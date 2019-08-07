Как нечистая сила кошмарила людей в эпоху социализма

Группа Игоря Дятлова, как известно, погибла в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. В ту же ночь, где-то в том же районе случилась еще одна загадочная история, которую описала в своей книге «Взгляд в спину» уральская краевед Ольга Кошманова, ныне покойная. Свои события автор никак не связывает с необъяснимой гибелью туристов. Книга вышла в 2008 году. И нам неведомо, знала ли Ольга Александровна о драме на перевале. Но вот что она рассказывает.

«Это случилось в ночь с первого на второе февраля 1959 года. Я работала тогда заведующей медицинским пунктом в одном из поселков лесников».

Название поселка, к сожалению, упущено. Известно, что Кошманова жила в последние годы в поселке Половинка, что в 370 км юго-восточнее перевала.

«…Без четверти двенадцать ночи ко мне пришла женщина по имени Анна и попросила осмотреть внезапно заболевшую дочку».

Кошманова выявила ангину, прописала лечение и сообщает далее.

«– Вас проводить? – спросила Анна, подсвечивая мне спичками дорогу в сенях. – Спасибо, здесь близко, дойду, – поблагодарила я. И пошла в ночь, уверенная, что никто из живущих в нашем поселке не может сделать мне ничего плохого. Ведь я одна на тысячу населения оказывала всю медицинскую помощь: принимала новорожденных, обслуживала все вызовы на дом. Поэтому ничего не боялась, ходила совершенно спокойно в любое время суток. И вдруг… на меня внезапно нашел страх! Впереди вдоль дороги стояли два заброшенных склада без окон и дверей. Мне показалось, что опасность грозит именно из этих складов. …Страх, ужас сковали мое тело, не давали сделать и шага дальше. Казалось, что смертельная опасность грозит мне, если сделаю вперед хоть один шаг. Я оглянулась вокруг: ни единого огонька! Поселок лесников в темноте и тишине спал крепким сном. Прижавшись к моей ноге, дрожал мой верный спутник, сопровождающий меня на вызовах днем и ночью, мой Дружок. … Я физически чувствовала смертельную опасность. Но там, впереди, в каких-то двухстах метрах, был мой дом… Что делать?.. И тут я вспомнила, что за этими заброшенными складами есть собачья тропка, которая выходит на эту же дорогу через сотню метров. И мы пошли назад, к собачьей тропке. Дружок повел меня в обход. Шли мы в полной темноте и так тихо, что даже сами не слышали собственных шагов… Но, выйдя на дорогу, Дружок исчез.

Перевал ДятловаФото: Евгений САЗОНОВ

– Дружок, Дружок! – позвала я полушепотом. Но в ответ от первого склада-сарая раздался свист такой силы, что я невольно присела. И тут же меня озарила мысль, что опять где-то что-то случилось и меня ищут для оказания медицинской помощи. Страх как рукой сняло. Я выпрямилась, повернулась на свист и стала ждать оклика. И тут я услышала, как от дальнего заброшенного склада ко мне кто-то побежал. Нет, не просто побежал, а с такой силой топал, что земля дрожала... Ближе, совсем близко! Страх подхватывает меня и несет оставшиеся сто метров с невероятной скоростью. Я через что-то перепрыгиваю и ясно слышу шаги за спиной, а когда влетаю в дверь дома и захлопываю ее, накинув крючок, слышу, как мой преследователь ударяется о нее снаружи. И вновь тишина. Вязкая, морочная… Смотрю в окно. Но что можно увидеть в полной темноте? Ни единого огонька, ни собачьего лая».

После этого случая, сообщает автор, у нее стали случаться обмороки. Иногда на работе. Но через несколько месяцев все прошло.

«Но что это было, кто был? Я стала расспрашивать, слушать сказки, были, небылицы и т. д. И во многих случаях убеждалась, что такое случалось не только со мной, а со многими в нашем лесном крае. Все, с кем подобное происходило, болели. Болели очень тяжело, некоторые погибали! Умирали или сразу после случившегося, или при каких-то других обстоятельствах. Но в глухих деревнях многие знали, как от этого избавиться. И лечили. В основном лечили бабки молитвами».

Памятная табличка у места гибели Группы Дятлова.Фото: Евгений САЗОНОВ

КАРЫМСКИЕ ЧУДЕСА

После этого случая автор принялась записывать рассказы людей, переживших подобное или наблюдавших необъяснимые явления, непонятных сущностей, называемых снежными человеками. Приведем в сокращении пару таких рассказов.

Рассказал Иван Васильевич Копьев, 1912 года рождения. Родился и вырос он в деревне Турпавла Кондинского района.

Случилось это в марте 1958 или 1959 года. Направили нас, бригаду рыбаков из 8 человек, на рыбалку в Винтьевскую речку. Там водится обская рыба. Жирная, вкусная. Там у нас избушка была построена. В ней всегда и жили, когда рыбачили. А прошлой осенью там охотничал Вахрушев Пантелей Андреевич. Но очень неудачно. И всем говорил, что он на этом месте «крест поставил». Мы ему говорили:

– Ты не молодой, не болтай, что не следует.

