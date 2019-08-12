2019-08-12T00:28:41+03:00
Василий Песков

«Проселки» Василия Пескова

Шесть лет назад ушел лучший журналист России
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Василий Михайлович во время одного из своих путешествий. Фото: Семейный архивВасилий Михайлович во время одного из своих путешествий. Фото: Семейный архив
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12 августа 2013 года скончался легендарный очеркист «Комсомольской правды» Василий Михайлович Песков. Человек, открывший «Окно в природу» и более 40 лет бессменно эту рубрику возглавлявший, - этот рекорд до сих пор остается в Книге рекордов Гиннесса.

В память о человеке, чье творчество любили (и продолжают) миллионы, мы публикуем одну из его ранних работ - «Проселки». Очерк, в котором он изобразил кредо своего творчества - избегать удобного, но мертвого асфальта, а выбирать трудные пути, неспешные, но богатые на встречи и живое общение. Ведь только на проселках можно увидеть настоящую жизнь...

Такие сюжеты можно увидеть только на проселочных дорогах... Фото: Василий ПЕСКОВ

Такие сюжеты можно увидеть только на проселочных дорогах...Фото: Василий ПЕСКОВ

Проселок по Далю - это «расстоянье и пути между селеньями в стороне от городов и больших дорог». Это глухая, не очень ухоженная дорога. Ее всегда поругивали. «Ехать проселком - дома не ночевать». И верно. Застрять на проселке - обычное дело. В ином месте лишь трактор одолевает колдобины, переезды через ручьи, подъемы, спуски.

С хозяйственной стороны поглядеть - погибель эти дороги. Всю быструю жизнь тормозят. Овощ, не увезенный вовремя с грядок, вянет, хлеб мокнет, яблоко-слива гниют. Иное дело шоссе: утром - в Москве, вечером - в Конотопе. Быстрота и всему экономия, времени в первую очередь. Радость большая, когда проселок превращается в асфальтированную дорогу. Жизнь, ставшая на резиновые колеса, требует и дорог подобающих.

Но для странствия, для хождения по земле с котомкой, теперь называемой рюкзаком, и для небыстрой езды на надежной машине, что за чудо эти плохие дороги-проселки! По опыту знаю: по шоссе ехать - ничего не увидеть. Много ли замечает мчащийся по шоссе из Москвы в Симферополь?

Проселок - иное дело. Тут дорога тебя ведет не спеша ко всем подробностям жизни. Всего ты можешь коснуться, ко всему как следует приглядеться. Радости и печали тут живут обнаженными рядом с дорогой. Все крупное на земле соединил сегодня асфальт. А деревеньку в четыре двора ты увидишь только тут, у проселка. Из ключа, текущего у шоссе, кто из нас решится напиться? А проселок может привести тебя к роднику, и ты изведаешь вкус первородной воды, ничем не сдобренной и здоровой. Скрипучий мосток. Проезжая его, прощаешься мысленно с жизнью. Однако ничего, переехали. Стоишь, наблюдаешь, как в омутке играют резвые красноперки. Чья-то пасека возле старинных лип, оставшихся после усадьбы. Чьей? Тебе называют по книгам знакомое имя, и ты стоишь пораженный: вот тут Он ходил, под этой липой, возможно, сидел, наблюдая за облаками, за этой дорогой, убегающей в перелески… На проселке ты можешь остановиться, изумленный полоской неизвестных, скорее всего, каких-то заморских растений. Батюшки, да это же конопля, которую сеяли ранее всюду. Теперь ее посеяла только эта вот сидящая на завалинке бабка. «Зачем же теперь конопля?». «А блох выводить!» - простодушно отвечает старуха.

Дорога от крайнего дома, где растет конопля, спускается к лугу, потом, огибая ржаное поле, углубляется в лес. За лесом ты опять уже видишь на синеющем взгорье светлый шнурочек -

дорога пошла к другой, не знакомой тебе деревне. Ничто любопытного человека не дразнит так сильно, как эти проселки по древним российским землям. Запахи трав. Звоны кузнечиков. Урчание лягушек в болотце. Следит за тобой с сухого дерева птица. Пастух притронулся к козырьку, отвечая на приветствие проходящего. На проселке версты не бывает, чтобы с кем-то не перекинулся словом, а то завяжется разговор - не хочется расставаться. В августе я проехал на «газике» по проселкам Псковской, Новгородской и Калининской областей. Ехал по делу. Не слишком долгой была дорога. И все же проселки оставили в памяти много желанных и чаще всего неожиданных встреч.

1978 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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