Россияне чаще всего заводят беспородных кошек и называют их Маруся или Барсик
8 августа отмечается всемирный день кошек. Эти животные, пожалуй, самые популярные в России. Однако не во всех городах их любят одинаково. Согласно результатам опроса, проведенного Mail.ru Group, больше всего любителей пушистых питомцев проживают именно в крупных городах. На первом месте в «кошачьем рейтинге» оказалась Москва, а вторую позицию заняла культурная столица. Далее идет Краснодар, а следом за ним суровый Челябинск. Оказывается, жители этого города тоже не прочь получить дома лишнюю порцию ласки. А кто её даст, как не кошки. Топ-5 городов с самым большим числом любителей кошек замыкает Екатеринбург, приводит результаты исследования ТАСС.
Рыжий котик на острове Итуруп, Южные Курилы.Фото: Иван МАКЕЕВ
Рейтинг городов по числу любителей кошек:
1. Москва
2. Санкт-Петербург
3. Краснодар
4. Челябинск
5. Екатеринбург
В результате опроса также определились самые популярные у россиян породы пушистых любимцев. Выяснилось, что больше половины кошек (55%) и вовсе не имеют определенной породы. Владельцы пушистых питомцев предпочитают брать домой беспородных кошек, не обращая на это особого внимания. Но есть и те, кто специально выбирает котенка определенной породы. Среди породистых любимцев наибольшей популярностью пользуются британцы (11%). За ними идут шотландцы (8%), мейн-кун (3%) и сибирская порода (3%)
Кот на улицах Суздали.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Самые популярные породы кошек у россиян:
1. Беспородные
2. Британская порода
3. Шотладская порода
4. Мейн-кун
5. Сибирская порода
Клички своим любимцам владельцы кошек чаще всего дают стандартные. Это Маруся, Алиса, Муся, Барсик, Кузя, Вася и другие.
Кошка Муся в пирожковой `Хозяюшка`на Московском проспекте Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
Самые популярные клички для кошек:
1.Маруся
2.Алиса
3.Муся
4.Соня
5.Мася
Самые популярные клички для котов:
1.Барсик
2.Кузя
3.Вася
4.Сема
5.Рыжик
ИСТОЧНИК KP.RU