А он все свое:

– Крест поставил…

Так вот, приехали мы на рыбалку, и Вахрушев с нами. Ермаков – бригадир и техник лова. Коммунист. Остановились в избушке и пошли на озеро. Наловили рыбы и отправили Ермакова в избушку уху варить. Скоро он возвращается и просит рыбы. Мы смеемся:

– Ты что сырую, что ли, рыбу съел?

– Да нет. Рыбы в избушке не стало, пока за водой ходил…

– Как не стало?

– Не знаю… Сам принес, поставил на стол. Пошел за водой, вернулся – рыбы нет. Никого не видел, ничего не слышал. И следов никаких нет.

– Смотри, – говорю (я там был старше всех по возрасту), – раз такое началось, еще может что-то случиться.

Ночевали спокойно. Утром только хотел из избушки выйти Пантелей Вахрушев, да в дверях замешкался. Его и опередил Александр Вахрушев. А я стоял как раз напротив двери. И только открыл дверь А. Вахрушев и вышагнул за порог, а Пантелей как бы за его спиной оказался. И все мы, т. е. я, Александр и Пантелей, увидели, что к нашей избушке прямо на дверь летит что-то черное, клубок не клубок, медведь не медведь. Меня в избушке через дверь даже ветром обдало, и тут же на глазах исчезло, как рассыпалось, или куда ушло-улетело, и ничего видно не стало. Пантелей Вахрушев, тот, что все проклинал это место да крест на нем ставил, аж побледнел. Да хорошо, что за спиной Александра оказался. А то бы ему и конец тут. Но к вечеру он заболел, плохо ему стало, а ночью и совсем заумирал. Так ночью его и увезли в Карым. И начал он после этого случая болеть. Врачи ничего признать не могут, а мужик поправиться не может. Совсем высох. Так и мучился не один год. Умирать не умирает и не поправляется. Направили нас в следующий раз на это же озеро на рыбалку. Стали мы собираться и его с собой пригласили. Говорим ему:

– Если хочешь жить, бери с собой литр спирта.

Он так и сделал. Там и откупился. Пошел в то место, где неудачно охотился, поставил две бутылки со спиртом на пенек и давай просить прощения за свои слова насчет креста, потом три ложки спирта на землю вылил, а остальное мы сами выпили. И пошел с тех пор мужик на поправку. Такой ядреный стал. Но только с тех пор языком трепать остерегался…

Если вам или вашим близким доводилось встречаться в лесу, в тайге с чем-то необъяснимым, страшным, сообщите намФото: Евгений САЗОНОВ

ПРИВИДЕНИЕ НАД ЛЕСОМ

Побывавший на той рыбалке И.П. Шогуров подтвердил тот случай и сам рассказал.

– В году 1922 мне было 10 лет. Нас человек 70, а может, и 80. Мы собирали бруснику в восьми километрах от Карыма, на бору под названием Оторкамсайсуй. Летние вечера длинные, и вот мы с вечера баловались: на гармошке играли, пели, веселились. Начало темнеть. Но яркая луна поднялась. И вдруг мы все увидели, что на другой стороне озера стала подниматься над лесом вроде как голова огромного человека. Лес за озером крупный, боровой, метров по 15–20 будет. И озеро шириной метров двести. И поднялся тот человек так, что видно его было до пояса. Рук не видно. Стоит над лесом огромнейший человек и в нашу сторону смотрит. А через некоторое время куда-то все потерялось. Старики на нас стали ругаться: «Вот вы баловали-баловали, и лесной показался нам». Все испугались, замолчали. Старики говорили, что это был лесной дух и что он запретил шуметь и баловаться в лесу. Больше мы не шумели, не кричали, и больше ничего не показывалось. Через два дня мы, выбрав ягоду, ушли с этого места.

От авторов

Подобных рассказов в книге Ольги Кошмановой много. Как следует из ее собрания, снежный человек особенно буйно вел себя в послевоенные годы, на которые пришлась и загадочная гибель уральских туристов. У нее же описан случай, когда в районе озера Шамья лохматое существо, явно не медведь, разорвало в лесу ребенка и его голову надело на кол.

Интересно, что даже нынешние крупные специалисты по расследованию трагедии группы Дятлова, например, судмедэксперт Эдуард Туманов, связывают травмы туристов с воздействием необъяснимой дикой силы на плоть погибших «как будто кто-то приподнял и сдавил». И это сторонникам версии – группу Дятлова убил на перевале снежный человек – дает повод все громче отстаивать свои убеждения.

Но трагедия на перевале и случаи из книги Кошмановой это истории дней минувших. А как ведет себя таежная нечисть ныне? Относительно недавно в Кировской области средь бела дня на опушке леса бесследно исчезли два мальчика. Их искали всем миром и с помощью самой современной аппаратуры – никаких следов. Про то писала «КП». Вот уж поневоле поверишь в происки лесной нечисти.

И мы подумываем, не отправиться ли в экспедицию на Северный и Приполярный Урал пособирать рассказы о самом невероятном. Если вам или вашим близким доводилось встречаться в лесу, в тайге с чем-то необъяснимым, страшным, сообщите на форум или на электронные адреса: vars@kp.ru, konata@kp.ru

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