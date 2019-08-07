Миллионы лет назад на Земле жили огромные говорящие попугаи

Геракл в перьях

Рост 120 сантиметров, вес 7 килограммов — гигант, одним словом. Таким был попугай, останки которого обнаружены в Новой Зеландии. Доисторическую птицу, которая жила примерно 19 миллионов лет назад, назвали «Неожиданный Геракл» (Heracles inexpectatus). Об этом сообщают журнал Biology Letters и газета Daily Mail.

Палеонтологи — авторы статьи в научном журнале из Университета Флиндерса (Flinders University in Adelaide) уверяют: Геракл — рекордсмен. Крупнее попугаев не было. С виду они походили на нынешних - ара, но превосходили их по размеру. И были злее. Гераклы питались не только фруктами и орехами, но и своими более мелкими пернатыми собратьями. Рвали их мощными клювами.

Попугаи нынче измельчали. Не то что раньше...

Гигант, как полагают ученые, скорее всего не летал — забирался на деревья и планировал с одного на другое. Но как и его современные «коллеги» из числа крупных летающих попугаев, столь похожий на них Геракл скорее всего тоже был говорящим. И наверняка говорил бы, если бы представилась такая возможность. Но, если верить традиционной науке, то достойные собеседники в те далекие времена еще не появились. Хотя, кто знает... Вдруг все-таки имелись. Ведь природа зачем-то наделила попугаев удивительной способностью подражать человеческой речи десятки миллионов лет назад.

Раньше и гуси были крупнее

Палеонтологи, ведомые Марко Павиа (Marco Pavia) из Университета Турина (University of Turin), исследовали кости, обнаруженные в центральной Италии. И пришли к выводу, что они принадлежали огромному гусю, который водился тут 5-9 миллионов лет назад. Его назвали Garganornis ballmanni.

Доисторический гусь был тяжелее доисторического попугая.

Как полагают ученые, опубликовавшие свои выводы в журнале Royal Society Open Science journal, обнаруженный гусь был самым крупным в семействе утиных - крупнее всех других доисторических гусей, уток и даже лебедей. Рост этого Garganornis ballmanni достигал полутора метров. Почти, как у страуса. Вес - 22 килограмма. Жаль, что вымер, а то запекали бы такого гуся с яблоками по большим праздникам.

Гигант семейства утиных не летал. Крылья имел маленькие, хотя и сильные. Ими, как уверяют палеонтологи, он отбивался от врагов.

Вес нынешних гусей не превышает 7 килограммов, рост - полуметра.

Людям вряд ли довелось отведать гигантских гусей.

КСТАТИ

На руси издревле водились попугаи и обезьяны

Косточку попугая, жившего в Сибири 16 миллионов лет назад, выкопал кандидат биологических наук Никита Зеленков из Палеонтологического института Российской академии наук. Извлек из древних отложений в Тагайской бухте острова Ольхон на озере Байкал. Прежде - в те времена, когда Байкал еще не образовался - на этом месте находилось озеро, по берегам которого водились разные доисторические животные. Ученые давно ведут тут раскопки. И уже много чего обнаружили. Но попугай попался впервые...

В древности тропическим птицам и в Сибири было уютно.

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