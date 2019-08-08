Россияне чаще всего заводят беспородных кошек и называют их Маруся или Барсик

8 августа отмечается всемирный день кошек. Эти животные, пожалуй, самые популярные в России. Однако не во всех городах их любят одинаково. Согласно результатам опроса, проведенного Mail.ru Group, больше всего любителей пушистых питомцев проживают именно в крупных городах. На первом месте в «кошачьем рейтинге» оказалась Москва, а вторую позицию заняла культурная столица. Далее идет Краснодар, а следом за ним суровый Челябинск. Оказывается, жители этого города тоже не прочь получить дома лишнюю порцию ласки. А кто её даст, как не кошки. Топ-5 городов с самым большим числом любителей кошек замыкает Екатеринбург, приводит результаты исследования ТАСС.

Рыжий котик на острове Итуруп, Южные Курилы.Фото: Иван МАКЕЕВ

Рейтинг городов по числу любителей кошек:

1. Москва

2. Санкт-Петербург

3. Краснодар

4. Челябинск

5. Екатеринбург

В результате опроса также определились самые популярные у россиян породы пушистых любимцев. Выяснилось, что больше половины кошек (55%) и вовсе не имеют определенной породы. Владельцы пушистых питомцев предпочитают брать домой беспородных кошек, не обращая на это особого внимания. Но есть и те, кто специально выбирает котенка определенной породы. Среди породистых любимцев наибольшей популярностью пользуются британцы (11%). За ними идут шотландцы (8%), мейн-кун (3%) и сибирская порода (3%)

Кот на улицах Суздали.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самые популярные породы кошек у россиян:

1. Беспородные

2. Британская порода

3. Шотладская порода

4. Мейн-кун

5. Сибирская порода

Клички своим любимцам владельцы кошек чаще всего дают стандартные. Это Маруся, Алиса, Муся, Барсик, Кузя, Вася и другие.

Кошка Муся в пирожковой `Хозяюшка`на Московском проспекте Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО

Самые популярные клички для кошек:

1.Маруся

2.Алиса

3.Муся

4.Соня

5.Мася

Самые популярные клички для котов:

1.Барсик

2.Кузя

3.Вася

4.Сема

5.Рыжик