Почему не говорят, что приоритетом должна стать безопасность болельщиков?

Директор Российской Премьер-Лиги по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин дал интервью Советскому спорту, две цитаты из которого, вынесенные в заголовки, разошлись по фанатским сайтам. Месседж номер 1: не хотите, чтобы вас разували, — не ходите на стадион. Месседж номер 2: надо разрешить стюардам применять силу.

Я думаю, что в свою защиту Александр Аркадьевич мог бы сказать: журналисты проигнорировали контекст, из которого и были выдернуты приведенные выше слова. Правда, мне интересно, почему сам Александр Мейтин забыл о контексте в виде избиения фанатов в Ростове (городе, где он проработал в милиции 20 лет) и Санкт-Петербурге?

Я думаю, что презумпция виновности, которой так много в последнем интервью, и рассмотрение людей в качестве потенциальных источников опасности — не что иное, как профессиональная деформация. В тексте нет слов о том, что безопасность всех без исключения болельщиков — приоритет, который будет неукоснительно соблюдаться. Зато есть желание наделить стюардов полномочиями по применению силы в отношении болельщиков, хотя еще 5 месяцев назад, в другом интервью, Александр Аркадьевич подчеркивал, что стюарды не имеют права участвовать в драках между фанатами. Что такого изменилось за последнее время, что теперь вы предлагаете тушить пожар еловыми шишками?

Поскольку трансформация позиции Директора по безопасности меня заинтриговала, я прочитала и другие интервью, из которых узнала, что в биографии к тому моменту бывшего следователя была машина с блатными номерами и мигалкой (пока не запретили!), а старая работа все еще снится. Так себе пиар, Александр Аркадьевич. Так себе безопасность.

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