Тайна перевала Дятлова: почему погибших туристов проверяли на радиоактивное заражение

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропала группа туристов из девяти человек. Они ушли в горы под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. За 18 дней группа должна была пройти на лыжах 300 километров по северу Свердловской области с восхождением на две вершины. Поход относился к высшей категории сложности по классификации 1950-х годов. Через месяц после пропажи туристов спасатели обнаружили на склоне безымянного перевала разрезанную палатку и пять замерзших тел в радиусе полутора километров от нее. Трупы остальных нашли в мае. Следствие установило, что часть туристов погибла от холода, но у некоторых обнаружены смертельные травмы непонятного происхождения. Что именно произошло с группой Дятлова – неизвестно до сих пор.

Среди прочих загадок этой трагедии - радиационная экспертиза. Постановление о ее проведении и результаты есть в уголовном деле. Но эти документы никоим образом не объясняют, почему было принято решение проверить погибших туристов на радиацию? Каким подозрением это вызвано?

Таким обнаружили лагерь "дятловцев" спасатели много лет назад. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

ВОПРОС - ЗАЧЕМ?

Вот цитата из постановления следователя Льва Иванова от 18 мая 1959 года:

«для выяснения причин гибели туристов ...назначить по настоящему делу физико-техническую экспертизу для разрешения следующих вопросов:

1. Имеется ли радиоактивное заражение одежды и частей трупов погибших туристов?»

Все. Более в документе нет никаких вопросов.

Зато в своей статье «Тайна огненных шаров», опубликованной в 1990 году в Казахстане Лев Никитич пишет:

«Сговорившись с учеными УФАНа (Уральского филиала Академии Наук СССР), я провел очень обширные исследования одежды и отдельных органов погибших на "радиацию". Причем для сравнения мы брали одежду и внутренние органы людей, погибших в автомобильных катастрофах или умерших естественной смертью».

Постановление о проведении радиационной экспертизы

Производство экспертизы поручили главному радиологу города Левашову. Для работы были предоставлены одежда последней четверки - Колеватова, Золотарева, Тибо-Бриньоля и Дубининой а также фрагменты их тел.

По уголовно-процессуальным нормам Левашов дает подписку об ответственности и приступает к работе.

В своих выводах Левашов однозначен. На фрагментах тел радиации не обнаружено, но на одежде туристов есть участки с высоким радиоактивным фоном.

Свитер Дубининой - 9900расп/мин со 150 кв. см.

Нижняя часть шаровар Колеватова - 5000 расп/мин со 150 кв. см.

Пояс свитера Колеватова - 5600расп/мин со 150 кв. см.».

Обнаруженный спасателями труп одного из туристов.

Следует обратить внимание, что необходимость проверки на радиацию возникла вдруг уже после того, как дело было фактически закрыто с известной формулировкой, что туристы погибли от стихийной силы, «преодолеть которую они были не в состоянии». Выходит, открылись некие новые обстоятельства для такой проверки. Но в деле те обстоятельства не прописаны.

ОТМЫВАЛИ ГРЯЗЬ

И снова цитата из статьи Иванова: «Для неспециалистов результаты анализов ничего не скажут, ...но эти данные говорят о наличии радиоактивной «грязи», которая отмывалась. Надо сказать, что до обнаружения этих трупов они усиленно обмывались талой водой под снегом – там текли целые реки. Следовательно, радиационная «грязь» в момент гибели туриста была во много раз больше.

На допросе радиолог Левашов рассказал, что, по его мнению, «одежда загрязнена или радиоактивной пылью, выпавшей из атмосферы, или была подвержена загрязнению при работе с радиоактивными веществами. Но это загрязнение превышает норму для лиц, работающих с радиоактивными веществами».

Поиски погибших туристов продолжались три месяца. ФОТО: Фонд памяти группы Дятлова

Правда, по воспоминаниям родственников погибших, фонила не только одежда. Двоюродная племянница Николая Тибо-Бриньоля Марина Казанцева рассказала нам, когда старшая сестра Николая была у следователя Иванова, тот показал ей фотоаппарат.

- Это был фотоаппарат Коли, - объяснила Марина Казанцева, - но следователь его не отдал, пояснив, что техника была радиоактивной.

Поисковик, (в 1959 году студент УПИ) Владимир Крылов вспоминал, что на перевал прилетали какие-то люди с дозиметрическими приборами. Но никто из гражданских поисковиков не понимал, зачем нужно было замерять радиационный фон. Погибших бы найти...

Из заключения эксперта Левашова: «При определении вида излучения установлено, что активность имеет место за счет бета-частиц. Альфа-частицы и гамма-кванты не обнаружены».

Несколько лет назад мы попросили прокомментировать эти слова ученого-радиолога Юрия Штейна.

- Высказывается точка зрения, что у них на одежде была радиация, которую какой-то чудовищный ветер принес с Новой Земли, - рассказал Юрий Константинович. - Но это глупая точка зрения. Если бы ветер притащил радиацию с Новой Земли, то это должен был быть продукт испытания, а если это продукт испытания, то там должен быть плутоний и уран, то есть альфа-частицы и гамма-кванты. Откуда взялись только бета-частицы, непонятно.

- А если предположить, что в этой одежде кто-то из ребят работал на радиоактивном производстве? «Маяке», например?

- Тоже должны быть все виды частиц, а не только бета.

ДАННЫХ НЕДОСТАТОЧНО

За комментариями мы обратились в ФБГУ «Медицинский радиологический научный центр» Минздрава России к заведующему лабораторией Медико-экологической дозиметрии и радиационной безопасности, профессору Валерию Степаненко, который объяснил, что в приведенной в уголовном деле экспертизе данных для грамотного анализа недостаточно. В своем заключении он написал: «Для большей уверенности в данном выводе (отсутствие альфа- и гамма-излучения) необходимо обратиться к протоколу измерительных процедур, проводимых в ходе данной экспертизы (естественно, если этот протокол сохранился в архивах). Обнаруженная радиоактивность отдельных образцов одежды уменьшалась после промывки в проточной воде. Это указывает на внешнее радиоактивное загрязнение одежды. В этом плане весьма рациональным было бы расследование возможности такого загрязнения или контакта в местах работы владельцев одежды».

Но как видно из уголовного дела, никто из следователей не обращался по месту работы погибших туристов. Ни одного запроса на сей счет не обнаружено. Следовательно, радиационная экспертиза и замеры радиации на перевале проводилось с какой-то определенной целью. А не потому что кто-то случайно заметил радиационный фон и решил проверить, откуда он взялся.

Смысл проведения радиационной экспертизы – одна из главных загадок перевала Дятлова

ОТ АВТОРОВ

На наш взгляд, смысл проведения радиационной экспертизы – одна из главных загадок перевала Дятлова. Вряд ли бы прокурор-криминалист Лев Иванов провел ее по личной инициативе. Нам вспоминаются слова заместителя начальника следственного отдела прокуратуры Свердловской области Евгения Окишева: «Наша следственная группа проверок местности на радиацию не проводила. Но они точно были, потому что после того, как нашли последние четыре трупа, всех людей, которые прикасались к вещам на перевале, на экспертизу по радиоактивности отправляли. Но о результатах той экспертизы не сообщили».

Никто тогда не объяснил, зачем и для чего. И этот факт лишний раз подтверждает, что следователи получали указания сверху. От тех, кто знал об этой трагедии больше, чем остальные причастные.

Если вы что-либо достоверно знаете о случившейся трагедии, пишите: vars@kp.ru, konata@kp.ru

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