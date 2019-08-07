Квентин Тарантино: «Когда я был маленьким, мне очень нравился русский «Человек-амфибия»!

Действие этой картины разворачивается летом 1969-го. Звезда телевизионных вестернов Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо), тщеславный и малоодаренный актер, стареет, чувствует, как ему наступает на пятки молодежь и переживает за свое будущее. Утешать его приходится Клиффу Буту (Брэд Питт) - ветерану войны, давно уже подрабатывающему в Голливуде. Для Рика Клифф - и лучший друг, и дублер, подменяющий его на трюковых сценах, и что-то вроде мажордома, который может и на встречу отвезти, и антенну на крыше починить. По соседству с домом Рика поселяется одна из самых модных богемных пар Голливуда - режиссер Роман Полански и его жена, актриса Шэрон Тейт. Рик млеет, потому что мечтает сняться у Полански (который его даже не замечает). Никто не подозревает, что через считанные недели на дом Полански и Тейт нападут члены банда Чарлза Мэнсона…

Трейлер фильма Однажды в Голливуде .

Питт и ДиКаприо не приехали в Москву представлять фильм (он выходит в широкий прокат уже 8 августа), а Тарантино приехал. Первым делом режиссер в компании министра культуры РФ Владимира Мединского прогулялся по Кремлю и осмотрел его достопримечательности. На пресс-конференции Квентина спросили: как ему кажется, в каком киносюжете Царь-пушка могла бы выстрелить?..

Кинорежиссер Квентин Тарантино и министр культуры РФ Владимир Мединский на территории Кремля. Фото Валерий Шарифулин/ТАСС

- Даже не знаю. Вообще я не очень представляю, как снять фильм о средневековье, как-то не вижу это время. Вот Ридли Скотт, например, мог бы снять прекрасный фильм, в котором нашлось бы место Царь-пушке. Кстати, вы обращали внимание, что ядра, которые рядом с ней лежат, по диаметру не подходят к дулу?..

Квентин Тарантино на московской пресс-конференции.Фото: Михаил ФРОЛОВ

О ГОЛЛИВУДЕ 60-Х

- Я в 1969 году жил в Лос-Анджелесе (режиссеру тогда было 6 лет. - Ред.), но непосредственно в Голливуде бывал только наездами. Помню, как отчим показывал мне Китайский театр и аллею славы с отпечатками рук и ног кинозвезд в цементе. Вообще помню Голливудский бульвар… Но когда я думаю о 1969 годе, в первую очередь всплывает в памяти радио в машине. Оно звучало постоянно, фоном, если вдруг не нравилась песня, ее не переключали а продолжали слушать.Помню остановки, рекламу, биллборды, рекламу диснеевской «Книги джунглей» и сериала «Человек из UNCLE».

Американский режиссер у Царь-колокола. Фото Валерий Шарифулин/ТАСС

О ПОСЛЕДНЕМ ФИЛЬМЕ

- Я хочу снять десять фильмов. «Однажды в Голливуде» - девятый, предпоследний. Что будет в следующем - не знаю, но пока мне видится какой-то огромный суперфильм, который как-то суммирует все мои предыдущие картины и станет их логическим завершением.

Квентин Тарантино.Фото: Михаил ФРОЛОВ

О РОССИИ

- Я могу гарантировать, что Рик Далтон никогда в жизни не видел ни одного русского фильма, да и вообще идея посмотреть иностранный фильм с субтитрами показалась бы ему очень странной. Но если бы я делал фильм о себе, там появился бы один русский фильм, который очень нравился маленькому Квентину. Это «Человек-амфибия»! Его в Америке не показывали в кино - дублировали на английский и сразу продали на телевидение. Помню, 9-й канал в Лос-Анджелесе в начале 70-х показывал его довольно часто. Я даже не знал, что это русский фильм, но смотрел его с большим удовольствием!

Именитый режиссер привез в Россию свой новый фильм - "Однажды в Голливуде".Фото: Михаил ФРОЛОВ

О БРЮСЕ ЛИ

В «Однажды в Голливуде» есть ироничный (если не сказать издевательский) эпизод с Брюсом Ли, которого играет Майк Мо. Тот бахвалится, рассказывая о своей непобедимости, пока его не сшибает с ног Клифф Бут. Фанаты Брюса Ли обиделись за кумира.

- Я не старался специально изображать Брюса Ли плохим, - объясняет Тарантино. - Я просто повеселился. В этом есть элемент пародии. Вообще-то, знаете, Брюс Ли был заносчивым парнем! Он действительно хвастался, что запросто победит на ринге Мохаммеда Али… Что касается реалистичности его драки с Клиффом Бутом, то если бы с настоящим Брюсом Ли сражался настоящий Брэд Питт, Брюс, конечно, победил бы. Но это Клифф - не забывайте, он ветеран Второй мировой войны, много сражавшийся и убивавший людей. Да и вообще он выдуманный персонаж. В сущности, это вопрос из разряда «Кто бы победил, если бы Брюс Ли дрался с Дракулой?»

"Я хочу снять десять фильмов. «Однажды в Голливуде» - девятый, предпоследний".Фото: Михаил ФРОЛОВ

О РОМАНЕ ПОЛАНСКИ

- Даже во вселенной этого фильма не представляю, чтобы Полански взял на роль Рика. Хотя незадолго до того, как разворачивается действие, вышел его фильм «Ребенок Розмари», и вот там как раз есть роль, в которую Рик бы вписался: это муж Розмари, сыгранный Джоном Кассаветисом, парень, который продает душу дьяволу.

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