ежемесячные страховые выплаты. Если в результате несчастного случая на рабочем месте человек погибает, его семья получает единовременную выплату в размере 1 млн. рублей. Обращаться за страховыми выплатами необходимо в территориальный орган ФСС РФ по месту регистрации работодателя.

Важно: При травме на производстве больничный лист оплачивается 100 % с первого дня до выздоровления или установления стойкой утраты трудоспособности.

ЦИФРА

Ивановское отделение Фонда социального страхования ежегодно направляет на выплату страхового обеспечения гражданам, пострадавшим на производстве, более 180 млн рублей.

ЧТО ТАКОЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ?

В случае, когда человек получает легкую травму, он полностью восстанавливается и возвращается на свое рабочее место. Но как быть тем, кто пострадал серьезно – лишился руки, ноги, зрения или получил иную травму? Такие люди нуждаются в особой заботе и поддержке. Именно для этого была создана служба реабилитационного менеджмента, задачей которой является возвращение человека к трудовой деятельной и активной жизни, естественно, учитывая характер производственной травмы. В Ивановском отделении Фонда социального страхования РФ такая служба работает с 2015 года.

За каждым обратившимся в ФСС закрепляется персональный реабилитационный менеджер. Это сотрудник, который сопровождает пострадавшего работника на всех этапах реабилитации: медицинской, социальной и профессиональной. Реабилитационный менеджер постоянно остается на связи и помогает пострадавшему решать вопросы с медиками, работодателями и другими участниками процесса реабилитации.

РАБОТОДАТЕЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В СОЗДАНИИ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ

Одним из факторов по снижению производственного травматизма является экономическая заинтересованность работодателя в создание безопасных условий труда. С 2002 года ФСС компенсирует предприятиям часть средств на эти цели. В этом году у страхователей есть возможность сэкономить на проведение профилактических мероприятий сумму в размере от 20 до 30% страховых взносов. На эти цели в этом году выделено 36,8 млн. рублей. Максимальную компенсацию получит тот страхователь, который планирует направить работников предпенсионного возраста для поддержания здоровья на санаторно-курортное лечение в санаторий.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Свести травматизм на производстве к нулю

За последние девять лет общее количество несчастных случаев на производстве, признанных страховыми, сократилось более чем в 2,7 раза, но травматизм в некоторых отраслях остается по-прежнему на высоком уровне.

В прошлом году ФСС РФ и Ивановское отделение ФСС РФ присоединились к разработанной МАСО (Международной ассоциацией социального обеспечения) концепции «Vision Zero» или «Нулевой травматизм», которая включает в себя качественно новый подход к организации профилактики, объединяющий три направления – безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Какие документы понадобятся, чтобы обратиться в ФСС за помощью

- заявление пострадавшего работника (либо его доверенного лица);

- акт о несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании;

- справку (иной документ) о заработке пострадавшего за период, выбранный им для расчета страховых выплат;

- заключение учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) о степени утраты профессиональной трудоспособности;

- копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего нахождение пострадавшего в трудовых отношениях со страхователем (работодателем), либо гражданско-правовой договор, предусматривающий уплату страховых взносов в пользу пострадавшего работника;

- извещение лечебно-профилактического учреждения об установлении заключительного диагноза острого или хронического профессионального заболевания.