2019-08-08T14:37:09+03:00
Происшествия

Причина взрыва и пожара на полигоне под Архангельском: при испытаниях рванул ракетный движок

Это ЧП уже унесло жизни двоих военных. Шестеро ранены. В минобороны назвали причину взрыва и пожара на полигоне под Архангельском
Виктор БАРАНЕЦ
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В Минобороны официально подтвердили взрыв и последующий пожар на территории военного объекта под Архангельском. Фото Михаил Терещенко/ТАССВ Минобороны официально подтвердили взрыв и последующий пожар на территории военного объекта под Архангельском. Фото Михаил Терещенко/ТАСС
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Август не случайно, наверное, у нас уже называют «черным месяцем»: не успели заглохнуть взрывы на складе боеприпасов в сибирском Ачинске, как пошли сообщения еще об одной напасти - взрыв в воинской части в Архангельской области.

В Минобороны официально подтвердили взрыв и последующий пожар на территории военного объекта под Архангельском. Военный объект - это, по сути, полигон, на котором испытываются, ремонтируются или проходят техоблуживание разного рода «изделия» - ракеты, торпеды. В данном случае испытывалась жидкостная реактивная двигательная установка. Причем, на испытаниях присутствовали ее создатели - разработчики с военно-промышленного предприятия, а также военнослужащие из команды обеспечения испытаний (они и пострадали больше других: двое погибли на месте, еще 6 получили тяжелые ожоговые травмы и были срочно доставлены санитарным самолетом в одну из клиник Архангельска).

Для расследования инцидента уже создана спецкомиссия Минобороны и Главного штаба ВМФ, в нее вошли и представители оборонки.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«По характеру травм произошел взрыв»: На военном объекте под Архангельском погибли два человека

В Архангельской области днем 8 августа произошло ЧП на одном из военных объектов. Местные жители сообщают о том, что недалеко от Неноксы был взрыв. Возможно, он прогремел на одном из кораблей или полигоне (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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