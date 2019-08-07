Реабилитация после несчастного случая: Какие страховые выплаты положены пострадавшим на производстве

В Чите прошел круглый стол «Трудовая реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве и передовые подходы в профилактике производственного травматизма. Какие госуслуги оказывает ФСС в Забайкальском крае?». Редакция «Комсомольской правды» пригласила специалистов ФСС, чтобы обсудить новые передовые подходы к профилактике травматизма на производстве и взаимодействие медицинских организаций с региональным отделением ФСС в Забайкальском крае при производственных травмах. В ходе круглого стола эксперты рассказали, какие госуслуги оказывает Фонд в реабилитации пострадавших, и на какие страховые выплаты могут рассчитывать люди, получившие травму на рабочем месте.

Участниками дискуссии стали управляющий Забайкальским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Алексей Аников, руководитель Государственной инспекции труда в Забайкальском крае Игорь Лопатин, начальник отдела государственной экспертизы Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края Сергей Варьянов, заместитель председателя, главный правовой инспектор труда Федерации профсоюзов Забайкалья Дмитрий Титов и другие эксперты. Своим успешным опытом реабилитации поделились читинцы, пострадавшие на производстве: им удалось восстановить здоровье и вернуться на рабочие места.

По словам экспертов, главное для человека, получившего травму, - как можно скорее обратиться за помощью. Пострадавшему нужно пройти три этапа восстановления: стационарный, амбулаторный и реабилитационный. При этом ему помогут пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию.

КУДА И С КАКИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБРАЩАТЬСЯ

Необходимо прийти в территориальный орган ФСС РФ по месту регистрации работодателя. С собой нужно принести следующие документы:

- заявление пострадавшего работника (либо его доверенного лица);

- акт о несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании;

- справку (или другой документ) о заработке пострадавшего за период, выбранный им для расчета страховых выплат;

- заключение учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) о степени утраты профессиональной трудоспособности;

- копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего нахождение пострадавшего в трудовых отношениях со страхователем (работодателем), либо гражданско-правовой договор, предусматривающий уплату страховых взносов в пользу пострадавшего работника;

- извещение лечебно-профилактического учреждения об установлении заключительного диагноза острого или хронического профессионального заболевания.

НА КАКИЕ СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ?

Люди, работающие по трудовым договорам, застрахованы и имеют право на медицинскую и реабилитационную помощь. При травме на производстве больничный лист оплачивается в стопроцентном размере с первого дня до выздоровления или установления стойкой утраты трудоспособности. Если человек утратил здоровье в результате производственной травмы и потерял профессиональную трудоспособность, то он получает единовременную и ежемесячные страховые выплаты с последующей индексацией. Объем ежемесячной выплаты зависит от степени утраты трудоспособности, устанавливаемой учреждением медико-социальной экспертизы, а также размера заработка на момент травмы. Даже если человек продолжит трудиться, его заработная плата никак не повлияет на ежемесячные страховые выплаты.

КТО ПОМОЖЕТ ПРОЙТИ РЕАБИЛИТАЦИЮ?

Ни один человек, пострадавший на рабочем месте, не остается один на один со своей бедой. За каждым обратившимся закрепляется сотрудник ФСС - реабилитационный менеджер. Он постоянно находится на связи, консультирует, помогает общаться с медиками, работодателями и другими участниками процесса реабилитации.

Если человек по состоянию здоровья больше не сможет работать на предыдущем месте, в ФСС ему помогут переучиться и получить новую специальность, чтобы тудоустроиться на новом месте.