11 лет после войны: Может, пора взрослеть, генацвале?

Год назад, опубликовав серию репортажей из Южной Осетии к 10-летию операции по принуждению Тбилиси к миру, я открыл врата ада грузинского троллинга. Все мои аккаунты в соцсетях наводнили тысячи скачущих «чертей» с флагами Грузии на аватарках, состязаясь в изощренных оскорблениях меня, моих детей, родителей и всех родственников до седьмого колена. В какой-то момент мне даже показалось, что давно знакомую украинскую фабрику троллей взяли в аренду и она неистово принялась клонировать комментарии с «кавказским акцентом». Такой коллективный Габуния, не помнящий ни человеческих, ни горских понятий.

Александр Коц сам получил ранение в той пятидневной войне

И я бы списал это на эффект сетевого психоза, если бы спустя теперь вот уже 11 лет после войны с самых высоких грузинских трибун не звучало: «Россия - агрессор». А митинги за нормализацию отношений с Москвой не выглядели такими прагматично фальшивыми.

Годы не помогли грузинам понять одну простую истину, которую установила даже комиссия ЕС. Не Россия начала эту войну. Не русские открыли огонь из реактивных систем залпового огня по ночному Цхинвалу. Не русские подогнали танки к казарме миротворцев на расстояние выстрела в упор. Я был в этой казарме после войны, она напоминала Дом Павлова с обугленными двухярусными кроватями внутри.

Грузия начала войну без объявления. И проиграла ее. А проигравший не может требовать. Он может лишь осмыслить поражение - это тяжело и больно, но необходимо. После чего надо понять, как жить дальше. Не с Россией жить, а со своими соседями из Южной Осетии и Абхазии. Что вы можете предложить этим людям, кроме мантры о «сепаратистах».

Первая колонна российских войск въезжающая в ЦхинвалФото: Александр КОЦ

Спустя полгода после войны я встречался в Тбилиси с грузинским бойцом, который тогда стрелял. Наверняка и по мне в Цхинвале. Мы были ранены в одно и то же время, в одном и том же месте. У меня не было к нему претензий, шла война - убей или будь убитым. А у него, молодого лейтенанта, претензии ко мне были. «Повзрослеет, - подумал тогда я, - и поймет, что в мире есть не только черные и белые краски».

Сегодня, на фоне происходящего в Грузии, я сомневаюсь, что за 11 лет он стал мудрее. Как и вся грузинская государственность, которая ведет себя как капризный ребенок, поставленный в угол за разбитое окно в учительской. Может, пора уже взрослеть, генацвале?

Грузины бежали, бросив танкФото: Александр КОЦ

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