2019-08-07T14:30:30+03:00
Наука

Миллионы лет назад на Земле жили огромные говорящие попугаи

Останки удивительного доисторического гиганта обнаружены в Новой Зеландии
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Гигантский "попка" - не дурак.Гигантский "попка" - не дурак.
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Геракл в перьях

Рост 120 сантиметров, вес 7 килограммов — гигант, одним словом. Таким был попугай, останки которого обнаружены в Новой Зеландии. Доисторическую птицу, которая жила примерно 19 миллионов лет назад, назвали «Неожиданный Геракл» (Heracles inexpectatus). Об этом сообщают журнал Biology Letters и газета Daily Mail.

Палеонтологи — авторы статьи в научном журнале из Университета Флиндерса (Flinders University in Adelaide) уверяют: Геракл — рекордсмен. Крупнее попугаев не было. С виду они походили на нынешних - ара, но превосходили их по размеру. И были злее. Гераклы питались не только фруктами и орехами, но и своими более мелкими пернатыми собратьями. Рвали их мощными клювами.

Попугаи нынче измельчали. Не то что раньше...

Попугаи нынче измельчали. Не то что раньше...

Гигант, как полагают ученые, скорее всего не летал — забирался на деревья и планировал с одного на другое. Но как и его современные «коллеги» из числа крупных летающих попугаев, столь похожий на них Геракл скорее всего тоже был говорящим. И наверняка говорил бы, если бы представилась такая возможность. Но, если верить традиционной науке, то достойные собеседники в те далекие времена еще не появились. Хотя, кто знает... Вдруг все-таки имелись. Ведь природа зачем-то наделила попугаев удивительной способностью подражать человеческой речи десятки миллионов лет назад.

Раньше и гуси были крупнее

Палеонтологи, ведомые Марко Павиа (Marco Pavia) из Университета Турина (University of Turin), исследовали кости, обнаруженные в центральной Италии. И пришли к выводу, что они принадлежали огромному гусю, который водился тут 5-9 миллионов лет назад. Его назвали Garganornis ballmanni.

Доисторический гусь был тяжелее доисторического попугая.

Доисторический гусь был тяжелее доисторического попугая.

Как полагают ученые, опубликовавшие свои выводы в журнале Royal Society Open Science journal, обнаруженный гусь был самым крупным в семействе утиных - крупнее всех других доисторических гусей, уток и даже лебедей. Рост этого Garganornis ballmanni достигал полутора метров. Почти, как у страуса. Вес - 22 килограмма. Жаль, что вымер, а то запекали бы такого гуся с яблоками по большим праздникам.

Гигант семейства утиных не летал. Крылья имел маленькие, хотя и сильные. Ими, как уверяют палеонтологи, он отбивался от врагов.

Вес нынешних гусей не превышает 7 килограммов, рост - полуметра.

Людям вряд ли довелось отведать гигантских гусей.

Людям вряд ли довелось отведать гигантских гусей.

КСТАТИ

На руси издревле водились попугаи и обезьяны

Косточку попугая, жившего в Сибири 16 миллионов лет назад, выкопал кандидат биологических наук Никита Зеленков из Палеонтологического института Российской академии наук. Извлек из древних отложений в Тагайской бухте острова Ольхон на озере Байкал. Прежде - в те времена, когда Байкал еще не образовался - на этом месте находилось озеро, по берегам которого водились разные доисторические животные. Ученые давно ведут тут раскопки. И уже много чего обнаружили. Но попугай попался впервые...

В древности тропическим птицам и в Сибири было уютно.

В древности тропическим птицам и в Сибири было уютно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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